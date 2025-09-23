Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Thứ ba, ngày 23/09/2025 07:31 GMT+7

Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ

Thứ ba, ngày 23/09/2025 07:31 GMT+7
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) một cách tự nguyện nếu Mỹ có động thái tương tự, theo kênh Telegram của Điện Kremlin.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga. Ảnh Pravda

Nga đề nghị tuân thủ START có điều kiện

"Sau ngày 5/2/2026, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn số lượng trung tâm theo START trong một năm. Chúng tôi tin rằng biện pháp này sẽ chỉ khả thi nếu Mỹ hành động tương tự và không thực hiện các bước có thể làm suy yếu hoặc phá vỡ sự cân bằng hiện có về tiềm năng răn đe", ông Putin nhấn mạnh trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Tiềm năng đối thoại chiến lược với Mỹ

Ông Putin nói thêm rằng sáng kiến ​​của Nga có thể giúp tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ. "Tôi tin rằng việc thực hiện sáng kiến ​​của Nga có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra bầu không khí thuận lợi cho đối thoại chiến lược với Mỹ", ông nói, đồng thời lưu ý rằng tiến triển sẽ phụ thuộc vào việc tạo ra các điều kiện phù hợp cho việc nối lại hoàn toàn các cuộc đàm phán và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẽ tiến hành phân tích liên tục để quyết định có nên duy trì các giới hạn tự nguyện theo START trong tương lai hay không.

Quan điểm của Mỹ và lời kêu gọi của Quốc hội

Ngày 27/8, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ phụ trách Răn đe Chiến lược và Tích hợp Hạt nhân, Trung tướng Andrew Jabbara, cho biết Tổng thống Donald Trump muốn đạt được một thỏa thuận mới với Nga có thể thay thế START. Đầu tháng 2, một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Ngoại trưởng Marco Rubio gia hạn START với Nga, lưu ý rằng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, cả hai nước đều sẵn sàng "ngồi vào bàn đàm phán để đưa thế giới tránh xa thảm họa hạt nhân".

Bối cảnh của 'New START'

Hiệp ước START Mới (START-3) được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký kết vào năm 2010 với thời hạn 10 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 5 năm. Hiệp ước có hiệu lực vào năm 2011. Theo các điều khoản của hiệp ước, cả hai bên đồng ý giảm số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, bệ phóng và đầu đạn, cũng như máy bay ném bom hạng nặng và vũ khí hạt nhân. Năm 2021, Tổng thống Putin đã phê chuẩn thỏa thuận gia hạn hiệp ước đến ngày 5/2 /2026. Tuy nhiên, vào tháng 2/2023, ông tuyên bố Moscow sẽ tạm dừng tham gia.

Vào tháng 3/2023, Lầu Năm Góc báo cáo rằng Mỹ đã liên hệ với Nga để trao đổi dữ liệu theo Hiệp ước START Mới, nhưng Moscow đã từ chối. Từ ngày 1/6, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Moscow thông tin về tình trạng và vị trí của các vũ khí chiến lược của mình, bao gồm tên lửa và bệ phóng thuộc phạm vi điều chỉnh của START.

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng các cuộc đàm phán về hiệp ước là bất khả thi khi Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc
1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc

Cây cảnh này tặng bạn ngàn bông hoa chúm chím tựa nụ hôn ngọt ngào khiến nhiều người xao xuyến, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?
Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?

Ousmane Dembele đã trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2024/2025. Mặc dù vậy, trên các diễn đàn bóng đá, không phải người hâm mộ Việt Nam nào cũng cho rằng ngôi sao người Pháp xứng đáng với danh hiệu này.

Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?
Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?

Internet vệ tinh Starlink (Tập đoàn SpaceX) có thể cung cấp dịch vụ thí điểm tại Việt Nam từ quý IV/2025, sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và xây dựng trạm mặt đất.

