Gió tuần thứ hai của tháng 7 mang đến sự nhanh nhẹn cho 12 con giáp. Từ ngày 14-20/7, năng lượng mới sẽ khiến cuộc sống của mọi người tràn ngập những tia lửa giao tiếp, giúp gia tăng các mối quan hệ.

Tuần này, bạn có thể gặp gỡ một người lạ để trò chuyện tại một quán cà phê góc phố, hoặc bạn có thể bất ngờ bùng nổ cảm hứng sáng tạo trong quá trình làm việc nhóm.

Vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới giống như kem mùa hè, mỗi loại đều có vị chua ngọt riêng. Hãy đến và xem vận mệnh độc đáo của bạn trong tuần mới này nhé!



Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Sửu giống như một cốc nước chanh ấm.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Tý dường như tăng gấp đôi. Những người độc thân có thể được tiếp cận bởi những người đam mê thể thao trên cùng một tuyến đường khi chạy bộ buổi sáng trong khu dân cư.

Sự thấu hiểu ngầm về việc cùng nhau giãn cơ có thể giúp hai bạn xích lại gần nhau hơn. Các cặp đôi có thể để thú cưng ở nhà bạn bè và đi du lịch ngẫu hứng cùng người thân. Làn gió buổi tối trên sân thượng của homestay sẽ khiến mối quan hệ thêm ngọt ngào.

Về sự nghiệp, bạn dễ bị phân tâm trước máy tính và nghĩ về những kế hoạch cuối tuần. May mắn thay, đồng nghiệp ở bàn bên đã kịp thời chọc ghẹo bạn và không bỏ lỡ những con số quan trọng trong báo cáo.

Vận may tài chính phù hợp để tải ứng dụng kế toán và ghi chép lại mọi khoản tiền trà sữa. Cuối tháng, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số tiền tiết kiệm đủ để mua một chiếc tai nghe Bluetooth mới.

Con giáp này nên chú ý đến sức khỏe. Thức khuya xem các chương trình tạp kỹ có thể khiến thái dương bạn đau nhói và mí mắt bạn co giật.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Sửu giống như một cốc nước chanh ấm. Những người độc thân luôn lặng lẽ uống nước lọc trong phòng trà của công ty cũng có thể chủ động chào hỏi người mình thích.

Những người yêu nhau nên gia tăng tương tác bằng việc cùng nhau trồng cây xanh hay lắp kệ sách sáng tạo. Như vậy, họ sẽ có cơ hội thắt chặt thêm tình cảm.

Trong công việc, lịch trình đột nhiên bị rút ngắn, lượng khách hàng cũng giảm, và bảng thành tích cũng có phần ảm đạm.

Con giáp này có thể phải chuẩn bị tinh thần bị sếp gọi lên nói chuyện. Vận may tài chính có thể bắt đầu từ việc vặn chặt vòi nước. Nếu có tiếng nước nhỏ giọt trong bồn cầu ở nhà, việc sửa chữa kịp thời có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nước.

Về sức khỏe, gần đây, con giáp này luôn muốn ăn gà rán và khoai tây chiên khi chịu nhiều áp lực, do đó, dạ dày của bạn có thể bị khó chịu.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may trong sự nghiệp của Hổ tăng vọt. K

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may trong sự nghiệp của Hổ tăng vọt. Khi cấp trên cùng bạn xem xét dự án, anh/cô ấy bất ngờ chỉ ra điểm mù về thiết kế mà bạn đã vật lộn suốt ba ngày. Sau khi kế hoạch được chấp thuận, ngay cả trà chiều cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Những người độc thân không nên đồng ý hẹn hò chỉ vì cuối tuần không có ai rảnh. Nếu gặp phải người mà bạn không thể nói chuyện, bạn thà ở nhà chơi với mèo còn hơn.

Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn có thể tỏ ra quyến rũ và nhờ người yêu những việc lặt vặt để có nhiều “va chạm” hơn.

Bạn nên đến nhà người lớn tuổi ăn cơm thường xuyên hơn. Khi chơi cờ với ông, kế hoạch mua xe mà bạn tình cờ đề cập có thể được đổi lấy một bất ngờ "tài trợ cho bạn một khoản tiền nhỏ".

Hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Khi tập thể dục, bạn thường mang tạ nặng để khoe cơ bắp. Sáng hôm sau thức dậy, bạn có thể thấy mình không thể nhấc nổi tay. Khoe khoang không tốt chút nào.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của con giáp tuổi Mão giống như trăng rằm bị mây đen che phủ.

Những người độc thân vẫn còn vương vấn những món quà ngọt ngào do người yêu cũ tặng, thậm chí còn chẳng buồn nhận vé xem phim do đồng nghiệp mới tặng. Các cặp đôi, người yêu có thể sẽ cãi nhau xem ai nên đổ rác.

Về sự nghiệp, công việc bạn chủ động làm bị đồng nghiệp trì hoãn đến hạn chót, nên bạn phải thức khuya để hoàn thành công việc, quầng thâm mắt gần như kéo dài đến tận cằm.

Về tài vận, hãy cẩn thận khi bạn bè hỏi vay tiền. Rõ ràng là lương của bạn vẫn chưa đến, nhưng nếu cứ khăng khăng cho mượn, cuối tháng có khi bạn sẽ phải “cạp đất mà ăn”.

Về sức khỏe, dạo này bạn luôn cảm thấy cổ họng khô và ngứa, uống nhiều nước cũng vô ích. Có thể là do bạn ở trong phòng máy lạnh quá lâu, cổ họng đang phản đối.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Thìn tuần này như một bầu trời trong xanh bỗng chốc quang đãng.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Thìn tuần này như một bầu trời trong xanh bỗng chốc quang đãng.

Những người độc thân sẽ chủ động giúp hàng xóm di chuyển vali trên tàu cao tốc, và những phiếu trà sữa được tặng khi đến ga sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện tình;

Những người đã có người yêu sẽ phát hiện ra người yêu bí mật ghi lại những nguyên nhân khiến bạn dị ứng vào sổ ghi chú, khiến bạn cảm thấy được yêu hơn bao giờ hết.

Trong sự nghiệp, cuối cùng con giáp này cũng có cơ hội mở rộng hợp tác. Sáng kiến của bạn được sếp để mắt và khen ngợi, con giáp này có cơ hội thăng chức.

Vận may tài chính rất tốt với những người mở cửa hàng. Hãy đặt một tấm biển trước cửa ghi “Cốc thứ hai giảm nửa giá”, và cuối tuần sẽ có rất nhiều khách đến nỗi máy tính tiền sẽ reo liên tục.

Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn đi cùng khách hàng uống rượu liên tục nhiều ngày, dạ dày của bạn sẽ nóng như lửa đốt.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Tỵ giống như một tách trà sữa trân châu ít đường.

Những người độc thân có chút ngại ngùng trước buổi hẹn hò do bố mẹ sắp đặt, nhưng may mắn là đối phương cũng than phiền rằng "đây là lần thứ N tôi bị thúc giục kết hôn rồi";

Những người đã có người yêu thì bận rộn làm báo cáo dự án mà quên mất đặt bánh sinh nhật cho người yêu. Họ chỉ nhớ ra khi thấy vẻ mặt buồn bã của đối phương khi về đến nhà.

Trong kinh doanh, khi khách hàng đột nhiên nói "mọi kế hoạch đã thay đổi", bạn hãy hít một hơi thật sâu và nghĩ ra một phương án dự phòng, điều này khiến đối phương cảm thấy bạn cực kỳ đáng tin cậy.

Về tài chính, đừng bảo lãnh cho bạn bè vay tiền. Nếu họ không trả được nợ, ngân hàng sẽ gọi điện cho bạn cho đến khi điện thoại hết pin.

Về sức khỏe, gần đây con giáp này luôn cảm thấy khô mắt và chớp mắt thường xuyên khi nhìn vào máy tính. Có thể đó là hội chứng khô mắt. Bạn phải xem ít video ngắn hơn.

Vận may tình duyên của con giáp tuổi Ngọ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc đang lên đến đỉnh điểm.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của con giáp tuổi Ngọ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc đang lên đến đỉnh điểm.

Những người độc thân trúng cùng một móc khóa khi chơi cờ với những người mặc áo phông cùng màu tại tiệc sinh nhật của bạn bè; Điều này có thể là lý do để bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Những người có đôi có cặp, có nhiều thời gian dành cho nhau.

Trong công việc, tiền bối đã khuyên bạn nên trình bày kế hoạch với một khách hàng lớn. Khi bạn đang lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, bạn chợt nhận ra người kia là tiền bối cùng khóa, và bạn lập tức thấy tự tin.

Việc xem lại đồ cũ cũng là một cách vận may tài chính. Bạn tìm thấy những đồng xu kỷ niệm đã mua vài năm trước, và thực tế là có người đã trả giá cao trên sàn giao dịch đồ cũ.

Con giáp này hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Bạn có thể bị thương khi đi chơi bóng rổ với bạn bè vào cuối tuần.

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Mùi giống như bánh sừng bò mới nướng.

Những người độc thân được bạn thân rủ đi câu lạc bộ sách, và họ ngày càng hòa hợp người khác giới khi thảo luận về cùng một cuốn sách yêu thích.

Các cặp đôi đặt đồ ăn mang về cho người yêu đang làm thêm giờ, kèm theo ghi chú "gấp đôi thịt cho người chăm chỉ nhất". Điều này có thể mang lại niềm vui cho đối tác.

Trong công việc, dù "kẻ sách nhiễu" là khách hàng hay trưởng phòng, bạn đều có thể giải quyết vấn đề thuận lợi, giám đốc cũng khen bạn vì tinh tế.

Vận may tài chính rất thuận lợi cho những người làm việc tự do. Một số đơn hàng viết quảng cáo đã được thanh toán trước, và số tiền đặt cọc khiến mọi người cảm thấy phấn khởi.

