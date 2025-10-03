Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Gia đình
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 00:24 GMT+7

Ông bố cục cằn như tôi bất ngờ thay đổi sau khi xem phim, tôi dũng cảm nói 1 câu khiến con trai ngỡ ngàng

+ aA -
Theo Thanh Hương (Đời sống pháp luật) Thứ sáu, ngày 03/10/2025 00:24 GMT+7
Chính tôi cũng bất ngờ với sự thay đổi của mình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tôi vốn là một ông bố nóng tính, nghiêm khắc và rất quy củ. Trong gia đình, tôi không hẳn đặt hẳn ra nguyên tắc: con không được phép sai nhưng một khi con mắc lỗi gì, tôi thường rất nghiêm.

Tôi tin rằng “nắn từ nhỏ cho thành người”, nên chỉ cần thấy con học hành chểnh mảng, hay có thái độ chưa đúng, tôi sẵn sàng quát tháo, thậm chí phạt con. Tôi nghĩ mình nghiêm thì con mới trưởng thành. Nhưng dần dần, tôi nhận ra con trai lớp 10 của tôi sống khép kín hơn, ít chia sẻ với bố. Con sợ sai, sợ bị mắng nhiều hơn là muốn gần gũi.

Cách đây vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài báo gợi ý “top 5 bộ phim cha mẹ có thể xem để nói chuyện giáo dục giới tính với con”.

Trong danh sách có phim Sex Education.

Tôi tò mò mở xem phim Sex Eduacation, nghĩ đơn giản chỉ để biết thêm kiến thức. Nhưng thật bất ngờ, bộ phim lại khiến tôi soi chiếu chính mình.

Tôi tò mò mở xem phim Sex Eduacation, nghĩ đơn giản chỉ để biết thêm kiến thức.

Trong phim, Jean - một chuyên gia tư vấn tình dục, tưởng chừng hiểu hết mọi điều về tâm lý giới trẻ, nhưng khi làm mẹ thì lại mắc vô số sai lầm: quá can thiệp vào đời sống riêng tư của Otis, vô tình khiến con trai rơi vào nhiều rắc rối về ranh giới và cảm xúc.

Hay như ông Michael, Hiệu trưởng nghiêm khắc của trường, lúc nào cũng dạy học sinh bằng những quy định cứng nhắc, thiếu lắng nghe. Kết quả, học sinh xa cách, phản kháng, còn ông thì tự đánh mất sự tôn trọng của chính con trai mình.

Nhìn những nhân vật ấy, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh bản thân. Tôi cũng vậy,một người luôn muốn làm “đúng”, nhưng đôi khi cái đúng của mình lại khiến con cái ngột ngạt. Tôi đòi hỏi con phải hoàn hảo, trong khi chính mình, một người trưởng thành cũng chẳng ít lần sai lầm.

Bộ phim Sex Education có một thông điệp rất hay: dù ta cố gắng sống thật đức hạnh thì ai cũng sẽ mắc sai lầm, và điều đó không sao cả, vì chúng ta là con người. Quan trọng là ta dám thừa nhận, dám thay đổi và hoàn thiện mình. Đó cũng là bài học cho những bậc cha mẹ như tôi: đừng biến lỗi lầm của con thành một bản án, hãy coi nó như cơ hội để con học cách trưởng thành.

Và rồi bộ phim Sex Education đã khiến tôi lần đầu dám làm 1 việc mà tôi cho rằng bản thân đã rất dũng cảm. Đó là 1 buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi tạt vào phòng con và tâm sự linh tinh về cuộc sống. Tôi đã nói với con rằng: “Nếu có làm sai, con cứ nói với bố. Bố sẽ không la mắng như trước nữa. Quan trọng là con phải rút ra được điều gì sau cái sai ấy”.

Con trai tôi thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy ánh mắt con không còn dè chừng.

Xem phim Sex Education, mà tôi như được soi gương. Hóa ra, làm cha mẹ không có nghĩa là mình luôn đúng, mà là dám thừa nhận những giới hạn của bản thân, để con cái thấy: bố mẹ cũng là con người, cũng sai, cũng học cách sửa sai. Và chính sự chân thành ấy mới giúp con cái tin tưởng, để chúng biết rằng trong mọi lần vấp ngã, gia đình sẽ luôn là nơi an toàn nhất để quay về.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn gửi lòng thành tới gia tiên, Thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, may mắn.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tuần mới (6-12/10): Dần bùng nổ, Tỵ tỏa sáng, Hợi no đủ

Gia đình
Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tuần mới (6-12/10): Dần bùng nổ, Tỵ tỏa sáng, Hợi no đủ

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc

Gia đình
4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu

Đọc thêm

FIFA tung bằng chứng dài 19 trang, NHM Malaysia giận dữ
Thể thao

FIFA tung bằng chứng dài 19 trang, NHM Malaysia giận dữ

Thể thao

NHM bóng đá Malaysia đã có những phản ứng mỉa mai xen lẫn giận dữ sau khi FIFA công bố án phạt cho vụ 7 cầu thủ được nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo.

Sụt lún kinh hoàng trên quốc lộ 3B - Thái Nguyên, hố rộng khoảng 50m2, sâu gần 10m
Tin tức

Sụt lún kinh hoàng trên quốc lộ 3B - Thái Nguyên, hố rộng khoảng 50m2, sâu gần 10m

Tin tức

Một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện "nuốt chửng" gần hết chiều ngang mặt đường trên tuyến Quốc lộ 3B tại Km116+300 thuộc địa phận xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên khiến giao thông tê liệt.

Aria Bay – Biểu tượng đặc quyền “hàng ghế đầu” bên vịnh di sản Hạ Long
Nhà đất

Aria Bay – Biểu tượng đặc quyền “hàng ghế đầu” bên vịnh di sản Hạ Long

Nhà đất

Tại vị trí “hàng ghế đầu” bên v ịnh Hạ Long, với tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh – hồ – phố, Aria Bay của BIM Land như khúc hát thăng hoa giữa biển trời di sản. Sự cộng hưởng của vị trí độc bản, kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích quốc tế và tổ hợp Marina Bayfront District hình thành một chuẩn mực sống mới cho cộng đồng ưu tú.

Sunshine Legend City sẽ lên sóng livestream tối 7/10 với giá khởi điểm 45 triệu/m2
Kinh tế

Sunshine Legend City sẽ lên sóng livestream tối 7/10 với giá khởi điểm 45 triệu/m2

Kinh tế

Tối 7/10, Sunshine Legend City sẽ được Sunshine Group livestream trên sóng NobleGo, hứa hẹn mang đến một phiên đặt giá quyền mua đầy kịch tính. Trước đó, dự án từng xác lập kỷ lục khi hơn 1.000 căn tại tháp Legend 1 “sold out” 100% - “cháy hàng” toàn bộ 1067 căn hộ chỉ sau 5 tiếng ra hàng.

Ngành xây dựng Đà Nẵng bùng nổ: Gần 44.000 tỷ đồng 'rót' vào loạt dự án khủng chỉ trong 9 tháng
Kinh tế

Ngành xây dựng Đà Nẵng bùng nổ: Gần 44.000 tỷ đồng "rót" vào loạt dự án khủng chỉ trong 9 tháng
10

Kinh tế

Gần 44.000 tỷ đồng đổ vào, ngành xây dựng Đà Nẵng thăng hoa, đâu đâu cũng thấy cần cẩu, đó là tín hiệu rất đáng mừng cho thành phố bên sông Hàn.

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương
Tin tức

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương

Tin tức

Thủ tướng nhấn mạnh, với hai lĩnh vực giáo dục, y tế đang có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GDĐT, Bộ Y tế và các địa phương cần rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua, phân tích những mặt làm tốt, chưa tốt, rà soát xem việc sắp xếp đã đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật chưa.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác khuyến nông: Cơ hội lớn để lực lượng khuyến nông 'sống được bằng nghề'
Nhà nông

Chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác khuyến nông: Cơ hội lớn để lực lượng khuyến nông "sống được bằng nghề"

Nhà nông

Tổng Bí thư yêu cầu cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, cấp uỷ, chính quyền cấp xã phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông, không "khoán trắng" cho đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5 - 6 cán bộ khuyến nông.

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

VFF bị AFC phạt 1250 USD do đăng ký cấp phép muộn cho giải giao hữu Thiên Long Tournament (diễn ra vào tháng 7/2025). Indonesia cũng bị phạt 1250 USD với cùng lý do như trên khi tổ chức Cúp Tổng thống 2025.

Sau bão, dân ven biển Hà Tĩnh ra khơi bắt trúng đàn cá ngon, kiếm tiền triệu/ngày
Nhà nông

Sau bão, dân ven biển Hà Tĩnh ra khơi bắt trúng đàn cá ngon, kiếm tiền triệu/ngày

Nhà nông

Sau nhiều ngày nằm bờ ứng phó với bão số 11 và bão số 10, ngư dân tại xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) tích cực vươn khơi bám biển, may mắn trúng luồng cá bạc má đầu mùa, mang về thu nhập từ 3-5 triệu đồng/chuyến.

