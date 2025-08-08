Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Thái Nguyên

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…
Cụ thể, tại Quyết định số 1694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ngoài ra, tại Quyết định số 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.
Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.