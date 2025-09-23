Ngày 23/9, Công an xã Hậu Nghĩa cho biết, vừa phát hiện hai thi thể chưa rõ nguyên nhân tử vong tại một con sông thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường nơi phát hiện phát hiện thi thể nam, nữ dưới sông ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Ảnh: TL

Theo công an, vào khoảng 12h cùng ngày, một người dân (39 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) đi giăng lưới cá tại con sông thì phát hiện một thi thể nữ mặc áo đỏ, quần đen nổi trên mặt nước. Anh này đã lập tức trình báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an xã Hậu Nghĩa đã đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nam giới mặc áo đen, nằm ngửa trên mặt nước, cách thi thể nữ khoảng 5 mét.

Kiểm tra xung quanh con sông, công an ghi nhận một xe máy biển số 59Y1-008.64 dựng trên bờ. Trên xe có một áo khoác nam màu đen và một áo khoác nữ màu đỏ. Theo giấy tờ, chủ xe là anh Nguyễn Văn Hóa (trú tại TP.HCM). Cách thi thể nam khoảng 10 mét, lực lượng chức năng tìm thấy một số vật dụng như đồng hồ, 10 vỏ lon bia, một đôi dép nữ và một đôi dép nam.

Hiện nguyên nhân tử vong và danh tính của hai nạn nhân vẫn chưa được xác định. Công an đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.