Người giàu ưa thích trồng 2 cây cảnh này, giá rẻ bất ngờ nhưng là bảo vật phong thủy, mang lại may mắn, thịnh vượng
Gia đình

Người giàu ưa thích trồng 2 cây cảnh này, giá rẻ bất ngờ nhưng là bảo vật phong thủy, mang lại may mắn, thịnh vượng

Gia đình

Hai cây cảnh này rất khiêm nhường trong thế giới thực vật, nhưng sống lâu, dễ chăm sóc, cắm xuống đất là xanh tươi, bảo vệ ngôi nhà và thu hút tài lộc!

Mưa lớn, hàng loạt trường ở Hà Nội thông báo cho học sinh học trực tuyến ngày 7/10
Xã hội

Mưa lớn, hàng loạt trường ở Hà Nội thông báo cho học sinh học trực tuyến ngày 7/10

Xã hội

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập, đồng loạt trường học đã thông báo cho học sinh chuyển sang học online hôm nay.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đào tạo chuyên gia quốc tế về chẩn đoán phóng điện cục bộ
Kinh tế

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đào tạo chuyên gia quốc tế về chẩn đoán phóng điện cục bộ

Kinh tế

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa khai giảng chương trình đào tạo chuyên sâu về kiểm tra phóng điện cục bộ (PD) bằng thiết bị cầm tay, tiếp nối khóa học Camera nhiệt quốc tế, nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư hàng đầu ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý lưới điện.

Tin mới nhất, Hà Nội đã có điểm ngập, có nơi mưa rất to trên 150mm, các tuyến đường này cảnh báo ngập trong 3 giờ tới
Nhà nông

Tin mới nhất, Hà Nội đã có điểm ngập, có nơi mưa rất to trên 150mm, các tuyến đường này cảnh báo ngập trong 3 giờ tới

Nhà nông

Tin mới nhất, Hà Nội mưa lớn từ sáng sớm đã gây ngập úng tại một số khu vực. Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều điểm ngập trong 3 giờ tới.

AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia
Thể thao

AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia

Thể thao

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố một loạt án phạt cho các liên đoàn thành viên, trong đó có LĐBĐ Malaysia, vì những sai phạm trong khâu tổ chức vòng loại U23 châu Á 2026.

Chân dài 'bất đắc dĩ' vì bệnh di truyền hiếm gặp
Xã hội

Chân dài "bất đắc dĩ" vì bệnh di truyền hiếm gặp

Xã hội

Nhiều người ao ước có chân dài, cao lớn thì với bệnh nhân có Hội chứng Marfan lại là việc "bất đắc dĩ", có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh báo đáng sợ về việc châu Âu dùng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine
Điểm nóng

Cảnh báo đáng sợ về việc châu Âu dùng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine

Điểm nóng

Mưu toan của các nước thuộc Nhóm G7 nhằm tài trợ cho Ukraine bằng nguồn tài sản của Nga là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của hệ thống tài chính và ngân hàng quốc tế và có thể dẫn tới làn sóng rút vốn khỏi các ngân hàng ở Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Dầu thô thế giới tăng vọt, giá trong nước biến động?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Dầu thô thế giới tăng vọt, giá trong nước biến động?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới hôm nay tăng ở mức gần 1 USD/thùng.

Bảo Định: 'Sau phim 'Tử chiến trên không' tôi vẫn không có tiền, hết thì đi mượn'
Văn hóa - Giải trí

Bảo Định: "Sau phim 'Tử chiến trên không' tôi vẫn không có tiền, hết thì đi mượn"

Văn hóa - Giải trí

Bảo Định chia sẻ với Dân Việt rằng sau khi tham gia bộ phim "Tử chiến trên không", anh vẫn chưa có tiền, nhưng cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm của khán giả và nhìn thấy cho mình một tương lai phía trước.

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia
Thể thao

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

Thể thao

FIFA chính thức đưa ra quyết định về án phạt cho LĐBĐ Malaysia (FAM) về việc làm giả giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ.

Hungary phẫn nộ trước tuyên bố bất ngờ của ông Zelensky
Điểm nóng

Hungary phẫn nộ trước tuyên bố bất ngờ của ông Zelensky

Điểm nóng

Người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltán Kovács đã lên án gay gắt đề xuất của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc bác bỏ quyền phủ quyết của Hungary đối với việc Ukraine gia nhập EU.

Hiện trạng nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ
Ảnh

Hiện trạng nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

Ảnh

Dự án nhà rông "bê tông cốt thép" có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, Gia Lai) vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tháo dỡ, vì không phù hợp quy hoạch và làm biến dạng bản sắc văn hóa địa phương. Hơn 4,6 tỷ đồng tiền ngân sách đã được giải ngân.

