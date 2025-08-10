Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 19:23 GMT+7

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 10/08/2025 19:23 GMT+7
Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.
Dự án đặt máy sốc điện tim nơi công cộng: "Giảm thiểu được tử vong thì không thể so sánh giá trị"

Mới đây, hai ca ngừng tim liên tiếp xảy ra ngoài bệnh viện, nhưng kết cục lại trái ngược. Một trọng tài giàu kinh nghiệm mãi mãi ra đi. Một chàng trai 20 tuổi may mắn được người xung quanh ép tim kịp thời, sau đó, các nhân viên cấp cứu 115 nhanh chóng có mặt, sử dụng thiết bị AED (Automated External Defibrillator - máy sốc điện tim tự động) khôi phục nhịp đập cho bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện E tiếp nhận và hoàn tất "phép màu" hồi sinh bệnh nhân.

PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện tim nơi công cộng. Ảnh: Gia Khiêm

Chiều 10/8, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có buổi chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng.

Trước câu hỏi về việc tại sao Việt Nam nên cân nhắc lắp đặt máy sốc điện ở công cộng, PGS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, các nước thế giới đã lắp đặt từ lâu, việc cấp cứu tuần hoàn ngoại viện tỷ lệ sống sót khi có máy sốc điện cao hơn rất nhiều so với cấp cứu bình thường bằng tay.

Vấn đề là cần một khoản tiền lớn để triển khai máy sốc điện tim trên cả nước nhưng ông Hiếu cho rằng, việc giảm thiểu được tử vong thì không thể so sánh giá trị. "Nếu chứng minh được là tốt thì dù đắt mấy cũng nên triển khai, sức khỏe, tính mạng con người là trên hết", ông Hiếu nói.

Các bác sĩ Bệnh viện E điều trị cho bệnh nhân ngừng tim khi tập gym. Ảnh: BVCC

“Các nước có GDP không bằng nước ta vẫn triển khai, chúng ta lại càng không có lý do gì không triển khai lắp đặp máy sốc điện. Nhiều tập đoàn tư nhân, chung cư, đơn vị sân bay đã triển khai việc này. Tuy nhiên, do không được triển khai đồng bộ, không được đào tạo truyền thông, việc triển khai nhỏ lẻ không hiệu quả nên chúng ta chưa thấy hiệu quả của cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện”, PGS Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu cho rằng, việc đặt máy sốc điện nơi công cộng cần phải có lộ trình rõ ràng. Đầu tiên ông muốn thử nghiệm ở một thành phố du lịch, để thuận lợi hơn khi kêu gọi nguồn lực. Ở thành phố lớn có nhiều công ty lớn nên nguồn lực xã hôi dễ dàng hơn vùng sâu vùng xa. Sau khi triển khai, từ đó chúng ta có thể rút ra cái lợi cái hại để mở rộng.

“Tôi tin chắc rằng dự án này sẽ có được sự ủng hộ của rất nhiều người trong xã hội. Theo tôi, có 2 yếu tố quyết định cho dự án, thứ nhất về chất, các mạnh thường quân, tổ chức cá nhân xã hội đầu tư cho việc mua bán trang thiết bị. Thứ hai, quan trọng hơn là việc đào tạo, truyền thông thì đó là trách nhiệm của nhà chuyên môn. Chúng tôi cam kết dùng hết khả năng của mình dể vận hành giai đoạn đầu tiên”, ông Hiếu chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, trước hết cần lắp đặt đặt máy sốc điện ở các đơn vị y tế chưa có phương tiện này như trạm y tế xã phường, thậm chí một số bệnh viện cơ sở chưa có, đồng thời rà soát, tập trung đào tạo nhân viên y tế giai đoạn đầu. Tiếp theo sẽ lắp đặt tại các vùng trống y tế - những nơi quá xa cơ sở y tế như nhà thuốc, bến xe, bến tàu, bãi biển…
Sau khi đã phủ kín việc lắp đặt, ông Hiếu cho biết, dự án sẽ tiến hành tổng hợp các hoạt động.

Việc quan trọng cần làm nếu Việt Nam lắp máy sốc điện ở nơi công cộng

Nhiều người lo lắng việc sau khi lắp máy sốc điện, người dùng có thể sử dụng sai kỹ thuật, sai mục đích, ông Hiếu cho rằng: “Giai đoạn đầu tôi nghĩ thuận lợi vì các quy trình WHO đã công bố, chúng tôi dịch cách sử dụng ra tiếng Việt và bổ sung thêm về các thảm họa, tình huống cấp cứu như thế nào".

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, hết tháng 8 này sẽ khảo sát xong địa bàn lắp máy sốc điện. Ảnh: Gia Khiêm

Vị chuyên gia tim mạch chia sẻ, khi triển khai dự án, ông rất mong muốn được sự ủng hộ lãnh đạo Bộ Y tế, địa phương. Ông nghĩ rằng, việc này sẽ được ủng hộ vì không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Thứ 2, đây là việc tốt, hiện nhiều địa phương đã liên hệ đề xuất được triển khai.
Trước ý kiến lo ngại việc bị “vạ lây” khi cấp cứu không thành công, PGS Nguyễn Lân Hiếu trấn an: “Luật khám, chữa bệnh cho biết rõ, khi gặp tình huống cấp cứu mọi người đều phải có trách nhiệm. Việc lo lắng cấp cứu không thành công bị vạ lây không? Tôi nghĩ có người lo sợ đấy, tuy nhiên không có gì phải e ngại".

Ông Hiếu nhấn mạnh, quan trọng hơn cả, dự án này nhắc nhở với người dân cần có trách nhiệm với cộng đồng, cần học cách sơ cứu, cách sử dụng máy sốc điện.

“Đơn cử như hà hơi thổi ngạt ai cũng biết nhưng rất ít người làm đúng. Khi có máy sốc điện rồi mọi người sẽ quan tâm, học sâu hơn. Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp đào tạo cung cấp chứng chỉ cho học viên để đi đào tạo những người khác, chính những người này có thể trở thành tình nguyện viên. Ngoài ra, chúng tôi tạo nên mạng lưới "đánh dấu" trên bản đồ ở vị trí này, kia có máy sốc điện và ở đó có bao nhiêu tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ”, ông Hiếu mong mỏi.

Theo ông Hiếu, nhờ các phương tiện truyền thông, mà có nhiều công ty đã liên hệ với dự án để bán máy và tặng máy phi lợi nhuận, vì vậy dự kiến mua được máy giá rẻ hơn (trung bình 1 máy thông thường 20-30 triệu đồng).

“Trong tương lai khi chúng ta làm tốt ở địa phương thì những nơi khác cũng sẽ học triển khai để biến thành phố thành nơi đáng sống, địa phương an toàn.

Hết tháng 8 này chúng tôi sẽ khảo sát xong việc lắp đặt máy sốc điện, đầu tháng 9 sẽ công bố địa phương thực hiện. Nguồn lực có bao nhiêu sẽ làm bấy nhiêu”, ông Hiếu chia sẻ thêm.

