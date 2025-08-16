Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố sẽ tới Washington sau cuộc gọi của ông Trump

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tham dự buổi họp báo khi Đan Mạch nhậm chức chủ tịch EU vào ngày 3/7/2025 tại Aarhus, Đan Mạch. Ảnh Getty Images

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trên Telegram vào sáng thứ Bảy rằng ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ sau "cuộc trò chuyện dài và ý nghĩa" với ông Trump mà ông cho biết kéo dài khoảng 90 phút, ngay sau hội nghị thượng đỉnh.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện", ông nói. "Tôi sẽ thảo luận tất cả các chi tiết về việc chấm dứt các vụ giết người và chiến tranh với Tổng thống Trump tại Washington vào thứ Hai. Cảm ơn lời mời của ngài".

Ông Putin đã được chào đón nồng nhiệt tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, và hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng. Mặc dù ông Putin và ông Trump tuyên bố không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine, nhưng sau đó ông Trump nói rằng các bên đã tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột. Ông sau đó đã thúc giục ông Zelensky "ký kết một thỏa thuận".

Ông Zelensky cũng tuyên bố trên Telegram rằng ông ủng hộ đề xuất của ông Trump về một cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov trước đó cho biết Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận về một cuộc họp ba bên tiềm năng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại rằng Kiev muốn các nước Tây Âu ủng hộ mình tham gia vào mọi giai đoạn đàm phán để đảm bảo rằng đất nước nhận được sự bảo đảm an ninh đáng tin cậy do Mỹ hậu thuẫn.

“Chúng tôi đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

Chuyến thăm Washington gần đây nhất của ông Zelensky vào cuối tháng 2 đã kết thúc trong một thảm họa truyền thông, khi cuộc trò chuyện của ông với Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã biến thành một cuộc đối đầu công khai. Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng và "đánh cược với Thế chiến III". Một cuộc họp báo chung đã bị hủy bỏ, ông Zelensky nhanh chóng bị đưa ra khỏi Nhà Trắng, và Mỹ đã tạm thời đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.