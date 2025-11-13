Phan Minh Huyền: “Tôi chưa thấy bố mẹ chồng nào tốt với con dâu cũ như ông bà nội của con trai mình”

Trên phim ảnh, Phan Minh Huyền luôn xuất hiện với hình ảnh giàu có, sáng chảnh. Chính điều đó khiến nhiều người nghĩ ở ngoài đời, Phan Minh Huyền cũng giàu có lắm, sở hữu nhiều tài sản lắm?

- Nếu ai nghĩ thế, tôi sẽ xem đấy như một lời khen (cười). Bởi đúng là nhờ có sự thành công qua các vai diễn, sự yêu thương của khán giả và sự tin tưởng của các đối tác – nhãn hàng thì tôi mới có được nền tảng như hôm nay.

Phan Minh Huyền luôn tạo hình nhân vật với vẻ ngoài sang trọng, giàu có. Ảnh: FBNV

Và chắc chắn, khi nhìn vào vai Ngân trong “Cách em 1 milimet”, khán giả sẽ ồ lên “Ôi, giàu thật”. Nhất là khi tôi chủ ý thêm thắt các loại phụ kiện riêng của mình để tạo hình nhân vật sang chảnh hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui vì được thể hiện một nhân vật quyền lực, sang trọng, quý phái…

Nên nếu mọi người xem phim rồi nghĩ ngoài đời tôi cũng giàu có, sang chảnh như trên phim thì tôi nhận luôn. Thậm chí, cảm ơn khán giả vì đã luôn nhìn nhận tôi tích cực như thế (cười).

Có vẻ như Phan Minh Huyền đang trả lời rất khéo, không muốn khẳng định hay thừa nhận mình cũng giàu?

- Giàu có hay không, tôi không dám khẳng định nhưng đại loại là hiện giờ cuộc sống của tôi đang rất ổn, tiện nghi và đầy đủ. Tôi cảm thấy, dù vào nhân vật nào, tôi cũng sẽ mang những phụ kiện, trang sức và trang phục của mình vào để vai diễn có độ chân thật nhất, khán giả tin nhất.

Thường thì phụ nữ sau ly hôn luôn giữ một khoảng cách với gia đình chồng cũ. Riêng với Phan Minh Huyền thì lại có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ chồng và chồng cũ. Điều gì khiến Phan Minh Huyền làm được điều đó?

- Tôi nghĩ, trước hết là vì con trai 11 tuổi của mình. Thực sự, hai bên gia đình đều là những người trí thức và rất yêu thương con cháu. Khi tôi và chồng cũ hết duyên, dù lúc đó không thể tránh được những va chạm và mâu thuẫn nhưng tôi khuôn muốn đánh mất luôn những điều tốt đẹp còn lại. Bản thân tôi cũng là người biết trước biết sau nên nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng.

Phan Minh Huyền luôn biết ơn bố mẹ chồng cũ. Ảnh: FBNV

Ông bà nội của Nem (bố mẹ chồng cũ) là những người rất tuyệt vời và bố Nem cũng thế. Cho dù bận rộn tới cỡ nào thì tôi và bố Nem luôn dành thời gian cho con, để con luôn cảm thấy có sự quan tâm đầy đủ của ông bà và bố mẹ. Dù không còn là vợ chồng, không còn sống chung nhưng khi nào Nem cần là bố mẹ có mặt và sẵn sàng xuất hiện cùng nhau.

Ông bà nội là những người rất hiểu chuyện và yêu thương con cái, chăm lo cho con từng tí một. Ông bà chăm sóc Nem còn hơn cả tôi chăm con. Nếu không có ông bà nội của Nem đỡ đần, chắc tôi không có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Vì nếu tôi dành hết thời gian cho con thì sẽ không thể nào trọn vẹn được với đam mê của mình. Thế nên từ trước tới nay, mỗi khi được phỏng vấn, tôi vẫn luôn nói lời biết ơn và trân trọng ông bà nội của Nem.

Để nói được những lời đầy yêu thương đối với bố mẹ chồng cũ như trên, hẳn ông bà cũng ảnh hưởng khá nhiều đến lối sống, suy nghĩ của Phan Minh Huyền?