Chỉ 5 doanh nghiệp được tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Điểm mặt 9 'ứng cử viên' nhập cuộc
Kinh tế

Chỉ 5 doanh nghiệp được tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Điểm mặt 9 "ứng cử viên" nhập cuộc

Kinh tế

Việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa chính thức được thông qua đã tạo ra một "cú hích" mạnh mẽ. Ngay lập tức, làn sóng đăng ký thành lập pháp nhân, góp vốn và ký kết hợp tác chiến lược bùng nổ. Nhiều "ông lớn" đã lộ diện, báo hiệu một cuộc đua sôi động và chuyên nghiệp hóa thị trường trong thời gian sắp tới.

Hà Nội: Đường phố Hà Nội ngập sâu, nhiều tuyến đường cắm biến cấm
Tin tức

LIVE
Hà Nội: Đường phố Hà Nội ngập sâu, nhiều tuyến đường cắm biến cấm

Tin tức

Sáng sớm nay (7/10), trên địa bàn thành phố Hà Nội trời mưa lớn kèm theo sấm sét, nhiều trường học đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học tới phụ huynh.

'Thủy Tẹt Bé Nhỏ', Nguyễn Mạnh Tuân bắt tay nhau trục lợi từ thiện, có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

"Thủy Tẹt Bé Nhỏ", Nguyễn Mạnh Tuân bắt tay nhau trục lợi từ thiện, có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Nông Thị Thu Thủy bị cáo buộc dùng tài khoản Facebook Thủy Tẹt Bé Nhỏ xây dựng hình ảnh nhân hậu để kêu gọi từ thiện, lợi dụng ít nhất 3 hoàn cảnh khó khăn để chiếm đoạt 24 triệu đồng. Việc bắt Thuỷ có liên quan đến việc Công an Điện Biên khởi tố Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân với cùng cáo buộc.

Hy hữu một tỉnh phía Nam xin giảm 15.000 căn so với chỉ tiêu làm nhà ở xã hội do Thủ tướng giao
Nhà đất

Hy hữu một tỉnh phía Nam xin giảm 15.000 căn so với chỉ tiêu làm nhà ở xã hội do Thủ tướng giao

Nhà đất

Sau khi sáp nhập tỉnh thành, UBND tỉnh Vĩnh Long có báo cáo gửi Bộ Xây dựng đề xuất trình Thủ tướng tiến hành xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 theo hướng giảm 15.000 căn so với kế hoạch ban đầu.

Hà Nội mưa lớn, danh sách loạt tuyến đường có nguy cơ ngập úng, cảnh báo giông, lốc sét, mưa đá
Nhà nông

Hà Nội mưa lớn, danh sách loạt tuyến đường có nguy cơ ngập úng, cảnh báo giông, lốc sét, mưa đá

Nhà nông

Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết trong 3-6h tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Tin mới nhất cũng dự báo chiều tối và đêm nay mưa giảm nhanh.

​​Đây là điều người lao động còn mong hơn cả tăng lương
Xã hội

​​Đây là điều người lao động còn mong hơn cả tăng lương

Xã hội

Điều mà người lao động mong muốn hơn cả tăng lương là Chính phủ có giải pháp kìm hãm giá cả. Tiền lương tăng một, giá cả “tát nước theo mưa” tăng 2-3 lần khiến cuộc sống của nhiều người lao động đã khó nay còn khó khăn hơn.

Dabaco lãi 'khủng' 342 tỷ đồng quý III, hé lộ loạt dự án lớn...
Nhà nông

Dabaco lãi 'khủng' 342 tỷ đồng quý III, hé lộ loạt dự án lớn...

Nhà nông

Quý III/2025, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế ước đạt 342 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng dự kiến đạt 1.357 tỷ đồng, gấp trên 2,5 lần cùng kỳ và vượt khoảng 35% kế hoạch của cả năm 2025.

Một ông nông dân trồng lúa, trồng bưởi da xanh hữu cơ là tỷ phú An Giang
Nhà nông

Một ông nông dân trồng lúa, trồng bưởi da xanh hữu cơ là tỷ phú An Giang

Nhà nông

Từ những thửa ruộng nhiễm phèn hoang hóa ở vùng đất Óc Eo, người nông dân chân chất, cần mẫn Nguyễn Quốc Hùng, tỷ phú An Giang ở ấp Tân Vọng, xã Óc Eo đã biến nơi đây thành vùng trồng lúa và trái cây ứng dụng công nghệ cao (trồng bưởi da xanh hữu cơ), mang lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

FIFA tung bằng chứng Malaysia sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch dài 19 trang
Thể thao

FIFA tung bằng chứng Malaysia sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch dài 19 trang

Thể thao

FIFA đã tung ra bằng chứng chứng minh được nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép đều là giả.

Tin đọc nhiều

1

Xây nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

Xây nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

2

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

3

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

4

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

5

Chân dung tiền đạo cao 1m81 vừa được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐT Việt Nam

Chân dung tiền đạo cao 1m81 vừa được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐT Việt Nam