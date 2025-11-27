Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:24 GMT+7

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch

+ aA -
Hoan Nguyễn Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:24 GMT+7
Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức diễn ra phiên làm việc thứ nhất vào chiều 27/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Có 336 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận các báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ I; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo tổng hợp góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội đại đoàn kết của Nhân dân Đất Tổ; thể hiện ý chí, nguyện vọng, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là thời cơ để MTTQ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức mới. Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá để hệ thống MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành tổ chức liên minh chính trị rộng rãi, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của quê hương Đất Tổ.

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 118 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu dự đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hiệp thương cử 12 vị tham gia Ban Thường trực và giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I.

Đại hội cũng tổ chức chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sáng mai (ngày 28/11/2025), Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, đổi mới hoạt động và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Toàn tỉnh thực hiện hơn 100 cuộc giám sát, trên 100 hội nghị phản biện và hàng trăm văn bản góp ý; tổ chức 544 cuộc đối thoại, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội.

Các phong trào, cuộc vận động đạt kết quả nổi bật: xây mới 7.478 nhà, sửa 3.322 nhà cho hộ nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng với 84/133 xã đạt chuẩn. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường, vận động hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho an sinh xã hội. Tổ chức bộ máy MTTQ được củng cố theo mô hình mới sau sáp nhập tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ tỉnh Phú Thọ nêu rất rõ mục tiêu: 100% các khu dân cư duy trì hiệu quả tổ hoạt động tự quản; 100% cơ sở thành lập, duy trì hiệu quả tổ tuyên truyền, vận động; 100% cơ sở giao ban hàng tháng; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; 100% Mặt trận các cấp tham gia tổ chức hội nghị đối thoại. 100% các hộ nghèo được chăm lo...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, MTTQ tỉnh tập trung 5 nhiệm vụ lớn: Đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố khối đại đoàn kết; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lấy Nhân dân làm trung tâm; Tăng cường giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2030; Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Với truyền thống ngàn năm văn hiến, với sức mạnh đại đoàn kết được tôi luyện qua bao thế hệ, với sự đồng thuận, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tham khảo thêm

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, người dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào vùng lũ trên những chuyến xe nghĩa tình và nhiều hành động sẻ chia từ khắp các địa phương.

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

Đại đoàn kết dân tộc
TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại đoàn kết dân tộc
Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Đại đoàn kết dân tộc
Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Đọc thêm

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại Chung kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại Chung kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại đấu trường Miss International 2025, dù giành vị trí thứ 2 trong phần thi Trang phục Dân tộc.

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?
Thể thao

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?

Thể thao

Thép xanh Nam Định được cho là đang liên hệ với một HLV thủ môn ngoại. Một số nguồn tin cho rằng, đó là Roberto Abbondanzieri - người từng khoác áo ĐT Argentina từ năm 2004-2008 (ra sân 46 lần). Thế nhưng, nhiều khả năng cái tên thực tế mà đội bóng thành Nam nhắm tới là Asmir Somun.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ
Văn hóa - Giải trí

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ

Văn hóa - Giải trí

Khám phá mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Sơn và Thanh Thảo trong âm nhạc Việt. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Thế giới

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Thế giới

Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính đến thời điểm này là gần 16 triệu USD

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư
Kinh tế

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư

Kinh tế

Tại Quyết định số 3959/QĐ-BTC ngày 24/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đoàn Đức Thành chính thức được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, kể từ ngày 24/11/2025.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, không đồng ý phán quyết chia thừa kế cho mẹ chồng, tiếp tục vụ kiện phân chia quyền lợi liên quan đến di sản của chồng.

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 27/11, nguồn tin từ phường Hàm Thắng và xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ TNGT khiến 2 người tử vong.

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh
Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh

Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xem xét xử lý cơ sở vi phạm là Hợp tác xã Nông sản Dược liệu Minh Đức. Thông tin trên được lãnh đạo xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) cho biết khi trao đổi với PV Dân Việt chiều 27/11.

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức tranh võ lâm rộng lớn của nhà văn Kim Dung, bên cạnh những nhân vật chính sáng chói, có những nhân vật phụ thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn khó phai như Hà Túc Đạo của phái Côn Lôn.

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên
Giao thông - Xây dựng

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giao thông - Xây dựng

Ban QLDA ĐTXD số 02, tỉnh Hưng Yên vừa đăng tải quyết định phê duyệt lựa chọn chỉ định thầu gói thi công tuyến đường song hành giai đoạn 1 (không bao gồm cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu).

Phát triển bền vững: Bài toán 'xanh – số' và những quan tâm lớn của doanh nghiệp
Kinh tế

Phát triển bền vững: Bài toán "xanh – số" và những quan tâm lớn của doanh nghiệp

Kinh tế

Với cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero), Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững. Tuy vậy, trong "cuộc chơi" này, doanh nghiệp phải vượt qua nhiều thách thức: hành lang pháp lý, chi phí chuyển đổi cao và khả năng tiếp cận vốn, công nghệ còn hạn chế.

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu
Đại đoàn kết dân tộc

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 27/11, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình giao thông và nhà ở trên địa bàn Khu căn cứ Quân khu 9 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”
Video

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”

Video

TP. Hải Phòng hiện đang là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao phó. Theo kế hoạch năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.775 căn hộ, vượt qua chỉ tiêu 10.694 căn được Chính phủ giao.

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra 'khúc ruột' miền Trung
Video

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra "khúc ruột" miền Trung

Video

Hàng trăm sinh viên các trường trên địa bàn TP.HCM cấp tập ngày đêm phân loại sắp xếp, đóng gói nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân để đưa lên những chuyến xe mang đến giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”
Xã hội

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”

Xã hội

Cùng đồng nghiệp có mặt ở rốn lũ (nơi đặc biệt nguy hiểm) để ghi lại những câu chuyện chân thực gửi tới độc giả, nam phóng viên 25 tuổi đã nhiều lần rơi nước mắt vì những gì đang diễn ra.

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
Tin tức

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Tin tức

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc
Nhà đất

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc

Nhà đất

Tại Clarke Quay (Singapore), ánh sáng, âm nhạc và những dòng người không dứt đã biến nơi đây thành “cỗ máy in tiền về đêm” của châu Á. Tới đây, nhịp sống ấy sẽ được tái hiện ở cấp độ và quy mô lớn hơn tại Cosmo Bay - “mega hub” ăn chơi, giải trí 24/7 hàng đầu châu Á giữa lòng khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM).

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Tin tức

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Tin tức

6 ô tô cùng chiều lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây đã va chạm liên hoàn tại địa phận thuộc tỉnh Tây Ninh dẫn đến ùn tắc dài hơn 5 km, nguyên nhân đang được CSGT làm rõ.

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng
Kinh tế

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng

Kinh tế

Đồng tình với những ứng dụng rất lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi mặt đời sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế, nhưng đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) yêu cầu không lệ thuộc và dùng AI vào chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc dựa trên các thông tin chuẩn đoán chung chung.

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Doanh nghiệp

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Doanh nghiệp

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục
Thế giới

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục

Thế giới

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người Việt liên quan đến vụ bỏ trốn khỏi nhà tù.

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất' 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng
Thể thao

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng

Thể thao

Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng; Chủ tịch Atletico Madrid dằn mặt Barcelona vụ Julian Alvarez; Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực rèn luyện để cạnh tranh suất dự SEA Games 33; Modric tiết lộ lý do hủy kế hoạch giải nghệ ở Real Madrid; Ronaldo mở club hội viên tại Madrid, phí 15.000 euro.

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?
Văn hóa - Giải trí

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

Văn hóa - Giải trí

Lý Hùng – cái tên gắn liền với thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt thập niên 1990, dù chưa được phong tặng danh hiệu như cha mình (NSND Lý Huỳnh), anh lại là người giữ kỷ lục cát-xê đỉnh cao. Ở tuổi U60, cuộc sống riêng của anh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Clip 'nữ quái' xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình
Media

Clip "nữ quái" xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình

Media

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Bích – người dùng xyanua đầu độc nhiều người thân. Khi Chủ tọa tuyên mức án tử hình, bị cáo đã bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ sau chuỗi ngày lạnh lùng gây ra cái chết của ba nạn nhân.

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Thế giới

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Thế giới

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong Ma Cao, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa
Nhà nông

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa

Nhà nông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sinh vật “bí ẩn”, trong đó gây chú ý nhất là một loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt
Doanh nghiệp

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt

Doanh nghiệp

Trong nhịp sống hiện đại, tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thực phẩm. Nó trở thành "người gác cổng" cho sức khỏe, sự tiện lợi và cả chất lượng bữa ăn mỗi ngày. Và giữa muôn vàn tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh – từ dung tích, thiết kế, đến khả năng tiết kiệm điện – có một yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng thông minh quan tâm: công nghệ làm lạnh nhanh.

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11) ghi nhận sự tập trung mạnh vào GEE, MSB và nhóm bất động sản, tạo lực đỡ giúp VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ dù nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm. Thanh khoản ổn định cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng và chọn lọc.

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ
Tin tức

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ

Tin tức

Chiều ngày 26/11/2025, tại trụ sở Báo Thanh Niên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã đại diện doanh nghiệp, trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau đợt bão lũ vừa qua.

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon
Gia đình

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon

Gia đình

Loại củ dân dã này được mệnh danh là "rau tiêu đờm", nuôi dưỡng âm, làm ẩm cổ họng khô, giảm đờm và dưỡng ẩm phổi, đặc biệt tốt cho bạn vào mùa đông.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

3

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

4

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

5

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”