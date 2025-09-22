Chủ đề nóng

Hà Nội muốn đổi đất xây cầu Trần Hưng Đạo: 4 khu đất nào được đề xuất?

Thứ hai, ngày 22/09/2025 11:21 GMT+7
Các khu đất được UBND TP Hà Nội dự kiến đổi cho nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo được đề xuất gồm: khu đất 25,4ha tại xã Phù Đổng, khu đất 56ha tại xã Đông Anh, khu đất 49ha tại xã Đông Anh, một phần khu đất rộng 505ha tại hai xã Phù Đổng, Đông Anh.
UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư PPP với hình thức hợp đồng BT, đổi đất lấy hạ tầng.

Theo Nghị quyết số 10 của HĐND TP Hà Nội thông qua hồi tháng 2/2025, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông thuộc khu vực quận Hoàn Kiếm cũ, điểm cuối kết nối phố Vũ Đức Thuận thuộc quận Long Biên cũ, với tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.960 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong tờ trình mới nhất, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án đầu tư theo hướng rút ngắn chiều dài cầu còn 4,18 km, giảm 1,42 km so với kế hoạch ban đầu.

Điểm đầu được xác định tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Cùng với việc rút ngắn chiều dài, tổng mức đầu tư lại tăng lên 16.226 tỷ đồng, cao hơn 266 tỷ đồng so với trước.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

UBND TP Hà Nội cũng đề xuất chia dự án thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án 2.1 là cải tạo đường Cổ Linh – Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2.2 sẽ đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất (hợp đồng BT đổi đất lấy hạ tầng).

Đáng chú ý, phương thức thanh toán cho nhà đầu tư được UBND TP Hà Nội đề xuất là đổi 4 khu đất có diện tích lớn nằm trên địa bàn hai xã Phù Đổng và Đông Anh.

Cụ thể gồm khu đất 25,4 ha tại xã Phù Đổng, khu đất 56 ha tại xã Đông Anh, khu đất 49 ha tại xã Đông Anh, cùng một phần diện tích khoảng 505 ha thuộc cả hai xã Phù Đổng và Đông Anh.

Vị trí, diện tích chính thức, thông tin quy hoạch và giá trị của quỹ đất thanh toán sẽ được xác định sau khi dự án được thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật.

Vị trí xây dựng cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

UBND TP Hà Nội cũng giao cho các phường Hồng Hà và Long Biên làm chủ đầu tư các dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Dự kiến tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 26, tổ chức trong tháng 9 này. Nếu được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ có tổng cộng 17 cây cầu vượt sông Hồng. Hiện nay đã có 8 cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm Long Biên, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Thăng Long, Nhật Tân và Vĩnh Thịnh.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội dự kiến triển khai thêm 9 cây cầu mới, trong đó có Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thăng Long mới, Ngọc Hồi và Phú Xuyên.

Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối thuận lợi khu vực trung tâm với phía bắc và đông thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Gia Lâm, Long Biên và Đông Anh. Việc lựa chọn hình thức hợp đồng BT đổi đất lấy hạ tầng cũng là một phương án được Hà Nội cân nhắc để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho hạ tầng, trong bối cảnh ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn.