- Tôi thấy ông bà nội của Nem là những người rất chân chất và hiền lành. Với tôi, cuộc sống không phải lúc nào cũng như một khuôn mẫu, đôi khi chỉ cần chân thành và tử tế mà đối đãi với nhau là đủ. Chính điều đó tôi học được từ ông bà nội của Nem.

Ông bà nội của Nem lúc nào cũng rất thật lòng và chân thành. Điều đó khiến tôi luôn xem ông bà như bố mẹ của mình, không giữ khoảng cách gì nhiều cả. Nói thật, tôi chưa thấy bố mẹ chồng nào đối xử tốt với con dâu cũ như ông bà nội của Nem hết.

Phan Minh Huyền và con trai 11 tuổi. Ảnh: FBNV

Với Phan Minh Huyền, sau khi ly hôn, đâu là điểm tựa để nuôi dưỡng niềm tin vào hôn nhân?

- Niềm tin về hôn nhân à, mấy cái này tôi chưa nghĩ đến nhiều. Sau khi ly hôn, tôi thật sự chỉ muốn sắp xếp lại mọi thứ để có được cuộc sống và điều kiện tốt nhất nuôi dạy con thôi. Tôi luôn muốn Nem có được hành trình trưởng thành ổn định và tốt nhất.

Còn đối với tôi, kể cả từ hồi trẻ, rồi bước vào tình yêu và lập gia đình… tôi luôn xem hôn nhân là điều sẽ phải đến trong đời người. Nếu hôn nhân không hạnh phúc cũng không sao cả. Tôi quan niệm rằng, một người phụ nữ độc lập và có thể tự làm mọi thứ thì hôn nhân có hay không có cũng không quan trọng. Quan trọng là hành trình sự nghiệp và bản thân mình thấy hạnh phúc với những gì mình có. Tôi luôn hướng đến điều đó và gieo nó vào vũ trụ.

Nghĩa là Phan Minh Huyền rất xem nhẹ chuyện hôn nhân?

- Thật ra, nói xem nhẹ việc ly hôn là không hẳn. Đấy không phải là quan điểm của tôi. Ý tôi muốn nói nếu trong gia đình mà vợ chồng không còn hòa hợp, không còn tôn trọng nhau, xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, có những khúc mắc khó hóa giải mà vẫn cố ở với nhau sẽ rất khổ cho cả hai lẫn con cái. Chẳng đứa con nào muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau, lạnh nhạt với nhau cả.

Khi chúng tôi quyết định ly hôn, điều mà tôi nghĩ đến nhiều nhất đó là không muốn Nem nhìn thấy cảnh bố mẹ “cơm không lành, canh không ngọt” với nhau. Thà tách nhau ra, mỗi đứa một đường mà cả bố lẫn mẹ đều yêu thương con, vẫn nhẹ nhàng với nhau khi ở cạnh con… đấy mới là điều đáng làm.

Phụ nữ hay đàn ông thì cũng không ai muốn ly hôn cả. Chắc chắn là phải có lý do gì, phải thế nào đó mới dẫn đến điều đấy. Độc thân cũng buồn mà, không ai muốn độc thân cả. Nhưng nếu độc thân mà cảm thấy hạnh phúc còn hơn có gia đình mà không êm ấm thì tôi lựa chọn độc thân.

Sau khi ly hôn, Phan Minh Huyền được bố mẹ chồng cũ hỗ trợ chăm sóc con trai. Ảnh: FBNV

Với một người mẹ đơn thân như Phan Minh Huyền, điều kiện cần và đủ để con của mình luôn cảm thấy hạnh phúc là gì?

- Tôi nghĩ, điều đầu tiên chắc chắn phải có kinh tế thực sự vững. Không phải ai cũng có được cái điều đó bởi có những người không thể thuận lợi được như mình. Người mẹ nào cũng yêu thương con và sẽ yêu thương tùy theo điều kiện của mình.

Một người mẹ đơn thân sẽ luôn cố gắng làm tất cả mọi điều và sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của mình.

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ổn. Tôi có công việc thuận lợi, trọn vẹn với đam mê và có đủ điều kiện kinh tế để lo cho Nem một cuộc sống đầy đủ nhất. Tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Cảm ơn Phan Minh Huyền đã chia sẻ thông tin.