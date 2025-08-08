Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 10:38 GMT+7

Ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 08/08/2025 10:38 GMT+7
HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với số phiếu tuyệt đối, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo tỉnh.
Tỉnh Đồng Nai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long

Ngày 8/8, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bầu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Công Nghĩa

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh công tác nhân sự có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành và chỉ đạo, giúp tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Ông Vũ Hồng Văn: Phường Trấn Biên tiếp tục là biểu tượng của tỉnh Đồng Nai

Trình bày tờ trình về công tác nhân sự, ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Kim Long để HĐND tỉnh xem xét bầu giữ chức vụ này.

Sau khi được bầu, ông Nguyễn Kim Long bày tỏ sự biết ơn đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách mới. Ông khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi tinh thần chủ động, bản lĩnh và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy trí tuệ, khả năng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích của tỉnh và nhân dân lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Kim Long. Ảnh: Công Nghĩa

Ông Nguyễn Kim Long cam kết tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy hiệu quả và thời gian làm thước đo, không để ách tắc, chậm trễ. Cùng với đó là phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng một bộ máy điều hành thông suốt, liêm chính, phục vụ và cụ thể hóa tinh thần đó bằng hành động thiết thực, tạo nên một chính quyền hành động, hiệu lực, hiệu quả, đồng thuận và trách nhiệm.

Ông Nguyễn Kim Long (SN 1977, quê tại TP.HCM, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị). Ông từng giữ các chức vụ tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, sau đó làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) từ năm 2016. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, và tháng 8/2021 được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai gồm: Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh và 4 Phó Chủ tịch: Lê Trường Sơn, Nguyễn Thị Hoàng, Hồ Văn Hà và Nguyễn Kim Long.

