Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Tổng thống Donald Trump. Ảnh Reuters.

Thông báo gửi Quốc hội Mỹ được Nhà Trắng công bố ngày 2/10 nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho những vụ tấn công gần đây nhằm vào các đối tượng buôn lậu ma túy bị cáo buộc đến từ Venezuela.

Theo nội dung văn bản, Mỹ “đã bước vào giai đoạn then chốt buộc phải sử dụng vũ lực để tự vệ và bảo vệ công dân trước các cuộc tấn công liên tục” từ những băng đảng ma túy mà ông Trump liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Nhà Trắng cũng đã công bố video 2 cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ma túy, cho biết vụ thứ nhất tiêu diệt 11 “khủng bố ma túy”, vụ thứ hai giết 3 người. Trước đó, ông Trump cũng tiết lộ quân đội Mỹ đã “đánh chìm” một tàu khác, song không đưa thêm chi tiết.

Thông báo mới nhất nhấn mạnh rằng nhiều thập kỷ qua, nỗ lực thực thi pháp luật nhằm chặn dòng chảy ma túy đã không đem lại hiệu quả. Thay vào đó, các loại ma túy ngày càng mạnh hơn, trong khi các băng đảng ma túy trang bị vũ trang hạng nặng, tổ chức chặt chẽ và bạo lực hơn bao giờ hết.

Nhà Trắng khẳng định “hành động đúng luật chiến tranh”

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Tổng thống đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế về xung đột vũ trang để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ tìm cách mang chất độc chết người đến bờ biển Mỹ. Ông ấy đang thực hiện đúng cam kết đối đầu với các cartel và loại bỏ mối đe dọa an ninh quốc gia này trước khi chúng giết thêm người Mỹ".

Động thái này nhằm mở rộng căn cứ pháp lý cho một loạt đòn tấn công quân sự chết người gần đây, vốn đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ cả nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ, cũng như nhiều chuyên gia pháp lý. Các nhà phê bình cáo buộc Nhà Trắng thực hiện “các vụ ám sát ngoài vòng pháp luật” và chưa chứng minh rõ ràng rằng những người bị giết thực sự là mối đe dọa trực tiếp, cấp bách đối với công dân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện (Đảng Dân chủ, bang Rhode Island), lên án gay gắt trên mạng xã hội X: “Người dân Mỹ nên thấy báo động khi Tổng thống Trump tự cho rằng, ông ấy có thể tiến hành những cuộc chiến bí mật chống lại bất kỳ ai bị ông gắn nhãn kẻ thù. Bang đảng ma túy cần bị ngăn chặn, nhưng việc tuyên bố chiến tranh và ra lệnh sử dụng vũ lực chết người mà không có sự đồng thuận của Quốc hội, cũng như không có minh chứng pháp lý, là điều không thể chấp nhận được".



