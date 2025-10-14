Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Quốc Phong được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: H.X

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong (SN 1978; quê quán Hà Nội), có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong:

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995: Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004: Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009: Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009: Được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

-Từ tháng 4/2009 đến năm 2012: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013: Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013: Được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1-2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018: Được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8-2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Vào tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025