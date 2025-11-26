Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 14:33 GMT+7

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

+ aA -
Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 26/11/2025 14:33 GMT+7
Tháng 1/2026, Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo trở lại, với mức thuế suất mới, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần chú ý điều gì? Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 1

Tháng 1/2026, chắc chắn Philipines-quốc gia mua gạo nhiều nhất khối Đông Nam Á sẽ phải nhập khẩu gạo

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin từ gmanetwork, cho biết Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết, quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Theo gmanetwork, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Quezon vào đầu tháng 11/2025, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr cho biết: “Chắc chắn phải bắt đầu nhập khẩu vào tháng 1/2026 vì chúng ta phải đảm bảo có đủ lượng dự trữ cho vụ thu hoạch tiếp theo”.

Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ban hành Sắc lệnh Hành pháp số 102, gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo xay xát thường và gạo xay xát kỹ đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Lệnh cấm này được ông Marcos ban hành lần đầu tiên vào tháng 8/2025 và ban đầu được ấn định chỉ kéo dài đến ngày 30/10/2025.

“Về vấn đề thuế quan, tôi không khuyến khích việc sử dụng lại mức thuế 35% ngay lập tức”, “Bởi hiện tại chúng ta không nhập, nêu khi chúng ta bắt đầu nhập khẩu trở lại, giá quốc tế sẽ tăng lên, vì vậy nếu chúng ta ngay lập tức tăng thuế lên 35%… người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng”, ông Tiu Laurel nói.

Theo Sắc lệnh Hành pháp số 62 ban hành vào tháng 6/2024, ông Marcos đã hạ thuế suất gạo từ 35% xuống còn 15% cho đến năm 2028.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Trong khi đó, Hội đồng Phát triển Kinh tế, do Tổng thống làm chủ tịch, đã thông qua khuyến nghị của Ủy ban Thuế quan và các Vấn đề Liên quan (TRMC) về việc điều chỉnh thuế suất dần dần và linh hoạt hơn, với mức 5 điểm phần trăm mỗi khi giá gạo quốc tế thay đổi 5%, với mức thuế suất tối thiểu là 15% và mức thuế suất tối đa là 35%, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Ông Tiu Laurel cho biết, khi việc nhập khẩu gạo được nối lại vào tháng 1 năm sau, "một điều chắc chắn là thuế suất sẽ không còn là 15% nữa".

Bộ trưởng cho biết thêm rằng: "Có một nhóm công tác đang làm việc về vấn đề này, ngày 15/12 là hạn chót để xác định mức thuế suất phù hợp cho thời điểm 1/1/2026... và đó là mục tiêu nội bộ của chúng tôi".

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025). Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần theo dõi thông tin từ phía Philippines để chủ động đơn hàng.

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) đang kêu gọi khôi phục hoàn toàn mức thuế nhập khẩu gạo 35%, vì mức thuế suất 15% hiện tại chỉ được áp dụng như một biện pháp khẩn cấp tạm thời vào thời điểm giá gạo toàn cầu tăng vọt lên khoảng 680 USD/tấn. Tuy nhiên, hiện nay, giá gạo quốc tế đã giảm gần 50%, chỉ còn 330 USD/tấn. Không có lý do kinh tế hay đạo đức nào để tiếp tục coi tình hình này là ‘tình trạng khẩn cấp’, SINAG cho biết.

Theo SINAG: “Mức thuế suất giảm càng kéo dài thì thiệt hại cho nông dân trồng lúa địa phương càng lớn, những người vốn đã đang lao đao vì giá lúa tại ruộng thấp".

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho thấy giá lúa tại ruộng tháng 8/2025 của Philipines trung bình ở mức 17,11 peso/kg, nay đã giảm xuống mức thấp nhất là 8 peso/kg.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Trong khi đó, giá gạo thương mại tại các thị trường Metro Manila dao động từ 39,50 peso đến 57,76 peso/kg đối với gạo nhập khẩu và từ 37,10 peso đến 57,09 peso/kg đối với gạo nội địa.