2 loại đồ uống khiến bạn dễ bạc tóc, hói đầu
2 loại đồ uống khiến bạn dễ bạc tóc, hói đầu

Một đánh giá khoa học mới đây cho thấy, 2 loại đồ uống phổ biến nhất tại Mỹ có thể gây tác hại mạnh mẽ đến da đầu, làm tăng nguy cơ rụng tóc và tóc bạc sớm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thông tin một số dưỡng chất đơn giản, dễ tìm có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe mái tóc.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công
Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Một người đàn ông đáng ngờ đã cố gắng đâm trực thăng chở Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, D.C., bằng cách dùng đèn laser làm mù phi công, NBC News đưa tin, trích dẫn các tài liệu của tòa án.

Giành Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nhắc tới “điều phi thường”
Giành Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nhắc tới “điều phi thường”

Rạng sáng nay (23/9), tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, tiền đạo Ousmane Dembele đã được tôn vinh. Đây là phần thưởng cá nhân danh giá, ghi nhận những nỗ lực mang tính thăng hoa, bùng nổ của Dembele ở mùa giải 2024/2025.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc, xăng dầu trong nước hy vọng giảm nhanh
Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc, xăng dầu trong nước hy vọng giảm nhanh

Giá xăng dầu hôm nay 23/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bất ngờ lao dốc chỉ sau một ngày tăng.

UBND TP Hà Nội trình dự án công viên dọc sông Tô Lịch hơn 4.600 tỷ đồng
UBND TP Hà Nội trình dự án công viên dọc sông Tô Lịch hơn 4.600 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội cho biết, dự án công viên dọc sông Tô Lịch có tổng đầu tư dự kiến hơn 4.600 tỷ đồng với nhiều hạng mục như: quảng trường, sân chơi, đường dạo, cây xanh, bãi đỗ xe...

Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông
Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông

Ngôi nhà phố rộng 66,7 m2 trong ngõ hẹp tại Cổ Nhuế, Hà Nội được thiết kế dựa trên ba yếu tố: Khí hậu địa phương, kết nối thiên nhiên và văn hóa gia đình Việt, tạo không gian sống thoáng mát, bền vững.

Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025
Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng của Ousmane Dembele.

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
4

Những cú sốc từ các phiên đấu giá đất Thủ Thiêm đến những cơn sốt vùng ven Hà Nội đã cho thấy sức “tàn phá” ghê gớm của thao túng bất động sản. Nhiều “đại gia” đã khiến thị trường đảo lộn, giá cả vượt xa giá trị thực, làm lung lay niềm tin xã hội và đẩy giấc mơ an cư của hàng triệu người dân ra xa tầm với.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản góp phần đưa Nghĩa Hưng, bản nghèo của xã Mường Cơi, Sơn La thành điểm sáng nông thôn mới
Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản góp phần đưa Nghĩa Hưng, bản nghèo của xã Mường Cơi, Sơn La thành điểm sáng nông thôn mới

Từ một bản còn nhiều gian khó, Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) đã chuyển mình ngoạn mục, vươn lên trở thành bản nông thôn mới kiểu mẫa. Đằng sau sự "thay da đổi thịt" ấy là bóng dáng của một người cán bộ gần dân, trọng dân, dám nghĩ, dám làm và luôn đi tiên phong trong mọi việc khó – ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản.

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc như thế nào?
Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc như thế nào?

Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND xã và Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Tự ý dùng thuốc, một phụ nữ rét run, mẩn đỏ toàn thân do sốc phản vệ
Tự ý dùng thuốc, một phụ nữ rét run, mẩn đỏ toàn thân do sốc phản vệ

Mệt mỏi, sốt cao, bệnh nhân tự mua thuốc và tự ý dùng thuốc dẫn đến sốc phản vệ gây ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Hồ Hoài Anh tiết lộ điều đặc biệt khi sáng tác ca khúc Đức Phúc giành Quán quân tại Nga
Hồ Hoài Anh tiết lộ điều đặc biệt khi sáng tác ca khúc Đức Phúc giành Quán quân tại Nga

“Khi Đức Phúc nhận lời mời tham gia cuộc thi đã tìm đến tôi để nhờ làm một bài hát mới. Thời gian khá gấp, chúng tôi đã định làm một bài đơn giản, nhưng sau đó cả hai đều cảm thấy chưa thỏa đáng...”, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ với Dân Việt.

Đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế
Đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (dự thảo Nghị định), theo Nghị quyết số 222/2025/QH15.

'Báo hiệu cho Nga', vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine
"Báo hiệu cho Nga", vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Tổng thống Karol Nawrocki bày tỏ mong muốn triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp tại Ba Lan để tăng cường an ninh quốc gia. Đáng chú ý, Warsaw đã thảo luận về vấn đề này từ lâu, nhưng trước đó đã cân nhắc đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn 2 mẹ con 'vợ hờ' thương nặng, nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn 2 mẹ con "vợ hờ" thương nặng, nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng

Bắn 2 mẹ con "vợ hờ" thương nặng rồi nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng; truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai... là những tin nóng 24 giờ qua.

TS. Nguyễn Xuân Thắng, tác giả nhiều giống ngô năng suất, giúp nông dân tăng thu nhập hàng tỷ đồng/năm
TS. Nguyễn Xuân Thắng, tác giả nhiều giống ngô năng suất, giúp nông dân tăng thu nhập hàng tỷ đồng/năm

“Làm 1.000 cây đầu dòng chọn được 10 cây, từ đó tạo ra các tổ hợp lai rồi chọn ra được 1 giống đã là may mắn. Có người dành cả đời nghiên cứu ròng rã mà không chọn được giống nào. Thế nên chúng tôi thường nói vui với nhau rằng: Làm nghiên cứu khoa học thành công 70% là nhờ say mê, còn 30% là của Chúa!”.

Chàng trai Bahnar ở Gia Lai trồng cà phê theo kiểu 'lười', không cho ăn phân bón hóa học, thế mà quả đẻ chi chít
Chàng trai Bahnar ở Gia Lai trồng cà phê theo kiểu "lười", không cho ăn phân bón hóa học, thế mà quả đẻ chi chít

Anh A Ngum là người Bahnar tiên phong trồng cà phê theo hướng hữu cơ ở làng Bot Grek (xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện làm giàu từ cây cà phê, mà còn là sự lan tỏa trong cộng đồng phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17
Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc
ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc

Tại lượt trận thứ hai bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy
Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này, dù gặp bao khó khăn thử thách cũng không hề nản lòng, từng bước vượt qua gian nan, cuối đời được phúc lộc đầy nhà.

Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?
Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?

Nhạc Chung Kỳ, tên tự là Đông Mỹ, hiệu Dung Trai là cháu đời thứ 21 của Nhạc Phi, một danh tướng thời Nam Tống, và là con trai của Nhạc Thăng Long, tổng trấn Tứ Xuyên. Ông là vị tướng khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ

Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA
Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão RAGASA, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025. Công điện yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương chủ động, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga
Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Trong những năm qua, chính sách của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc đã bộc lộ nhiều thiếu sót mang tính chiến lược - bài đăng trên tờ UnHerd của Anh đã chỉ ra những sai lầm của phương Tây khiến Trung Quốc giờ đây là đồng minh quan trọng nhất đối với Nga so với mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa Mỹ và Ukraine.

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?
Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Trần Thúc Bảo (553–604), vị hoàng đế cuối cùng của triều Trần trong thời kỳ Nam Bắc triều, là một nhân vật lịch sử được nhắc đến với nhiều sự chê trách hơn là ca ngợi. Sử sách Trung Hoa coi ông là hình mẫu của một quân vương bất tài, ham mê tửu sắc, chìm đắm trong văn chương phù phiếm, phó mặc chính sự, để rồi chính sự truỵ lạc ấy đã đưa cả một vương triều vốn đã suy yếu đến chỗ diệt vong.

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón
Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón; Trọng tài người Bahrain bắt chính trận Nepal vs ĐT Việt Nam; Lamine Yamal mặc áo Messi; Calafiori dứt điểm nhiều nhất Arsenal; Guehi muốn đầu quân cho Real.

Bộ Xây dựng chỉ đạo 'khẩn' ứng phó với siêu bão Ragasa
Bộ Xây dựng chỉ đạo "khẩn" ứng phó với siêu bão Ragasa

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

