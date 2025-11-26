Đây, trà rau sớm đang tăng giá tốt nhất ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), nhà nào nhổ su hào, cắt bắp cải bán giá hời

Chủ động thời vụ trong trồng rau vụ đông trà sớm

Rau vụ đông trà sớm là đặc trưng của khu vực tây Hải Phòng, tập trung ở các xã Gia Phúc, Trường Tân, Đại Sơn...

Nông dân nơi đây có kinh nghiệm, truyền thống canh tác rau vụ đông sớm lâu đời với các loại rau như su hào, cải bắp, súp lơ.

Dù mang lại giá trị kinh tế cao nhưng sản xuất vụ đông sớm luôn gặp yếu tố bất lợi của thời tiết, nhất là những đợt mưa trái mùa.

Năm nay, khó khăn nhân đôi khi đầu vụ mưa nhiều khiến sản xuất bị gián đoạn, một số diện tích rau bị chết, nông dân phải gieo trồng lại.

Mặc dù vậy, nông dân chủ động khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gieo trồng gần 5.000 ha rau vụ đông sớm. Đến nay, các loại rau vụ đông sớm đến kỳ thu hoạch, cho giá bán cao, gấp từ 2 - 3 lần so với rau vụ đông chính vụ.

Ông Nguyễn Huy Tân, nông dân thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn (địa phận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước đây) phấn khởi cho biết: “Vụ đông năm nay, tôi trồng 5 sào su hào. Dù đầu vụ gặp mưa nhiều nhưng nhờ khắc phục kịp thời, rau phát triển tốt.

Với giá như hiện nay, mỗi sào cho lãi khoảng 10 triệu đồng, cao hơn từ 1 - 2 triệu đồng/sào so với vụ đông sớm năm ngoái. Rau vụ đông sớm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp bà con chủ động thời vụ, thương lái đến đặt hàng trước khi rau cho thu hoạch”.

Câu chuyện của ông Tân cũng là thực tế chung của nông dân ở nhiều địa phương. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thời vụ, dám đầu tư sớm giúp nông dân Hải Phòng đón đầu thị trường, tránh được tình cảnh “được mùa, mất giá” vốn từng là nỗi lo của người trồng rau.

Thị trường tiêu thụ rau thuận lợi, giá rau có lời cho nông dân

Nhiều thương lái cũng đánh giá cao rau vụ đông sớm của Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập).

Nông dân trồng rau vụ đông trà sớm ở tây Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương trước đây) phấn khởi vì vụ đông sớm, trong đó có su hào, bắp cải, súp lơ... được mùa, được giá. Ảnh: MAI ANH.

Anh Nguyễn Văn Thái, một thương lái từ tỉnh Hưng Yên với nhiều kinh nghiệm thu mua rau cho biết: “Nhiều năm nay, cứ đến đầu vụ tôi đều đến các xã Đại Sơn, Trường Tân… để thu mua rau.

Rau vụ đông sớm của Hải Phòng luôn được thị trường đón nhận nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, nhất là cung cấp ra thị trường vào thời điểm nguồn cung rau khan hiếm do giáp vụ. Chất lượng rau đồng đều, dễ vận chuyển nên được các chợ đầu mối ưa chuộng”.

Chính lợi thế “đi trước một bước” giúp giá rau ổn định ở mức có lợi cho người trồng, đồng thời tạo thương hiệu cho nông sản địa phương. Trung bình, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi 8 - 10 triệu đồng/sào. Đây là mức thu nhập cao so với nhiều loại cây trồng khác.

Bà Lương Thị Kiểm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân.

Diện tích cây trồng vụ đông sớm, trong đó có trồng rau cải bắp, su hào, súp lơ... tại xã Kim Thành, Hải Phòng (địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) bắt đầu cho thu hoạch trong bối cảnh giá rau tăng tốt. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Các mô hình sản xuất rau an toàn, rau theo tiêu chuẩn VietGAP được mở rộng, giúp nông dân yên tâm đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Kết quả vụ đông sớm năm nay cho thấy nông dân Hải Phòng đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng linh hoạt với mùa vụ, thời tiết.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, vụ đông sớm còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống và thay đổi tư duy sản xuất của nông dân.

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc thời tiết, nay bà con đã chủ động tính toán mùa vụ, kết nối thị trường và ứng dụng kỹ thuật để tối ưu lợi nhuận”.

Bên cạnh việc thu hoạch rau vụ đông sớm, nông dân Hải Phòng đang tập trung chăm sóc lứa rau tiếp theo và chuẩn bị gieo trồng lứa rau gối vụ mới để có nguồn cung ổn định, dồi dào cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Khi những luống rau xanh mướt nối dài trên khắp cánh đồng, niềm tin của nông dân Hải Phòng vào vụ đông năm nay lại càng thêm vững chắc.

Theo: Báo Hải Phòng