Ngày 8/8, cùng ngày PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu gửi đơn xin thôi việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông báo chính thức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Đây là một bước đi được nhiều người dân ủng hộ, nhằm giữ lại địa danh cũ thân thuộc và phù hợp với mô hình quản lý mới.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: Hành trình "chưa từng có tiền lệ"

Vào tháng 3/2022, việc bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, làm Giám đốc kiêm nhiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được xem là một quyết định táo bạo, "chưa từng có tiền lệ" của ngành y tế Việt Nam.

Tỉnh Bình Dương kỳ vọng uy tín và kinh nghiệm của ông sẽ vực dậy bệnh viện đang đứng trước nhiều thách thức lớn, từ kiện toàn bộ máy, nâng cao chuyên môn đến giải quyết vấn đề tài chính.

PGS Nguyễn Lân Hiếu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 17/6. Ảnh: Phạm Thắng





Không phụ kỳ vọng, sau hơn 3 năm đồng hành cùng bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (cũ), PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đưa bệnh viện đạt được những thành tựu lớn. Từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ được thể hiện qua tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng lên, các kỹ thuật và phương pháp điều trị mới được triển khai thành công, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đến cải thiện môi trường làm việc bằng cách đẩy mạnh áp dụng và duy trì mô hình 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) để tạo ra môi trường sạch đẹp, ngăn nắp, khoa học, giúp người bệnh và nhân viên y tế cảm thấy thoải mái, an toàn.

Cùng với đó, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Một ví dụ điển hình là ca phẫu thuật miễn phí cho em bé sinh non bị bỏ rơi mắc dị tật tim bẩm sinh, do chính ông Hiếu cùng ê-kíp thực hiện.

Đặc biệt, bệnh viện đã huy động thành công nguồn lực cộng đồng. Cụ thể, số tiền hỗ trợ phẫu thuật và điều trị miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tăng mạnh từ 1,5 tỷ đồng (2022) lên hơn 2,5 tỷ đồng (2023), cho thấy tác động nhân đạo sâu sắc của bệnh viện.

Lá thư từ chức đầy trăn trở và lời chia tay chân thành

Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 8/8/2025, ông Hiếu nêu rõ những thành tựu đã đạt được như kiện toàn nhân lực, thành lập các trung tâm chuyên khoa mới và nâng cao đời sống cán bộ. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm còn tồn tại: "Bệnh viện vẫn chuyển tuyến nhiều ca bệnh chưa đúng chỉ định" và "tình trạng thiếu thuốc vẫn tồn tại".

Mặc dù đặt rất nhiều tình cảm và tâm huyết cho bệnh viện, nhưng lý do thôi chức được ông Hiếu chia sẻ là "sức người có hạn, khoảng cách địa lý xa cách nên còn quá nhiều việc chưa làm được". Đặc biệt, "việc gia đình, Bố tôi đã 87 tuổi và tái phát bệnh ác tính nguy hiểm nên tôi có bổn phận chăm sóc, gần gũi ông nhiều hơn".

Bệnh viện Bình Dương mới đang được xây dựng, dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 6/2026. Ảnh: Thiên Lý

Dù không còn giữ chức vụ, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cam kết sẽ tiếp tục gắn bó, hỗ trợ trực tiếp việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và bảo đảm các chương trình hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục được thực hiện hiệu quả.



PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Tiểu sử và những đóng góp



PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (SN 1972, quê tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cũ), ông là một trong những nhân vật hàng đầu và có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực y tế Việt Nam.



Ông xuất thân từ một gia đình trí thức có truyền thống lâu đời trong ngành giáo dục và y tế, với cha là GS. Nguyễn Lân Dũng và mẹ là Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu. Nền tảng gia đình này đã định hình con đường học vấn và sự nghiệp của ông.



Ông được biết đến rộng rãi không chỉ với tư cách là một bác sĩ tim mạch xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành y tế nước nhà. Uy tín và năng lực lãnh đạo đã được chứng minh của ông, đặc biệt là sau những đóng góp quan trọng của ông trong việc điều hành bệnh viện dã chiến COVID-19 tại Bình Dương cũ.



Sự nghiệp của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu bắt đầu từ vai trò Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội – Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1996 đến 1999. Từ năm 2000 đến nay, ông là Giảng viên Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.



Trong lĩnh vực tim mạch, ông đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng:



Phó Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai (2008-2015).



Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội (2010-2014).



Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (từ năm 2016 đến nay).



Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội (từ năm 2015 đến nay).