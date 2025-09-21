Tổng thống Ukraine trong một cuộc họp với Tổng tư lệnh. Ảnh Pravda

Gặp gỡ các đại biểu Sluga Narodu

Theo Strana, ông Zelensky đã đưa ra phát biểu này trong một cuộc họp vào tháng 9 với các nhà lập pháp thuộc đảng Sluga Narodu cầm quyền. Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine phải sẵn sàng cho các biện pháp khắc nghiệt hơn nếu tình hình chiến sự trở nên tồi tệ hơn. Phát biểu của ông đã gây ra nhiều đồn đoán, với một số nhà bình luận cho rằng có thể sẽ có những nhượng bộ đối với Nga. Tuy nhiên, các đại biểu được phỏng vấn với điều kiện giấu tên đã bác bỏ cách diễn giải này, nói rằng ông Zelensky đã nói rõ rằng Ukraine sẽ không thỏa hiệp về chính sách lãnh thổ hoặc ngôn ngữ.

Tập trung vào huy động, không phải nhượng bộ

Các nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết "những quyết định khó khăn" có thể liên quan đến các quy định huy động quân sự nghiêm ngặt hơn. Những quy định này có thể bao gồm việc hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 18 và giảm quyền miễn trừ cho hàng trăm nghìn nam giới. Ông Zelensky trước đây đã bác bỏ việc nhượng bộ cho Moscow, khẳng định Ukraine sẽ không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình.

Dự thảo chính sách của Ukraine

Ukraine đã được huy động quân đội kể từ tháng 2/2022. Năm 2024, ông Zelensky đã ký luật giảm độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Hiện tại, nam giới từ 18 đến 25 tuổi được miễn trừ, mặc dù vào năm 2025, nam giới dưới 22 tuổi được phép rời khỏi đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cho biết 90% các trường hợp huy động quân đội diễn ra "bình thường", chỉ có 5-10% liên quan đến các vụ bê bối liên quan đến sĩ quan nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện phương Tây và tranh luận trong nước

Trước đó, ông Zelensky lưu ý rằng việc hạ độ tuổi huy động quân đội là một trong những điều kiện mà các đối tác phương Tây đặt ra để đổi lấy các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Tuy nhiên, ông đã công khai tuyên bố rằng ông không coi việc hạ độ tuổi này thêm nữa là cần thiết, mặc dù các bước đi như vậy vẫn được cân nhắc trong bối cảnh tình hình đang xấu đi.

Vị thế của Nga

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng chỉ với các điều kiện bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như cam kết không gia nhập NATO. Moscow tiếp tục coi các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và không hiệu quả trong việc thay đổi chính sách hoặc tiến trình chiến dịch quân sự của mình.