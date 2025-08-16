Ô tô sụt xuống "hố tử thần" trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội





Chiều 16/8, một ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần" xuất hiện giữa lòng đường, đoạn gần nút giao Đê La Thành (phường Láng).

Lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) xác nhận sự việc và cho biết hố sụt có đường kính khoảng 1 m, sâu 50 cm, bên trong có nhiều nước. Rất may, sự cố không gây thương vong.

Hiện trường Ô tô bị sụt bánh xuống "hố tử thần" ở Hà Nội. Ảnh: Trung Hưng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Duy tu đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công ty Nước sạch Hà Nội để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Khu vực xuất hiện "hố tử thần" đã được rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Sau khi đánh giá nguyên nhân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khắc phục sự cố này.

Khu vực xuất hiện "hố tử thần" đã được rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: A. Đạt

Trước đó, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, những tuần gần đây, tại nút giao Hoàng Cầu – Hào Nam – La Thành, mặt đường xuất hiện nhiều vết lún, bong tróc lớp thảm hoàn trả, vạch sơn tổ chức giao thông chưa được khôi phục khiến phương tiện giao thông di chuyển qua nút giao này gặp khó khăn do bề mặt đường gồ ghề, bụi bẩn phủ dày.



Mặt đường nham nhở, vào những ngày nắng gắt nút giao Hoàng Cầu – Hào Nam – La Thành bụi bay mù mịt. Sau những trận mưa rào những ngày gần đây, mặt đường bị bong tróc nghiêm trọng hơn. Thậm chí, đường Hào Nam bị lún kèm theo đó là những "vết sống trâu" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đoạn ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Pháo Đài Láng xuất hiện vết cắt sâu khoảng 10 cm một thời gian dài.



Các vết cắt nham nhở tại nút giao Hoàng Cầu – Hào Nam – La Thành (Hà Nội) để dự án thi công hào cáp điện, thông tin và ống thoát nước nhưng chậm hoàn trả lớp bê tông asphalt khiến mặt đường lồi lõm, không bằng phẳng. Ảnh: Sông Bùi.

Là đơn vị được UBND TP Hà Nội giao quản lý duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội, Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội cho biết, thời gian qua, tại nút giao Hoàng Cầu – Hào Nam và đường Nguyễn Chí Thanh diễn ra hoạt động thi công hào cáp điện, thông tin, ống thoát nước.



Ngày 21/7, Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã có công văn đề nghị 3 đơn vị thi công tại các tuyến đường nêu trên gồm: Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (trước là Công ty Điện lực Đống Đa) và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội nhanh chóng khắc phục các lỗi sau thi công, hoàn trả lại công trình như ban đầu.

Ngày 27/7, một "hố tử thần" cũng xuất hiện trên đường Trường Chinh (phường Kim Liên, Hà Nội), khiến một xe máy sụt xuống. Cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân là do rò rỉ đường ống nước sạch.