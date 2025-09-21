Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:33 GMT+7
Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng phản ứng của NATO trước cáo buộc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận Estonia giống như phản ứng của một kẻ đốt phá.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh Getty

"Đây là phản ứng của một kẻ đốt phá đối với ngọn lửa do chính hắn gây ra. Ông thực sự là Tổng thư ký cuối cùng của NATO", Ritter viết để đáp lại tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng phản ứng của NATO đối với Chiến dịch Easternguard là "nhanh chóng và dứt khoát".

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy thông báo rằng các máy bay chiến đấu MiG-31 đã hoàn thành chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến khu vực Kaliningrad mà không vi phạm biên giới của các quốc gia khác.

Đây là phản hồi của Bộ Ngoại giao Estonia trước cáo buộc từ Bộ Ngoại giao Estonia rằng máy bay Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan và ở lại đó trong 12 phút. Liên quan đến "sự cố" này, Bộ Ngoại giao đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga và trao cho ông một công hàm phản đối. Tallinn cũng yêu cầu tham vấn với NATO theo Điều 4 của Hiến chương Liên minh.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng máy bay Nga bay theo đúng các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không cắt ngang các tuyến đường hàng không hoặc va chạm nguy hiểm ở khoảng cách gần với máy bay nước ngoài.

Dưới khẩu hiệu từ bỏ khí đốt từ Nga, Liên minh Châu Âu đang cập nhật hạn mức mua LNG tối đa, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã hội X.

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long
Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

99 năm cuộc đời của vua sòng bạc Hà Hồng Sân (1921-2020) đã trải qua nhiều vinh quang và cay đắng, hơn nữa còn chứa đựng những khía cạnh thú vị mà công chúng ít khi nào nghe đến.

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn
Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn

Từ chỗ chỉ quen với tập quán canh tác tự cung tự cấp, dựa nhiều vào thiên nhiên, hiện nay người dân vùng cao Lào Cai đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển sang sản xuất chuyên canh hàng hóa.

Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh
Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, 3 nghi phạm bỏ trốn về khu vực vùng nông thôn xã Tân Thành (Tây Ninh) lẩn trốn, bị công an xã phát hiện và bắt giữ.

Hà Nội FC hoà Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi tiết lộ lý do thay Văn Quyết
Hà Nội FC hoà Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi tiết lộ lý do thay Văn Quyết

Không thể giúp Hà Nội FC có chiến thắng trong ngày ra mắt gặp Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi không giấu được sự tiếc nuối.

'Xây nhầm' nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng
"Xây nhầm" nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng

Một căn nhà có thể “đi lạc” đến mức đứng… trên đất hàng xóm. Nghe vô lý nhưng không hiếm. Câu hỏi đặt ra là do luật thiếu hay chúng ta đã lỏng tay ở những khâu không nên lỏng?

Tuần qua, 3 tỉnh, thành tiến hành Đại hội Đảng, nữ Ủy viên Trung ương không tái cử chức Bí thư
Tuần qua, 3 tỉnh, thành tiến hành Đại hội Đảng, nữ Ủy viên Trung ương không tái cử chức Bí thư

Trong tuần qua có 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư được chỉ định hoặc được bầu ra.

Liverpool thắng nhọc Everton, HLV Arne Slot không hài lòng điều gì?
Liverpool thắng nhọc Everton, HLV Arne Slot không hài lòng điều gì?

Liverpool đã duy trì mạch trạn toàn thắng tại Premier League 2025/2026 khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở vòng 5, nhưng HLV Arne Slot không hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest
Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest

Trong V Fest - Vietnam Today, tiết mục "Còn gì đẹp hơn" với sự kết hợp thú vị và độc đáo giữa Vũ. và Nguyễn Hùng khiến nhiều khán giả vừa hát theo, vừa khóc.

M.U đánh bại Chelsea, HLV Ruben Amorim phản ứng thế nào?
M.U đánh bại Chelsea, HLV Ruben Amorim phản ứng thế nào?

M.U đã vượt qua Chelsea với tỷ số 2-1 tại vòng 5 Premier League và HLV Ruben Amorim đã đưa ra nhận xét rất thẳng thắn về thế trận cũng như sai lầm của tiền vệ Casemiro khi anh phải nhận thẻ đỏ.

Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh
Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh

Sau khi ăn loại cá chứa độc tố kịch độc, 1 người dân đã tử vong, 2 người khác ăn nước canh nấu cá cũng bị chóng mặt, tê bì các ngón tay...

Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có
Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 của 1 trận đấu tại Premier League.

