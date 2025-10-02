Phạm Băng Băng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã 2025

Ngày 1/10, ban tổ chức giải thưởng Kim Mã công bố danh sách đề cử, trong đó Phạm Băng Băng có tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim “Địa mẫu”. Đây là lần đầu tiên cô được xướng tên tại một giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ kể từ năm 2018, khi scandal trốn thuế khiến cô gần như bị “đóng băng” toàn bộ hoạt động tại Trung Quốc.

Trong “Địa mẫu”, Phạm Băng Băng hóa thân thành một người phụ nữ nông thôn có khả năng trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Khi đối mặt với một linh hồn bí ẩn, nhân vật dần khám phá ra những uẩn khúc quanh cái chết của chồng mình, người vốn là pháp sư. Để nhập vai, nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn diện mạo: phơi đen da, tăng gần 10 kg, từ bỏ hình ảnh quen thuộc thường thấy trên thảm đỏ. Sự dấn thân ấy được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tác phẩm do đạo diễn người Malaysia Trương Cát An thực hiện, nhận tổng cộng 8 đề cử tại Kim Mã 2025, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm nhạc hay nhất, Thiết kế tạo hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim hay nhất. Ngoài ra, “Địa mẫu” cũng được đề cử Phim hay nhất tại Liên hoan phim Tokyo.





Phạm Băng Băng lần đầu được đề cử tại một liên hoan phim Hoa ngữ sau 7 năm vắng bóng vì scandal, nhờ vai diễn trong phim “Địa mẫu”. IG.

Đạo diễn Trương Cát An chia sẻ ông từng e ngại hợp tác với Phạm Băng Băng vì cho rằng vẻ đẹp của cô sẽ “che khuất” nội dung phim. Tuy nhiên, trong cuộc gặp đầu tiên, nữ diễn viên đã nói: “Em có thể là ngôi sao trên thảm đỏ. Nhưng khi đóng phim, anh có thể coi em là rác, giẫm đạp thế nào cũng được.” Sự thẳng thắn và quyết tâm của cô khiến vị đạo diễn thay đổi suy nghĩ. Cuộc gặp đó là kết quả từ một hành động chủ động của Phạm Băng Băng: khi được mời làm đại sứ du lịch tại Malaysia vào năm 2023, cô đã tìm số điện thoại của Trương Cát An và trực tiếp đề nghị hợp tác.

Bảy năm tìm lại ánh sáng nghề nghiệp sau scandal

Sau sự cố trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng bị cấm sóng ở Trung Quốc, không thể tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào do đại lục sản xuất. Cô tập trung kinh doanh, mở thương hiệu mỹ phẩm riêng và xuất hiện rải rác tại các sự kiện thời trang quốc tế. Tuy vậy, Phạm Băng Băng luôn thể hiện khao khát được quay lại với điện ảnh, lĩnh vực cô xem là đam mê lớn nhất cuộc đời.

Theo chia sẻ trên On, nữ diễn viên từng trải qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ trường quay. Cô nói bản thân không thể sống thiếu việc diễn xuất, và luôn chờ đợi một kịch bản đủ sâu sắc để thể hiện mình. Không ngồi yên, Phạm Băng Băng tìm kiếm cơ hội từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, mua bản quyền một số kịch bản phim để phát triển sản phẩm riêng, và nuôi ý định thử sức ở vai trò nhà sản xuất trong tương lai.

Trên trang cá nhân, cô từng viết: “Ai cũng vậy, người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Trông chờ người khác mang hạnh phúc cho mình, như thế bạn sẽ cả đời bị động. Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay.” Câu nói thể hiện rõ thái độ sống mạnh mẽ của Phạm Băng Băng, cũng như lý do cô không từ bỏ nghệ thuật sau những sóng gió.

Tháng 2/2025, cô xuất hiện tại Liên hoan phim Berlin với vai trò giám khảo, một cột mốc đánh dấu sự trở lại rõ ràng hơn của cô trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Với “Địa mẫu”, nữ diễn viên không chỉ thể hiện sự biến hóa trong diễn xuất mà còn chứng minh khả năng tái tạo hình ảnh bản thân. Đây là lần hiếm hoi cô từ bỏ hình ảnh lộng lẫy để thể hiện một nhân vật khổ hạnh, sống ở tầng lớp thấp trong xã hội.

