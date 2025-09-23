Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga. Ảnh Pravda

Nga đề nghị tuân thủ START có điều kiện

"Sau ngày 5/2/2026, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn số lượng trung tâm theo START trong một năm. Chúng tôi tin rằng biện pháp này sẽ chỉ khả thi nếu Mỹ hành động tương tự và không thực hiện các bước có thể làm suy yếu hoặc phá vỡ sự cân bằng hiện có về tiềm năng răn đe", ông Putin nhấn mạnh trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Tiềm năng đối thoại chiến lược với Mỹ

Ông Putin nói thêm rằng sáng kiến ​​của Nga có thể giúp tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ. "Tôi tin rằng việc thực hiện sáng kiến ​​của Nga có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra bầu không khí thuận lợi cho đối thoại chiến lược với Mỹ", ông nói, đồng thời lưu ý rằng tiến triển sẽ phụ thuộc vào việc tạo ra các điều kiện phù hợp cho việc nối lại hoàn toàn các cuộc đàm phán và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẽ tiến hành phân tích liên tục để quyết định có nên duy trì các giới hạn tự nguyện theo START trong tương lai hay không.

Quan điểm của Mỹ và lời kêu gọi của Quốc hội

Ngày 27/8, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ phụ trách Răn đe Chiến lược và Tích hợp Hạt nhân, Trung tướng Andrew Jabbara, cho biết Tổng thống Donald Trump muốn đạt được một thỏa thuận mới với Nga có thể thay thế START. Đầu tháng 2, một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Ngoại trưởng Marco Rubio gia hạn START với Nga, lưu ý rằng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, cả hai nước đều sẵn sàng "ngồi vào bàn đàm phán để đưa thế giới tránh xa thảm họa hạt nhân".

Bối cảnh của 'New START'

Hiệp ước START Mới (START-3) được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký kết vào năm 2010 với thời hạn 10 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 5 năm. Hiệp ước có hiệu lực vào năm 2011. Theo các điều khoản của hiệp ước, cả hai bên đồng ý giảm số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, bệ phóng và đầu đạn, cũng như máy bay ném bom hạng nặng và vũ khí hạt nhân. Năm 2021, Tổng thống Putin đã phê chuẩn thỏa thuận gia hạn hiệp ước đến ngày 5/2 /2026. Tuy nhiên, vào tháng 2/2023, ông tuyên bố Moscow sẽ tạm dừng tham gia.

Vào tháng 3/2023, Lầu Năm Góc báo cáo rằng Mỹ đã liên hệ với Nga để trao đổi dữ liệu theo Hiệp ước START Mới, nhưng Moscow đã từ chối. Từ ngày 1/6, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Moscow thông tin về tình trạng và vị trí của các vũ khí chiến lược của mình, bao gồm tên lửa và bệ phóng thuộc phạm vi điều chỉnh của START.

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng các cuộc đàm phán về hiệp ước là bất khả thi khi Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine.