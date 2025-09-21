Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh Getty

"Đây là phản ứng của một kẻ đốt phá đối với ngọn lửa do chính hắn gây ra. Ông thực sự là Tổng thư ký cuối cùng của NATO", Ritter viết để đáp lại tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng phản ứng của NATO đối với Chiến dịch Easternguard là "nhanh chóng và dứt khoát".

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy thông báo rằng các máy bay chiến đấu MiG-31 đã hoàn thành chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến khu vực Kaliningrad mà không vi phạm biên giới của các quốc gia khác.

Đây là phản hồi của Bộ Ngoại giao Estonia trước cáo buộc từ Bộ Ngoại giao Estonia rằng máy bay Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan và ở lại đó trong 12 phút. Liên quan đến "sự cố" này, Bộ Ngoại giao đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga và trao cho ông một công hàm phản đối. Tallinn cũng yêu cầu tham vấn với NATO theo Điều 4 của Hiến chương Liên minh.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng máy bay Nga bay theo đúng các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không cắt ngang các tuyến đường hàng không hoặc va chạm nguy hiểm ở khoảng cách gần với máy bay nước ngoài.