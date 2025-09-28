Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Về đường biên giới năm 2022, theo quan điểm của tôi, giờ đây không ai còn trông đợi nữa, vì kỳ vọng quay trở lại những biên giới đó sẽ là sự mù quáng chính trị và hoàn toàn không hiểu điều đang diễn ra".

Đồng thời ông cáo buộc chính Ukraine đã khiến Nga từ năm 2014 chiếm các vùng lãnh thổ của nước này. Theo lời Ngoại trưởng Nga, điều đó được cho là xảy ra vì Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận với Nga.

Ông Lavrov cũng gọi việc bảo đảm lợi ích của Nga và quyền của người Nga trên lãnh thổ Ukraine là nền tảng cho các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nói rằng Moscow đặt một số kỳ vọng vào việc giải quyết vấn đề Ukraine thông qua tiếp tục đối thoại giữa Nga và Mỹ về chủ đề này. Theo ông, phía Nga “không thấy Mỹ từ bỏ con đường tiến hành ‘đối thoại công khai và trung thực’ với Nga”. Ông Lavrov cho biết vòng tham vấn thứ ba giữa Nga và Mỹ về các “vấn đề song phương gây khó chịu” sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay.

Hôm 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ viết rằng Ukraine với sự hỗ trợ của EU có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình và “có thể, thậm chí còn đi xa hơn nữa”.

Ông Lavrov cũng cho biết nếu các nước NATO cố gắng bắn hạ "vật thể bay" trên không phận Nga, họ sẽ "thực sự hối hận".

"Khi một máy bay không người lái bay ra ngoài lãnh thổ của chúng ta, nếu nó vượt qua biên giới của nước khác nhưng lại ra khỏi không phận của chúng ta, thì chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì chúng ta cho là cần thiết với nó để đảm bảo an ninh của chính mình. Nhưng nếu có bất kỳ nỗ lực bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào, hoặc thậm chí bất kỳ vật thể nào, trên lãnh thổ của chúng ta, trong không phận của chúng ta, thì tôi nghĩ mọi người sẽ thực sự hối hận vì đã vi phạm trắng trợn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng ta", Bộ trưởng Nga tuyên bố.