Nông dân vẫn giữ tâm lý chờ giá tốt mới bán lúa gạo

Tại Việt Nam, theo VITIC, thị trường lúa gạo trong nước ngày 26/11 tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trong bối cảnh hoạt động giao dịch của thương lái diễn ra cầm chừng, còn nông dân vẫn giữ tâm lý chờ giá tốt. Cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều ghi nhận không có biến động lớn so với cuối tuần trước.

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, mặt bằng giá lúa tươi hôm nay không thay đổi. Theo ghi nhận tại An Giang, các giống lúa phổ biến như OM 18 và Đài Thơm 8 giữ mức 5.600 – 5.700 đồng/kg; OM 5451 duy trì ở 5.200 – 5.300 đồng/kg; IR 50404 ở khoảng 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long cũng ghi nhận tình trạng tương tự: giá ổn định nhưng lượng mua giảm do nhiều thương lái hạn chế gom hàng, trong khi nông dân không muốn bán ra khi thị trường đang trầm lắng.

Ở phân khúc gạo thành phẩm, giá bán lẻ vẫn neo ở mức đã duy trì nhiều ngày qua. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất thị trường là 28.000 đồng/kg. Gạo thường được bán với giá 11.000 – 12.000 đồng/kg; các loại gạo thơm như Jasmine, Đài Loan có giá 17.000 – 22.000 đồng/kg; gạo Nhật hiện khoảng 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 26/11 không ghi nhận thay đổi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các mức giá được giữ ổn định.

Gạo thơm 5% tấm: 400 – 430 USD/tấn, Gạo 100% tấm: 311 – 315 USD/tấn, Gạo Jasmine: 448 – 452 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 26/11 tiếp tục duy trì xu hướng ổn định

Diễn biến đi ngang cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chưa rõ ràng. Nhiều thị trường lớn như Philippines, Indonesia hay châu Phi vẫn đang theo dõi tình hình cung – cầu và xu hướng giá từ các nước xuất khẩu chủ lực.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Trong thời gian gần đây, thị trường lúa gạo toàn cầu có xu hướng ổn định hơn sau giai đoạn biến động mạnh bởi các yếu tố như thời tiết, nguồn cung từ Ấn Độ và biến động tỷ giá. Nguồn cung từ Việt Nam đang khá dồi dào nhờ sản lượng vụ Thu – Đông khả quan, trong khi một số quốc gia xuất khẩu khác bước vào kỳ giảm sản lượng do ảnh hưởng thời tiết.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị trường lớn vẫn còn yếu, khiến hoạt động giao dịch chưa sôi động trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá gạo có khả năng biến động nhẹ trong thời gian tới khi doanh nghiệp trong nước tăng cường thu gom để chuẩn bị cho các hợp đồng giao cuối năm cũng như mùa cao điểm tiêu thụ đầu năm sau.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo trong nước sẽ tiếp tục duy trì xu hướng ổn định. Giá có thể tăng nhẹ nếu nhu cầu xuất khẩu khởi sắc hoặc nguồn cung trong dân giảm dần sau thời gian nông dân giữ hàng.

Với vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định nguồn cung và giá cạnh tranh trong bối cảnh thị trường quốc tế đang dần lấy lại đà tăng trưởng.

Theo Cục Hải quan, trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt 339.281 tấn, trị giá 176,9 triệu USD, giảm mạnh 56,7% về lượng và 64,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 6,5% và giá trị giảm mạnh 23,8%. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu ổn định của thị trường, mà còn cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ về chất lượng của gạo Việt Nam. Đây cũng là định hướng để ngành lúa gạo phát triển và phát huy lợi thế của hạt gạo chất lượng cao của Việt Nam.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã tích cực mở rộng thị trường sang các nước châu Phi, đặc biệt là Ghana và Bờ Biển Ngà và các nước khu vực châu Á.

