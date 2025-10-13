Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 13/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Điều chỉnh mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự thảo gồm 4 Chương, 30 Điều.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế đối với từng loại thu, dự thảo luật sửa đổi, hoàn thiện quy định về cách tính thuế đối với từng loại thu nhập, kết cấu lại và điều chỉnh tên một số điều để tương ứng với nội dung sửa đổi.

Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn; mở rộng phạm vi thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn"; Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các – bon;

Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giả theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng;

Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định); đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động đảm bảo linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Trong Điều 3 của dự thảo Luật cũng quy định: "Chính phủ quy định thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đổi với chuyển nhượng vàng miếng tại điểm d khoản 10 Điều này cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng và quy định chi tiết Điều này".

Về thu nhập được miễn thuế, Luật sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế đối với thu nhập do quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung chi trả; thu nhập của cá nhân làm việc tại một số tổ chức quốc tế đặc thù; thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh, dự thảo luật cũng điều chỉnh mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Xác định ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban này nhất trí về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân để kịp thời thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước trong hoàn thiện hệ thống chính sách thuế.

Trong đó, có thuế thu nhập cá nhân, góp phần xác lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và thể hiện rõ nét hơn vai trò điều tiết thu nhập, hướng tới công bằng xã hội của chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về thu nhập chịu thuế, đa số ý kiến cho rằng, thu nhập thuộc diện chịu thuế là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, cần được quy định cụ thể trong Luật.

Các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành cũng đã được tổng kết, đánh giá, các khoản thu nhập mới phát sinh trong thực tiễn, chưa được quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành về cơ bản cũng đã được bổ sung, thể hiện trong dự thảo Luật.

Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để quy định cụ thể trong dự thảo Luật các khoản thu nhập chịu thuế. Một số ý kiến đề nghị trong trường hợp cần có quy định để điều chỉnh, bổ sung các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế, đề nghị cân nhắc quy định theo hướng Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định.

"Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thoả đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. Có ý kiến đề nghị bổ sung việc xác định/giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thu nhập cá nhân", ông Mãi cho hay.

Trước đó, tại họp báo ngày 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Chính sách thuế và phí, lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân để xem xét thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.



"Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần", ông Huy nói, thêm rằng chính sách này dự kiến không áp dụng với vàng nguyên liệu, trang sức mỹ nghệ. Việc áp dụng cụ thể sẽ được trình Quốc hội giao cho Chính phủ quy định.