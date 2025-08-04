Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Bất ngờ nhận cảnh báo 'sấm sét' từ Nhà Trắng vì cuộc chiến Nga-Ukraine, Ấn Độ lập tức phản pháo

Phương Đăng (theo Outlookindia) Thứ hai, ngày 04/08/2025 20:00 GMT+7
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Fox News, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, một trong những trợ lý thân cận nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cáo buộc Ấn Độ đang gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine thông qua việc mua dầu từ Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh Outlookindia

Trong cuộc phỏng vấn, ông Miller tuyên bố: “Mọi người sẽ sốc khi biết rằng Ấn Độ gần như ngang hàng với Trung Quốc trong việc mua dầu của Nga” — điều mà ông gọi là “không thể chấp nhận được”.

“Ấn Độ tự nhận là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, nhưng lại áp đặt thuế quan khổng lồ lên hàng hóa Mỹ, gian lận trong các chính sách nhập cư gây tổn hại cho người lao động Mỹ, và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine bằng cách mua dầu từ Nga”, ông Miller nhấn mạnh.

Ông Stephen Miller khẳng định Tổng thống Trump “luôn muốn có một mối quan hệ tuyệt vời với Ấn Độ và Thủ tướng Narendra Modi", nhưng đồng thời kêu gọi Mỹ cần thẳng thắn đối diện với thực tế trong vấn đề tài chính liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine.

Ông Trump cảnh báo mạnh tay với Ấn Độ

Trước đó vài ngày, ông Trump đã tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 25% cộng với các khoản phạt bổ sung bắt đầu từ ngày 1/8, do “mua năng lượng từ Nga”. Trong một phát biểu khác, ông Trump cũng chỉ trích mối quan hệ thân thiết giữa New Delhi và Moscow, nói rằng hai quốc gia này có thể “kéo nhau chìm xuống cùng với những nền kinh tế đã chết”.

Ông Trump cũng cho rằng Mỹ có thâm hụt thương mại lớn với Ấn Độ, phàn nàn rằng Ấn Độ áp thuế nhập khẩu cao hàng đầu thế giới và sở hữu các “rào cản phi thuế” nghiêm ngặt bậc nhất. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng Ấn Độ vẫn mua phần lớn khí tài quân sự từ Nga, ngay cả trong bối cảnh quốc tế kêu gọi cắt đứt nguồn cung cho Moscow.

“Họ (Ấn Độ) là khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, chỉ sau Trung Quốc — vào thời điểm cả thế giới đang kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh. Những điều này không thể chấp nhận được", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Miller nhấn mạnh mọi lựa chọn hiện đang được đặt lên bàn để xử lý tình trạng chiến sự Ukraine - bao gồm giải pháp ngoại giao, tài chính và các biện pháp khác - với mục tiêu “đạt được hòa bình và chấm dứt cuộc chiến mà Đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm”.

New Delhi phản pháo

Trước những tuyên bố gay gắt của ông Trump và cố vấn, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã lên tiếng trước Quốc hội nước này, khẳng định rằng Ấn Độ là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới, và đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu trong vài năm tới. Ông cũng bác bỏ đánh giá của Tổng thống Mỹ rằng nền kinh tế Ấn Độ đang "chết".