Thay vì tập trung vào các dòng gạo trung bình, cơ cấu xuất khẩu gạo đang nghiêng rõ về gạo thơm, gạo Japonica và đặc biệt là gạo sản xuất theo quy trình phát thải thấp. Ưu thế gạo thơm và chất lượng cao được ưa chuộng tại các thị trường cao cấp như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang là lợi thế cho gạo Việt.

Bên cạnh đó, các Hiệp định thương mại tự do, cùng chính sách hỗ trợ sản xuất như chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nguồn cung trong nước cơ bản đảm bảo tạo thuận lợi cho gạo Việt xuất khẩu.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Trong chiến lược phát triển gạo chất lượng cao, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp mà Chính phủ đang triển khai được xem là nền tảng quan trọng. Đề án chuẩn hóa quy trình từ giống, canh tác đến thu hoạch. Đồng thời tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, đồng nhất - điều kiện bắt buộc để tiến vào các thị trường cao cấp.

Sự chuyển dịch từ "xuất nhiều" sang "xuất có giá trị" đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho hạt gạo Việt Nam. Đây cũng là xu thế mà nhiều doanh nghiệp đang thực hiện. Ngay cả khi xuất khẩu gạo cả nước sụt giảm mạnh về giá trị và kim ngạch, gạo chất lượng cao, gạo phát thải thấp cùng sản phẩm chế biến sâu vẫn tạo lợi thế cạnh tranh mới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông
Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Nhà nông
Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Đọc thêm

Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu
Văn hóa - Giải trí

Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu

Văn hóa - Giải trí

Dù nhận được sự hỗ trợ tài chính, vợ nam diễn viên Tuấn Kiệt không thể vượt qua được bệnh tật. Cô qua đời chỉ sau chưa đến 20 ngày kể từ thời điểm chồng khóc cầu cứu cộng đồng mạng.

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, nhiều thứ 4 thế giới, rẻ hơn thịt bò, ngon thịt cừu, chế biến cách này cực ngon
Gia đình

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, nhiều thứ 4 thế giới, rẻ hơn thịt bò, ngon thịt cừu, chế biến cách này cực ngon

Gia đình

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam này cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể và chế biến được nhiều món ăn ngon, được nhiều người yêu thích.

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?
Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào của nhà Thục Hán có thể đối đầu sòng phẳng với Trương Cáp sau thời của Ngũ Hổ Tướng?

Đồng Văn: Đột phá du lịch thông minh với mô hình 'Số hóa check-in và tích điểm'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng Văn: Đột phá du lịch thông minh với mô hình "Số hóa check-in và tích điểm"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều 27/11, Hội Du lịch xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã ra mắt hệ thống "Số hóa check-in và tích điểm". Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để giành vương miện Miss International 2025. Đây là kết quả xứng đáng bởi đại diện Colombia được đánh giá có nhan sắc tựa nữ thần.

Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển tham dự Giải Pickleball VTV Cúp 2025
Thể thao

Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển tham dự Giải Pickleball VTV Cúp 2025

Thể thao

Giải pickleball VTV Cúp chính thức khởi tranh với sự tranh tài của hơn 700 vận động viên, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển...

Lào Cai: Ra ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ở Mường Khương
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Ra ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ở Mường Khương

Lào Cai thi đua yêu nước

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Mường Khương tổ chức lễ ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển sản xuất chuối.

TP.HCM kích hoạt “siêu cao tốc” tài chính, thu hút gần 30 tập đoàn tới Trung tâm Tài chính Quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kích hoạt “siêu cao tốc” tài chính, thu hút gần 30 tập đoàn tới Trung tâm Tài chính Quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM cuối tháng 11 này và những cuộc làm việc của lãnh đạo thành phố với các chuyên gia tài chính của London và sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ), nỗ lực triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM đón nhận quan tâm mạnh mẽ từ nhiều Tập đoàn quốc tế.

3 dự án 11.350 tỷ đồng chuẩn bị khởi công của Quảng Ngãi đã thực hiện đến đâu?
Kinh tế

3 dự án 11.350 tỷ đồng chuẩn bị khởi công của Quảng Ngãi đã thực hiện đến đâu?

