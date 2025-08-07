Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Bộ Công an áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện trọng đại

Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an nêu tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay (7/8).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, không chỉ đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 mà còn là dịp đánh giá 40 năm đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ, chiều 7/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Về quy mô, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh các hoạt động sẽ diễn ra ở cấp quốc gia, với sự tham dự của khách và đại biểu quốc tế. Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 19.000 cán bộ, chưa kể sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân và đông đảo phóng viên trong nước, quốc tế.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Bộ Công an đã xác định áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện. Một Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban đã được thành lập để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Lực lượng công an đặt ra yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận lợi, thân thiện nhưng vẫn phải hết sức chặt chẽ về an ninh.

Thiếu tướng Toản cũng nêu rõ 5 công tác chính đang được triển khai: Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động lễ kỷ niệm;

Triển khai lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm;

Triển khai đồng loạt 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn trên toàn quốc;

Toàn lực lượng sẵn sàng về trang thiết bị, phương tiện, vũ khí và hậu cần với tinh thần cao nhất;

Đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội, các bộ, ban, ngành và địa phương, đặc biệt là UBND TP. Hà Nội.

"Đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động trọng tâm trong tháng 8. Các sự kiện này đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Rất mong các cơ quan báo chí quan tâm, phối hợp đưa tin, góp phần vào thành công chung của các sự kiện", Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.