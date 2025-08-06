Phạm Băng Băng: Từ minh tinh "ngã ngựa" đến nữ doanh nhân ngành làm đẹp

Phạm Băng Băng từng là một trong những minh tinh hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn Kim Tỏa trong loạt phim "Hoàn Châu cách cách" (1998) và hàng loạt tác phẩm đình đám như "Cell Phone", "Phong Thần bảng", "Võ Tắc Thiên". Cô được truyền thông gọi là "Nữ hoàng giải trí", với khối tài sản lên đến hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 440 triệu USD) vào năm 2018.

Tuy nhiên, năm 2018, sự nghiệp của Phạm Băng Băng sụp đổ sau khi bị điều tra và xử phạt vì trốn thuế. Cô nộp phạt hơn 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD) để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, nữ diễn viên bị hạn chế hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Trung Quốc, không còn xuất hiện trong các sự kiện phim ảnh và không được tham gia đóng phim do Trung Quốc sản xuất.

Trước cú sốc này, Phạm Băng Băng chọn cách lui vào hậu trường và phát triển thương hiệu mỹ phẩm mang tên Fan Beauty Diary. Thương hiệu này chính thức ra mắt năm 2018, đúng vào thời điểm cô đối mặt với khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp. Đến tháng 7 năm nay, theo báo cáo của trang Finance Sina, Fan Beauty Diary đã đạt doanh thu hơn 1,45 tỷ nhân dân tệ (khoảng 200 triệu USD) trong năm ngoái. Dù thấp hơn nhiều so với các thương hiệu dẫn đầu, kết quả này vẫn được xem là thành tích ấn tượng đối với một công ty mới chỉ hoạt động được 7 năm.

Tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng hiện xuất hiện với tư cách là nhà sáng lập doanh nghiệp thay vì nghệ sĩ. Một số cộng sự tiết lộ cô chủ yếu dựa vào danh tiếng cá nhân để đưa thương hiệu tiếp cận khách hàng, đồng thời hợp tác với các ngôi sao trong lĩnh vực livestream để mở rộng độ phủ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tìm cách thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á thông qua nền tảng TikTok, dù doanh thu từ thị trường quốc tế vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Bảy năm kể từ sau scandal trốn thuế chấn động, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được thành công bước đầu. Sina.

Dù chuyển hướng sang kinh doanh, Phạm Băng Băng không giấu khát vọng trở lại với điện ảnh. Trong một bài phỏng vấn tại Liên hoan phim Berlin năm 2023, cô thừa nhận: "Tôi yêu điện ảnh, tôi muốn được diễn cả đời. Bị cấm đóng phim khiến tôi rất đau khổ".

Không thể đóng phim tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng chủ động tìm cơ hội ở nước ngoài. Năm 2023, cô tham gia bộ phim "Lục dạ" do Hàn Quốc sản xuất. Sau đó, cô sang Malaysia để quay phim "Địa mẫu". Ngoài vai trò diễn viên, cô cũng đầu tư vào việc mua bản quyền một số kịch bản để phát triển sản phẩm của riêng mình trong vai trò nhà sản xuất.

Trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng thường chia sẻ quan điểm sống tích cực. Cô cho rằng: "Người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Tôi chọn nắm quyền chủ động trong tay, dù có vất vả hay khổ sở". Với cô, khoảng thời gian khó khăn này là dịp để suy ngẫm và định hình lại cuộc sống tương lai. Trong một đoạn video gửi tới người hâm mộ, cô nói: "Tôi vẫn là Phạm Băng Băng mà mọi người từng biết. Tôi sẽ đối diện cuộc sống một cách mạnh mẽ, dịu dàng và lương thiện nhất có thể".

Sinh ra tại tỉnh Sơn Đông, Phạm Băng Băng bắt đầu đóng phim từ năm 1996. Với năng lực diễn xuất và phong thái nổi bật, cô từng chinh phục không chỉ khán giả trong nước mà còn xuất hiện trên nhiều thảm đỏ quốc tế. Scandal năm 2018 đã đưa cô từ đỉnh cao xuống đáy vực, nhưng cũng từ đó, cô học cách đi tiếp trong im lặng và kiên nhẫn.

