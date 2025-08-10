GS Nguyễn Lân Dũng bật mí lý do đặt tên con trai là Nguyễn Lân Hiếu

GS Nguyễn Lân Dũng: "Con trai Nguyễn Lân Hiếu rất bận khi là giám đốc 2 bệnh viện"

Từng chia sẻ với PV Dân Việt, GS Nguyễn Lân Dũng cho biết, ông luôn tự hào về con trai - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: "Con trai tôi rất bận, là giám đốc 2 bệnh viện nên cứ nửa tuần ở Hà Nội, nửa tuần ở Bình Dương.

Tuy nhiên, dù bận rộn nhưng con vẫn thường xuyên giúp miền núi xây cầu, xây trường. Con làm được nhiều việc, nhất là phát hiện những trường hợp bị tim bẩm sinh để chữa trị".

Vợ chồng Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và con trai - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (bìa trái), Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đặc biệt, dù giữ nhiều cương vị, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu không quên nghĩa vụ làm con với cha mẹ. Mới đây, sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã xin từ chức.

Đặt rất nhiều tình cảm, tâm huyết cho bệnh viện nhưng lý do thôi chức được ông Hiếu chia sẻ là "sức người có hạn, khoảng cách địa lý xa cách nên còn quá nhiều việc chưa làm được" và "việc gia đình, bố tôi đã 87 tuổi, tái phát bệnh ác tính nguy hiểm nên tôi có bổn phận chăm sóc, gần gũi ông nhiều hơn".

GS Nguyễn Lân Dũng, sinh năm 1938, được biết đến là giáo sư Sinh học, Nhà giáo Nhân dân Việt Nam. Ông từng giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 1971, GS Nguyễn Lân Dũng kết hôn với Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 108. Bà Hiếu là con gái cố GS.TS Nguyễn Văn Huyên, nguyên Bộ trưởng ngành Giáo dục suốt 30 năm.

Năm 1972, con trai đầu của ông bà là Nguyễn Lân Hiếu chào đời. "Lớn lên, con trai tôi chọn ngành Y theo mẹ. Con từng vừa đi rửa bát, vừa học mổ tim ở Pháp", GS Nguyễn Lân Dũng kể lại.

Cố NGND Nguyễn Lân, vợ chồng GS Nguyễn Lân Dũng và 2 con Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Kim Nữ Thảo. Ảnh: NVCC

Con gái thứ 2 là TS Nguyễn Kim Nữ Thảo, sinh năm 1983, từng được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vợ chồng ông có 4 người cháu nội ngoại là Nguyễn Lân Nghĩa, Nguyễn Tố An, Phạm Mỹ An, Phạm Thảo An.

Hai anh em Hiếu, Thảo luôn đạt thành tích cao trong học tập từ nhỏ và sau này đi học nước ngoài đều bằng học bổng.

"Vợ chồng tôi quan niệm dạy con vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất ở hai con là lòng hiếu thảo, vì thế nên mới đặt tên hai con như vậy. Chúng tôi mong muốn hai con không chỉ hiếu thảo với cha mẹ, ông bà mà còn là hiếu thảo với thầy cô, với quê hương, đất nước", GS Dũng chia sẻ.



Tự hào dòng họ danh giá Nguyễn Lân và cách dạy con sâu sắc

GS Nguyễn Lân Dũng sinh ra tại Huế trong gia đình giàu truyền thống hiếu học. Ông là con thứ 3 của cố GS.NGND Nguyễn Lân.

NGND Nguyễn Lân, sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng bạc điền thuộc huyện Mỹ Hào (cũ), Hưng Yên. Sau này khi thi vào trường Bưởi, ông nhận được học bổng toàn phần. Ông tốt nghiệp thủ khoa Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương năm 1932. Từ đó ông gắn bó cả cuộc đời mình với sự nghiệp trồng người và sự nghiệp nghiên cứu khoa học. "Cậu bé nhà quê" về sau đã trở thành một nhà giáo nổi tiếng có công đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh.

GS Nguyễn Lân Dũng dạy con trước hết là bằng sự gương mẫu của cha mẹ. Ảnh: Tào Nga

Thế hệ thứ 2 của gia đình danh giá Nguyễn Lân kể cả dâu, rể có 4 giáo sư, 5 phó giáo sư, 11 tiến sĩ. Thế hệ thứ ba có 3 phó giáo sư và 5 tiến sĩ. Thế hệ thứ tư tuy còn nhỏ nhưng đã có cháu dạy đại học và nhiều cháu đang học đại học lớn như Harvard.

Theo GS Lân Dũng: "Chúng tôi không phải là những người giỏi mà chúng tôi giỏi lên chính là nhờ sự nhắc nhở của bố. Bố tôi nói ít nhưng rất sâu sắc và làm tấm gương cho chúng tôi cố gắng học hành. Bố tôi thường nhắc nhở con cháu những việc chưa làm được và cố gắng để thực hiện tiếp mục tiêu của mình".

Từ truyền thống đó, GS Dũng cũng dạy 2 con Hiếu và Thảo trước hết là bằng sự gương mẫu của cha mẹ.

"Chúng tôi không dạy dỗ gì nhiều con cái mà chủ yếu chỉ là làm gương trong cuộc sống và nhắc nhở thường xuyên với con (và sau này cả với các cháu) về những việc nên làm, những việc nên tránh. Chúng tôi mua sách báo phù hợp để các con tự bồi dưỡng thêm trí thức và tình cảm.

Chúng tôi cũng quan tâm đến việc chọn bạn của các con. Cả hai con đều có những người bạn rất thân từ thời học tiểu học cho đến nay. Chúng tôi lưu ý đến sức khỏe của hai con cũng như bồi dưỡng lòng yêu quý nghệ thuật. Về sau, do có điều kiện hơn nên cả hai con đều mua được đàn piano cho các con của mình và cho các cháu được học vẽ từ nhỏ.

Chúng tôi đều chịu khó tự học ngoại ngữ để có thể tiếp thu kiến thức từ sách báo nước ngoài và thuận lợi cho các đợt bồi dưỡng tại nước ngoài. Chúng tôi thường xuyên tự bồi dưỡng qua sách vở để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Sự gương mẫu của bố mẹ có tác dụng rất lớn với con cái.

Chúng tôi xây dựng tủ sách gia đình với đủ các sách công cụ (từ điển, sách tra cứu), sách khoa học chuyên ngành, sách văn hóa, nghệ thuật, nữ công, gia chánh. Các tường trong nhà đều là giá sách và đó là tài sản rất có ích cho mọi thành viên của gia đình. Chúng tôi tạo điều kiện cho con, cháu về chỗ học tập, sách vở, máy tính, máy in, điện thoại thông minh. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các cháu về lòng kính trọng thầy cô và thường xuyên giữ mối quan hệ với thầy cô. Con cháu là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Không gì hạnh phúc bằng việc con cháu khỏe mạnh, thành trưởng và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc", GS Dũng chia sẻ.

Có nền tảng từ gia đình, các cháu của GS Dũng cũng từ đó đi lên. Cháu nội Nguyễn Lân Nghĩa (con trai bác sĩ Lân Hiếu) theo học Đại học Harvard ở Mỹ. Các cháu còn lại cũng học hành giỏi giang.