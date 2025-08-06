Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau tuyên án gần 1 tháng, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận đơn kháng cáo của 15/41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra còn có các bị cáo: Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Lê Đức Thọ (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng), Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũ), Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group).

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, một số người đề nghị được hưởng án treo, hoặc chuyển sang hình thức cải tạo không giam giữ, cảnh cáo.

Trước đó, từ 24/6 đến 11/7, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên án 41 bị cáo. Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên 14 năm tù, Lê Duy Thành 12 năm, các bị cáo khác trong nhóm "Nhận hối lộ" bị phạt từ 4 đến 8 năm tù. Nhóm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm 8 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù, trong đó nhiều người được hưởng án treo.

17 bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Nhóm 5 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bị tuyên từ 2 đến 4 năm 6 tháng tù. Một bị cáo bị xử 30 tháng tù vì "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Theo bản án, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và sở ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long trúng thầu, được giao đất trái luật, điều chỉnh dự án không đúng quy định.

Riêng bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị xác định đã nhận gần 48 tỷ đồng, Lê Duy Thành nhận gần 50 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo bị đánh giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, trật tự quản lý kinh tế, gây bất bình trong dư luận.