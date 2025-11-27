Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch

Có 336 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận các báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ I; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo tổng hợp góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội đại đoàn kết của Nhân dân Đất Tổ; thể hiện ý chí, nguyện vọng, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là thời cơ để MTTQ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức mới. Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá để hệ thống MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành tổ chức liên minh chính trị rộng rãi, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của quê hương Đất Tổ.

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 118 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu dự đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hiệp thương cử 12 vị tham gia Ban Thường trực và giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I.

Đại hội cũng tổ chức chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sáng mai (ngày 28/11/2025), Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ tại Trung tâm hội nghị tỉnh.



Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, đổi mới hoạt động và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Toàn tỉnh thực hiện hơn 100 cuộc giám sát, trên 100 hội nghị phản biện và hàng trăm văn bản góp ý; tổ chức 544 cuộc đối thoại, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội.



Các phong trào, cuộc vận động đạt kết quả nổi bật: xây mới 7.478 nhà, sửa 3.322 nhà cho hộ nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng với 84/133 xã đạt chuẩn. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường, vận động hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho an sinh xã hội. Tổ chức bộ máy MTTQ được củng cố theo mô hình mới sau sáp nhập tỉnh.



Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ tỉnh Phú Thọ nêu rất rõ mục tiêu: 100% các khu dân cư duy trì hiệu quả tổ hoạt động tự quản; 100% cơ sở thành lập, duy trì hiệu quả tổ tuyên truyền, vận động; 100% cơ sở giao ban hàng tháng; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; 100% Mặt trận các cấp tham gia tổ chức hội nghị đối thoại. 100% các hộ nghèo được chăm lo...



Để hoàn thành mục tiêu đề ra, MTTQ tỉnh tập trung 5 nhiệm vụ lớn: Đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố khối đại đoàn kết; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lấy Nhân dân làm trung tâm; Tăng cường giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2030; Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.



Với truyền thống ngàn năm văn hiến, với sức mạnh đại đoàn kết được tôi luyện qua bao thế hệ, với sự đồng thuận, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.