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như 'chôn tiền', chỉ người giàu mới dám chơi
Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như "chôn tiền", chỉ người giàu mới dám chơi

Hiện nay, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những cây cảnh độc lạ, hiếm có để thể hiện phong cách "dân chơi thứ thiệt" của mình. Nhưng không phải ai cũng đủ sức.

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới
Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới

Giá xăng dầu hôm nay 21/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai giảm rất mạnh gần 1 USD/thùng, mức giảm sâu so với nhiều thời điểm trước đó.

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại
EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Ủy ban Châu Âu muốn tài trợ cho Ukraine thông qua cái gọi là "các khoản vay bồi thường thiệt hại" được bảo đảm bằng tài sản của Nga, sớm nhất là vào năm 2026, Ủy viên Châu Âu phụ trách Kinh tế Valdis Dombrovskis tuyên bố tại Đan Mạch sau một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng tài chính EU.

Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng
Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng

Bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 – 2030) câu chuyện giảm nghèo bền vững không còn là những báo cáo khô khan mà trở thành những câu chuyện đầy sức sống. Qua cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, các đại biểu từ những xã vùng cao, biên giới đã hé lộ những "bí quyết" riêng, những trăn trở và khát vọng cháy bỏng, vẽ nên một bức tranh về một Lai Châu đang chuyển mình mạnh mẽ, quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế để vươn lên.

Người xem 'hụt hẫng', 'tiếc nhớ' khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1
Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

Nhiều khán giả thổ lộ sự tiếc nuối khi "Gia đình Haha" - chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông dân, nông thôn kết thúc.

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao
Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên) coi nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ các lớp tập huấn, sự đồng hành của chính quyền, các cấp hội, bà con đã thay đổi tư duy rõ rệt, hình thành nền sản xuất sạch, bền vững, góp phần nâng cao đời sống và diện mạo nông thôn.

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga
Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Đức Phúc giành chiếc cúp pha lê danh giá tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Sự kiện quy tụ 23 nghệ sĩ từ các quốc gia trên khắp thế giới.

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên
Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới với tổng vốn hơn 338 tỷ đồng, quy mô 5,1 ha, hướng tới đào tạo liên cấp phổ thông và nghề nghiệp, kỳ vọng tạo bước đột phá về nguồn nhân lực tại địa phương.

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng
Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng

Từ một ngôi nhà hoang rêu phong, xuống cấp nặng nề, gia chủ đã khéo léo cải tạo với chi phí khoảng 200 triệu đồng, biến nơi đây thành căn studio ấm cúng, hiện đại giữa Đà Lạt.

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến
Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư khu nhà ở xã hội quy mô hơn 31 ha tại phường Phố Hiến, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi
21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, đã có 21 xã, phường liên tiếp trong 21 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do dịch bệnh và đã được công bố hết dịch.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 15 tỷ USD, vượt cả Donald Trump trên bảng xếp hạng Forbes và nhiều cái tên đình đám khác nhờ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC trong tuần qua.

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh
Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh

Trên vùng đất đồi nắng gió Hà Tĩnh, xã Toàn Lưu đang viết nên câu chuyện đổi thay từ chính bàn tay lao động của người dân. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, những trang trại gà công nghệ cao, những khu nhà màng xanh mát trồng dưa lưới, hoa cây cảnh đã thay thế dần nếp canh tác cũ. Từ đó, đời sống bà con không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên
Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên

Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi sương mù phủ trắng những bản làng heo hút, từng mái nhà tạm bợ đã gắn liền với cuộc sống nghèo khó của bao phận đời yếu thế. Nhưng hôm nay, trên mảnh đất Điện Biên gian khó, những ngôi nhà đại đoàn kết đang dần mọc lên, thay thế những túp lều xiêu vẹo. Không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, đó còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và khát vọng thoát nghèo bền vững.

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật
“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật

"Tử chiến trên không" vừa ra mắt đã bị khán giả quay lén nhiều cảnh quan trọng trong rạp rồi phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất đã có cách xử lý vấn nạn này.

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da
Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da

Thời tiết giao mùa thường gây ra các bệnh viêm da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow
Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố Ukraine nên tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi chiếm được Moscow. Lực lượng Kiev đã phải rút lui trong nhiều tháng trên toàn bộ chiến tuyến.

NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông
NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khi vào biển Đông, bão RAGASA vẫn duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực Bắc Biển Đông.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu

Tuần qua (15 - 21/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định và chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tại các địa phương: TP.HCM, Thanh Hoá, Cà Mau. Trung ương cho 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi.