Về sức khỏe, gần đây con giáp này luôn cảm thấy vai mình cứng như gỗ, và chúng phát ra tiếng "lách tách" khi quay đầu. Đó là lỗi của việc ngồi trong văn phòng quá lâu.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Dậu giống như một ly Americano đá lạnh không hề lay chuyển.

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may sự nghiệp của tuổi Thân tuần này như tên lửa. Kế hoạch mà bạn triển khai đã thành công rực rỡ.

Ngay cả công ty bên cạnh cũng đến để học hỏi từ bạn. Sếp nói sẽ thưởng cho bạn một dự án.

Về tình yêu, người độc thân không nên ở nhà suốt. Cuối tuần hãy đến triển lãm nào đó và bạn có cơ hội gặp gỡ người yêu định mệnh.

Người đã có đôi có cặp nên rủ nhau leo núi, cùng hét lên lời yêu đương trên đỉnh núi để cảm nhận tiếng vang ngọt ngào.

Về tiền tài, con giáp này nên nghiên cứu mua sắm theo nhóm, có thể nhu được lợi ích từ việc mua được hàng ngon bổ rẻ.

Con giáp này cũng cần chú ý đến sức khỏe. Do vội vàng nên bạn hay ăn mì gói, giờ dạ dày của bạn đang cần bổ.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Dậu giống như một ly Americano đá lạnh không hề lay chuyển.

Những người độc thân đã tham dự ba buổi gặp mặt nhưng vẫn chưa gặp được đúng người, cảm thấy hơi thất vọng; Các cặp đôi có thể gặp xích mích vì đối tác luôn mải chơi game, người yêu hỏi gì cũng "ừm" hoặc "ồ".

Trong sự nghiệp, cấp trên luôn nhìn chằm chằm vào vào từng câu chữ trong báo cáo của bạn, thực ra là đang rèn luyện bạn phấn đấu đạt đến sự xuất sắc. Nếu bạn chịu đựng được điều này, bạn có thể sớm trở thành chuyên gia.

Về tài chính, hãy cẩn thận với những cuộc gọi lừa đảo. Đối phương đưa ra những lợi ích bất thường thực ra đang định rút sạch tài khoản của bạn.

Về sức khỏe, gần đây con giáp tuổi Dậu thức khuya để thực hiện kế hoạch nên tcs có thể bị rụng nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Tuất như kẹo cầu vồng.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Tuất như kẹo cầu vồng. Những người độc thân nhờ bạn thân giới thiệu một buổi hẹn hò và bất ngờ gặp lại mối tình đầu thời trung học.

Những người đã có người yêu ngày càng ngọt ngào, chỉ nhìn bức hình nền thắm thiết trên điện thoại cũng đủ biết.

Về sự nghiệp, sau khi có nhân viên mới gia nhập công ty, cấp trên sẽ giúp bạn làm quen với hệ thống công ty. Bạn sẽ vừa học vừa ghi chép, và sớm có thể tự mình đảm nhận các dự án.

Vận may tài chính rất thuận lợi cho vị trí bán hàng. Khi bạn theo chân người lớn tuổi đến thăm khách hàng cũ, đối phương sẽ đặt một đơn hàng lớn ngay khi họ hài lòng, và hoa hồng đủ để mua một chiếc laptop mới.

Con giáp này hãy chú ý đến sức khỏe. Gần đây bạn có thể thấy mệt mỏi, leo vài tầng lầu đã thở hổn hển. Có thể là do mùa hè quá nóng và cơ thể bạn hơi thiếu oxy.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, tuần mới này, vận may tình duyên của tuổi Hợi giống như một tách trà sữa dừa.

Khi một người độc thân bế mèo đi khám, bạn có thể gặp một người khác giới đang đi tiêm phòng cho thỏ và "tình yêu thú cưng" có thể châm lửa cho mối tình thơ mộng.

Trong công việc, khi gặp khách hàng khó tính, bạn hãy mỉm cười và tỏ thái độ sẵn sàng giúp đỡ, điều này có thể ghi điểm cho bạn.

Về tài chính, con giáp này nên nghe lời người lớn tuổi về việc đầu tư tài chính, bạn có thể kiếm được món hời.

Về sức khỏe, dạo này bạn cứ thích ăn dưa hấu đá và giờ bụng bạn có thể đau đớn vì có lẽ nó bị "đông cứng" rồi.

Vận may tuần này như cơn giông mùa hè, đến rồi đi nhanh như chớp, chỉ dành cho những ai dám đội mưa. 12 con giáp có chút hạnh phúc trong tình yêu, có cơ hội đột phá trong sự nghiệp, tiền bạc có thể ẩn chứa trong đống đồ cũ và những lời nhắc nhở về sức khỏe ẩn chứa trong những tín hiệu nhỏ của cơ thể.

Nhớ chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, hãy giữ lại từng chút may mắn nhỏ trong tuần này, biết đâu bạn có thể đổi lấy một bất ngờ lớn vào cuối tuần sau!

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.