Kinh tế

Đây cũng là 3 dự án mà Quảng Ngãi chọn khởi công, để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới.

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Pháp luật

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Pháp luật

Quá trình điều tra, vợ chồng Mailisa đã tự nguyện giao nộp 300 tỷ đồng và 12 siêu xe sau khi bị khởi tố trong đường dây buôn lậu mỹ phẩm Doctor Magic trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM dâng hương, dâng hoa, khai mạc triển lãm trước Đại hội lần thứ I
Chuyển động Sài Gòn

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM dâng hương, dâng hoa, khai mạc triển lãm trước Đại hội lần thứ I

Chuyển động Sài Gòn

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tại 3 địa điểm, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh tại 2 điểm với chủ đề "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc". Các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam
Thể thao

SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam

Thể thao

Một quyết định quan trọng vừa được Ban tổ chức SEA Games 33 đưa ra sau khi U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi môn bóng đá nam, khiến cục diện các bảng đấu có sự thay đổi lớn.

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn
Kinh tế

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng thành lập 8 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, nhằm “chạy nước rút” giải ngân hơn 7.700 tỷ đồng vốn còn lại trước thời hạn 31/1/2026.

Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”
Bạn đọc

Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”

Bạn đọc

Tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt về việc đường dân sinh làng Vĩnh An, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị hư hỏng, chậm được sửa chữa, đại diện chủ đầu tư cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã có phản ứng “nóng”.

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
Tin tức

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Tin tức

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường trước ngày 31/12.

Đại biểu Quốc hội yêu cầu bổ sung quy hoạch phòng thủ biển đảo ở đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội yêu cầu bổ sung quy hoạch phòng thủ biển đảo ở đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng

Kinh tế

Đại biểu Trịnh Xuân Anh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đề nghị bổ sung quy hoạch quốc gia phải gắn liền thế trận phòng thủ biển đảo, xác định là hạ tầng lưỡng dụng ở các công trình chiến lược như đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay.

Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi
Xã hội

Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện thành công kỹ thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser C02 cho bệnh nhân ngoại quốc.

Quỹ hỗ trợ nông dân chắp cánh cho hội viên tại Ninh Bình cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Media

Quỹ hỗ trợ nông dân chắp cánh cho hội viên tại Ninh Bình cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Media

Nhờ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đặc biệt nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng nghìn gia đình nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có thêm cơ hội tiếp cận vốn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo một cách vững chắc.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ 'có việc' là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục
Nhà nông

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Nhà nông

Khí trời bắt đầu khô và se se lạnh. Không khí trở mùa ấy gợi nhiều cảm giác bâng khuâng. Tôi chợt nhớ ngày xưa, thời điểm này là vào mùa câu cá rô đồng ở suối Tha La (tỉnh Tây Ninh). Bọn trẻ quanh xóm rủ nhau sắm sửa đồ nghề để đi câu, và cần câu là quan trọng nhất.

Những giờ phút cuối cùng tại Mailisa Huỳnh Văn Bánh: Họp khẩn, thu gom đồ nhựa bán ve chai, nhiều nhân viên nghỉ việc
Chuyển động Sài Gòn

Những giờ phút cuối cùng tại Mailisa Huỳnh Văn Bánh: Họp khẩn, thu gom đồ nhựa bán ve chai, nhiều nhân viên nghỉ việc

Chuyển động Sài Gòn

Tại hệ thống Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM đã diễn ra một cuộc họp bất thường chiều 27/11 lúc 17h, sau đó hai bao tải lớn đựng đồ nhựa được nhân viên bảo vệ mang ra ngoài để bán ve chai. Tối cùng ngày, đơn vị này thông báo tạm ngưng hoạt động, chưa có chính xác thời gian mở lại.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy
Nhà nông

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Nhà nông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An tạo nên sự liên tục về môi trường và sinh cảnh, đồng thời là kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều nguồn gene của các loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, đặc hữu, nhiều loài cây có hình dáng lạ kỳ, bắt mắt.

