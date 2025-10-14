Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:31 GMT+7

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:31 GMT+7
Ông Lê Quốc Phong được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Quốc Phong được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: H.X

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong (SN 1978; quê quán Hà Nội), có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong:

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995: Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004: Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009: Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009: Được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

-Từ tháng 4/2009 đến năm 2012: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013: Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013: Được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1-2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018: Được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8-2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Vào tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Giá vàng hôm nay đang tăng vùn vụt, các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng

Giá vàng hôm nay 13/10 tiếp tục tăng nóng và chạm mốc lịch sử mới khi vượt 144 triệu đồng/lượng. Lần đầu tiên giá vàng trong nước ghi nhận mức giá kỷ lục này sau nhiều phiên tăng vùn vụt. Các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng.

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm
15

Chuyển động Sài Gòn
Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

Chuyển động Sài Gòn
Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Chuyển động Sài Gòn
Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật đằng sau tuyệt kỹ bí ẩn này của Trương Vô Kỵ là gì?

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?
Bạn đọc

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?

Bạn đọc

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Quy trình được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược
Kinh tế

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Kinh tế

Đà Nẵng vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 20.000 tỷ đồng để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, quốc lộ 14B, 14D và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới.

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?
Văn hóa - Giải trí

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?

Văn hóa - Giải trí

Khoảnh khắc Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng bên huyệt mộ nói lời sau cuối tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng bất ngờ được “xới” lại.

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ
Điểm nóng

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã thừa nhận rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là cơ hội thực sự duy nhất để cứu Ukraine, theo hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ.

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?
Thể thao

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?; 3 đội bóng lớn theo đuổi Nathaniel Brown; Kenan Yildiz muốn gắn bó lâu dài với Juventus; Real Madrid có thể bán Vinicius; Bạn gái của Dani Olmo chụp ảnh nghệ thuật.

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Năm 2018, sau chuyến tham quan các mô hình nông nghiệp hiện đại tại Hàn Quốc do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông Lý Minh Hùng ở xã Bàu Hàm nhận ra tiềm năng lớn của cây chuối nếu được sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, ông vận động nông dân thành lập Hợp tác xã (HTX) Thanh Bình, mở hướng đi mới nâng tầm giá trị chuối Việt.

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm
Xã hội

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm

Xã hội

Những năm qua, từ vùng biên viễn xa xôi đến các thung lũng lòng hồ của tỉnh Sơn La đã và đang viết nên câu chuyện đổi thay mạnh mẽ. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, công cuộc giảm nghèo nơi đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là hành trình mang đậm tình người và khát vọng vươn lên từ gian khó.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: Quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: Quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm

Tin tức

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Trong ngày hôm nay, các nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 được báo cáo tại Đại hội.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI
Nhà nông

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Nhà nông

Sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, trải qua 8 kỳ Đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp qua từng nhiệm kỳ. Các cấp Hội đã và đang nỗ lực phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giá vàng hôm nay đang tăng dựng đứng vượt 146 triệu đồng, không ai ngờ tăng dữ như vậy chỉ sau 1 đêm
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng dựng đứng vượt 146 triệu đồng, không ai ngờ tăng dữ như vậy chỉ sau 1 đêm

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 14/10 tăng dữ dội vượt 146 triệu đồng/lượng. Giá vàng đã tăng đến 2,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm, nhiều người nói không ngờ tới.

Thượng tá công an giải mã chiêu “hàng tặng kèm, không bán” tinh vi của Ngân 98
Bạn đọc

Thượng tá công an giải mã chiêu “hàng tặng kèm, không bán” tinh vi của Ngân 98

Bạn đọc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo chuyên gia tội phạm học, đối tượng có thủ đoạn tinh vi lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để hợp thức hóa việc phân phối sản phẩm không phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang

Gia đình

Giữa tháng 10, vận trình tài chính của nhiều con giáp sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn khó khăn.

Chồng 'cắm sừng' vợ suốt 16 năm, bị phạt tù
Xã hội

Chồng "cắm sừng" vợ suốt 16 năm, bị phạt tù

Xã hội

Một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã phanh phui mối quan hệ ngoài luồng suốt 16 năm của chồng sau khi phát hiện tình nhân của ông ta mặc đồ tang, xuất hiện tại đám tang cha chồng và cư xử như thể là người trong gia đình.

Yến Nhi gặp khó khăn
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi gặp khó khăn

Văn hóa - Giải trí

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa
Media

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Media

Ở vùng biên Dân Hóa (Quảng Trị), bao đời nay đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gắn bó với núi rừng Trường Sơn nhưng thiếu nước sạch vẫn là nỗi lo lớn. Nay, với sự đồng hành của các dự án giảm nghèo và hỗ trợ quốc tế, dòng nước trong đã về bản – mang theo niềm vui, sức khỏe và hi vọng thoát nghèo bền vững.

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
31

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
14

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?