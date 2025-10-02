Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 02/10/2025 17:10 GMT+7

G7 thề "bóp nghẹt" túi tiền của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hứng đòn

Phương Đăng (theo Kyivindependent) Thứ năm, ngày 02/10/2025 17:10 GMT+7
Các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 1/10 vừa ra tuyên bố chung, cam kết sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga. Đây là động thái nhằm bóp chặt nguồn tài chính của Nga để Moscow phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Các bộ trưởng G7 nhấn mạnh đã nhất trí “tối đa hóa áp lực” nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến tranh của Moscow bằng cách áp dụng biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga. Ảnh Bloomberg

Theo Kyiv Independent, động thái này được xem là bước tiếp nối sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/9, khi ông khẳng định Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu toàn bộ các nước thành viên NATO dừng mua dầu Nga.

Trong thông cáo hôm 1/10, các bộ trưởng G7 nhấn mạnh đã nhất trí “tối đa hóa áp lực” nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến tranh của Moscow, đồng thời củng cố sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào những quốc gia tiếp tục tăng mua dầu Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, cũng như những bên hỗ trợ các hành vi lách lệnh trừng phạt”, thông cáo của G7 nêu rõ.

Các bộ trưởng cho biết G7 đang chuẩn bị những “biện pháp phối hợp và có ý nghĩa” để cắt giảm, tiến tới loại bỏ hoàn toàn lượng dầu khí còn lại nhập khẩu từ Nga. Ngoài ra, nhóm này cũng “xem xét nghiêm túc” việc áp đặt hạn chế thương mại và các lệnh trừng phạt khác đối với những quốc gia góp phần tài trợ cho cuộc chiến của Moscow thông qua việc mua dầu.

Hiện xuất khẩu năng lượng chiếm khoảng 1/3 ngân sách liên bang của Nga, trở thành nguồn chính cho nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin.

Mặc dù tuyên bố của G7 không nêu đích danh, song Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai trong số những khách hàng lớn nhất của dầu Nga. Trước đó, ngày 1/8, Mỹ đã áp thuế 25% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, tiếp đó là mức thuế bổ sung 25% vào ngày 6/8 nhằm phản đối việc New Delhi tiếp tục mua dầu thô Nga.

G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, cùng Liên minh châu Âu (EU) tham gia điều phối, từ lâu được coi là diễn đàn không chính thức thảo luận và định hình chính sách về các vấn đề kinh tế – chính trị toàn cầu.