Quảng Trị: Người dân vùng nguy cơ sạt lở từng công bố tình huống khẩn cấp mòn mỏi đợi công trình
Nhà nông

Quảng Trị: Người dân vùng nguy cơ sạt lở từng công bố tình huống khẩn cấp mòn mỏi đợi công trình

Nhà nông

Hàng chục hộ dân dưới chân đồi Cây Sường, ở tổ dân phố 8, xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) sống trong bất an khi mùa mưa đến và họ phải sơ tán khi có báo động bởi việc sạt lở luôn "chực chờ". Dù khu vực này từng được công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đến nay các công trình bảo vệ vẫn chưa được triển khai, khiến người dân mòn mỏi đợi chờ từng năm.

Hà Nội mở diễn đàn đối thoại với người dân để “gỡ nút thắt” thủ tục mua nhà ở xã hội ngày 3/12
Nhà đất

Hà Nội mở diễn đàn đối thoại với người dân để “gỡ nút thắt” thủ tục mua nhà ở xã hội ngày 3/12

Nhà đất

Sắp tới, Hà Nội sẽ mở buổi đối thoại công khai về thủ tục nhà ở xã hội, nhằm giải đáp vướng mắc, minh bạch quy trình xét duyệt và giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đúng, đủ, tránh sai sót.

Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong
Xã hội

Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong

Xã hội

Lời tiên đoán rùng rợn từ 13 tháng trước về vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong, khiến hơn 90 người thiệt mạng, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Sự thay đổi bất ngờ ở môn bóng đá nam SEA Games 33
Thể thao

Sự thay đổi bất ngờ ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Thể thao

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 buộc phải chuyển toàn bộ bảng B môn bóng đá nam sang thủ đô Bangkok. Sự thay đổi này nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, an toàn và chất lượng cho các đội tuyển.

Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới
Nhà đất

Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới

Nhà đất

Giá thép trong nước tiếp tục đi ngang. Diễn biến ổn định này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang rà soát lần ba thuế chống bán phá giá thép hình chữ H nhập từ Trung Quốc.

Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)
Bạn đọc

Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Bạn đọc

Nhiều người dân ở thôn Mai Nội (Sóc Sơn, Hà Nội) phản ánh đến Báo Điện tử Dân Việt về việc nhiều tháng nay phải sống trong bầu không khí có "mùi lạ", gây khó thở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

SeAPremium Golf Master 2025 - Gắn kết tinh hoa, xứng tầm trải nghiệm
Kinh tế

SeAPremium Golf Master 2025 - Gắn kết tinh hoa, xứng tầm trải nghiệm

Kinh tế

Ngày 28/11/2025, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 chính thức diễn ra tại BRG Legend Hill Country Club – một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam. Là đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên SeAPremium của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), giải đấu hướng tới kiến tạo không gian kết nối tinh hoa, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp đúng với khát vọng “Mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt” của SeABank.

Hà Nội chi 1.985 tỷ đồng tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức và 664 tỷ đồng mỗi năm công an cấp xã
Tin tức

Hà Nội chi 1.985 tỷ đồng tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức và 664 tỷ đồng mỗi năm công an cấp xã

Tin tức

Theo UBND TP Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng được tăng thêm thu nhập là 23.070 người, nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Quyết định rẽ ngang của cô giáo vùng cao và hành trình đưa đặc sản A Lưới vươn xa
Nhà nông

Quyết định rẽ ngang của cô giáo vùng cao và hành trình đưa đặc sản A Lưới vươn xa
9

Nhà nông

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Bích May (xã A Lưới 1, TP. Huế) không chỉ là hành trình tạo dựng thương hiệu đặc sản A Lưới mà còn cho thấy sự chuyển mình trong tư duy sản xuất, liên kết chuỗi của người dân địa phương.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

3

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

5

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu