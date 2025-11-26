Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 08:38 GMT+7

Đây, trà rau sớm đang tăng giá tốt nhất ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), nhà nào nhổ su hào, cắt bắp cải bán giá hời

+ aA -
Huyền Trang Thứ tư, ngày 26/11/2025 08:38 GMT+7
Những ngày đầu tháng 11, trên các cánh đồng trồng rau màu trà rau vụ đông sớm ở khu vực tây Hải Phòng (tức địa phận tỉnh Hải Dương trước đây), không khí thu hoạch bắp cải, su hào...sôi nổi, khẩn trương. Nông dân phấn khởi bởi rau được mùa, được giá, hứa hẹn vụ đông sớm thắng lợi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chủ động thời vụ trong trồng rau vụ đông trà sớm

Rau vụ đông trà sớm là đặc trưng của khu vực tây Hải Phòng, tập trung ở các xã Gia Phúc, Trường Tân, Đại Sơn...

Nông dân nơi đây có kinh nghiệm, truyền thống canh tác rau vụ đông sớm lâu đời với các loại rau như su hào, cải bắp, súp lơ.

Dù mang lại giá trị kinh tế cao nhưng sản xuất vụ đông sớm luôn gặp yếu tố bất lợi của thời tiết, nhất là những đợt mưa trái mùa.

Năm nay, khó khăn nhân đôi khi đầu vụ mưa nhiều khiến sản xuất bị gián đoạn, một số diện tích rau bị chết, nông dân phải gieo trồng lại.

Mặc dù vậy, nông dân chủ động khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gieo trồng gần 5.000 ha rau vụ đông sớm. Đến nay, các loại rau vụ đông sớm đến kỳ thu hoạch, cho giá bán cao, gấp từ 2 - 3 lần so với rau vụ đông chính vụ.

Ông Nguyễn Huy Tân, nông dân thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn (địa phận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước đây) phấn khởi cho biết: “Vụ đông năm nay, tôi trồng 5 sào su hào. Dù đầu vụ gặp mưa nhiều nhưng nhờ khắc phục kịp thời, rau phát triển tốt.

Với giá như hiện nay, mỗi sào cho lãi khoảng 10 triệu đồng, cao hơn từ 1 - 2 triệu đồng/sào so với vụ đông sớm năm ngoái. Rau vụ đông sớm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp bà con chủ động thời vụ, thương lái đến đặt hàng trước khi rau cho thu hoạch”.

Câu chuyện của ông Tân cũng là thực tế chung của nông dân ở nhiều địa phương. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thời vụ, dám đầu tư sớm giúp nông dân Hải Phòng đón đầu thị trường, tránh được tình cảnh “được mùa, mất giá” vốn từng là nỗi lo của người trồng rau.

Thị trường tiêu thụ rau thuận lợi, giá rau có lời cho nông dân

Nhiều thương lái cũng đánh giá cao rau vụ đông sớm của Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập).

Nông dân trồng rau vụ đông trà sớm ở tây Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương trước đây) phấn khởi vì vụ đông sớm, trong đó có su hào, bắp cải, súp lơ... được mùa, được giá. Ảnh: MAI ANH.

Anh Nguyễn Văn Thái, một thương lái từ tỉnh Hưng Yên với nhiều kinh nghiệm thu mua rau cho biết: “Nhiều năm nay, cứ đến đầu vụ tôi đều đến các xã Đại Sơn, Trường Tân… để thu mua rau.

Rau vụ đông sớm của Hải Phòng luôn được thị trường đón nhận nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, nhất là cung cấp ra thị trường vào thời điểm nguồn cung rau khan hiếm do giáp vụ. Chất lượng rau đồng đều, dễ vận chuyển nên được các chợ đầu mối ưa chuộng”.

Chính lợi thế “đi trước một bước” giúp giá rau ổn định ở mức có lợi cho người trồng, đồng thời tạo thương hiệu cho nông sản địa phương. Trung bình, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi 8 - 10 triệu đồng/sào. Đây là mức thu nhập cao so với nhiều loại cây trồng khác.

Bà Lương Thị Kiểm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân.

Diện tích cây trồng vụ đông sớm, trong đó có trồng rau cải bắp, su hào, súp lơ... tại xã Kim Thành, Hải Phòng (địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) bắt đầu cho thu hoạch trong bối cảnh giá rau tăng tốt. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Các mô hình sản xuất rau an toàn, rau theo tiêu chuẩn VietGAP được mở rộng, giúp nông dân yên tâm đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Kết quả vụ đông sớm năm nay cho thấy nông dân Hải Phòng đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng linh hoạt với mùa vụ, thời tiết.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, vụ đông sớm còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống và thay đổi tư duy sản xuất của nông dân.

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc thời tiết, nay bà con đã chủ động tính toán mùa vụ, kết nối thị trường và ứng dụng kỹ thuật để tối ưu lợi nhuận”.

Bên cạnh việc thu hoạch rau vụ đông sớm, nông dân Hải Phòng đang tập trung chăm sóc lứa rau tiếp theo và chuẩn bị gieo trồng lứa rau gối vụ mới để có nguồn cung ổn định, dồi dào cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Khi những luống rau xanh mướt nối dài trên khắp cánh đồng, niềm tin của nông dân Hải Phòng vào vụ đông năm nay lại càng thêm vững chắc.

Theo: Báo Hải Phòng
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Việc Cuba trồng lúa thành công có sự hỗ trợ của các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam trong Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba. Nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước Việt Nam-Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông
GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông
Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Nhà nông
Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Đọc thêm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/11: Đồng loạt lao dốc
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/11: Đồng loạt lao dốc

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/11 lao dốc cả ở thị trường thế giới và thị trường tự do. Riêng giá USD ngân hàng bán lặng sóng, không đổi so với sáng qua.

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư vào Khu thương mại tự do
Kinh tế

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư vào Khu thương mại tự do

Kinh tế

Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư vào Khu thương mại tự do, trong đó địa phương này đang tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của nhà đầu tư cho các khu chức năng tại vị trí số 2 và số 3...

Nhà báo với những ngày trong tâm lũ và trái tim không lùi bước
Bạn đọc

Nhà báo với những ngày trong tâm lũ và trái tim không lùi bước

Bạn đọc

Trong đợt lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều tỉnh miền Trung, giữa những con đường đứt gãy, những mái nhà chìm nghỉm dưới dòng nước đục ngầu, các phóng viên hiện trường vẫn hiện diện đầy quả cảm.

Một quốc gia NATO đang tìm kiếm tên lửa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

Một quốc gia NATO đang tìm kiếm tên lửa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Theo một báo cáo của Lực lượng Vũ trang Thụy Điển được công bố, Thụy Điển cần tên lửa hành trình tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ các quốc gia mà họ coi là mối đe dọa, chẳng hạn như Nga. Moscow đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ có ý định thù địch với các nước phương Tây là vô căn cứ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, vẫn đang tăng cấp, dự báo bao giờ suy yếu dần?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, vẫn đang tăng cấp, dự báo bao giờ suy yếu dần?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão số 15 vẫn đang trong quá trình tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

Mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Nhà thầu chậm sửa chữa hư hỏng, khiến dân đi lại như 'đánh vật'
Bạn đọc

Mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Nhà thầu chậm sửa chữa hư hỏng, khiến dân đi lại như "đánh vật"

Bạn đọc

Để thi công cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, nhà thầu và chủ đầu tư mượn đường dân sinh xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho xe tải chở vật liệu, cam kết khắc phục nếu xảy ra hư hỏng. Thế nhưng, sau khi cao tốc hoàn thành, đường dân sinh đã hư hỏng nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ trâu, nhưng việc sửa chữa lại chậm trễ.

Chuyện cưới vợ ly kỳ 'gay cấn' của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lấy công chúa trưởng của chú ruột là vua Trần Thái Tông
Nhà nông

Chuyện cưới vợ ly kỳ "gay cấn" của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lấy công chúa trưởng của chú ruột là vua Trần Thái Tông

Nhà nông

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Thụy Bà - mẹ nuôi Trần Quốc Tuấn (tức Trần Hưng Đạo) và là chị gái vua Trần Thái Tông phải dâng 10 mâm vàng sống để đền bù liên quan "vụ việc" Quốc Tuấn lẻn vào phòng của công chúa Thiên Thành. Vua Thái Tông cũng đành đem 200 mẫu ruộng ở phủ Ứng Thiên để đền sính vật cho phủ Nhân Đạo Vương. Trần Quốc Tuấn kết hôn với Thiên Thành công chúa và hai người có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ
Thị trường

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Thị trường

Giá vàng hôm nay 26/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng "phi mã", tiếp tục hướng tới mức đỉnh cũ. Trong khi, vàng thế giới vẫn giữ đà tăng trên 4.100 USD/ounce.

TP.HCM show loạt sáng chế 4.0, ứng dụng AI tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM show loạt sáng chế 4.0, ứng dụng AI tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chuyển động Sài Gòn

Không gian sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM với loạt phát minh, sáng chế 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được nhiều doanh nghiệp giới thiệu, trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cách tính lãi vay đơn giản cho người mới bắt đầu
Doanh nghiệp

Cách tính lãi vay đơn giản cho người mới bắt đầu

Doanh nghiệp

Việc hiểu cách tính lãi vay giúp bạn chủ động quản lý tài chính, nhất là khi nhu cầu vay tiêu dùng và vay online ngày càng tăng. MB cung cấp công cụ tính lãi đơn giản, hỗ trợ ước tính khoản trả hàng tháng và chi phí vay một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được các loại lãi suất phổ biến và cách tự tính lãi để lựa chọn gói vay phù hợp.

Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa làm kinh tế vườn rừng giỏi, thu nhập tốt, hộ nghèo giảm, hộ khá tăng
Giảm nghèo nông thôn

Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa làm kinh tế vườn rừng giỏi, thu nhập tốt, hộ nghèo giảm, hộ khá tăng

Giảm nghèo nông thôn

Thời gian gần đây, có nhiều phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đông Khánh Sơn, Khánh Hòa đã "Dám nghĩ, dám làm" để mạnh dạn phát triển kinh tế vườn đồi như trồng chuối tiêu, trồng sầu riêng và cho thu nhập 100 triệu đồng/năm, nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

'Quá muộn': Châu Âu lên tiếng báo động về Ukraine
Thế giới

"Quá muộn": Châu Âu lên tiếng báo động về Ukraine

Thế giới

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng ra điều kiện để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng đã quá muộn, tờ Advance đưa tin.

Tin Showbiz 24h: Chế Linh không ngăn nổi sự bàng hoàng, Hồ Ngọc Hà thu được 300 triệu trong ngày sinh nhật
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Chế Linh không ngăn nổi sự bàng hoàng, Hồ Ngọc Hà thu được 300 triệu trong ngày sinh nhật

Văn hóa - Giải trí

Chế Linh không thể ngăn nổi sự bàng hoàng khi về thăm quê, Ngọc Hà thu được 300 triệu trong ngày sinh nhật... là những thông tin đáng chú ý của Tin Showbiz 24h.

Phải cắt bỏ thận vì chủ quan
Xã hội

Phải cắt bỏ thận vì chủ quan

Xã hội

Dù có tiền sử nhiều lần phẫu thuật sỏi thận phải, một thời gian dài bệnh nhân không đi khám, đến khi nhập viện, thận đã mất chức năng, phải cắt bỏ thận.

Cây cảnh tựa mái tóc xanh mướt, độc lạ, mang phong cách nổi loạn, giới trẻ thích mê, nghe tên lại quá chán
Gia đình

Cây cảnh tựa mái tóc xanh mướt, độc lạ, mang phong cách nổi loạn, giới trẻ thích mê, nghe tên lại quá chán

Gia đình

Cây cảnh này có thân cây như những sợi dây rậm rạp đan xen vào nhau trong không khí, tạo thành một "khu rừng" xanh tươi, tràn đầy thanh xuân và nổi loạn.

Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng
Nhà đất

Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng

Nhà đất

Khu đất hơn 3.300 m2 tại số 18 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội), từng vướng nhiều sai phạm, sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 670 tỷ đồng để phát triển dự án khách sạn 5 sao.

Đại thắng Barcelona, Chelsea tạo nên thành tích đáng nể
Thể thao

Đại thắng Barcelona, Chelsea tạo nên thành tích đáng nể

Thể thao

Chiến thắng 3-0 trước Barcelona rạng sáng nay (26/11) là trận thắng đậm nhất từ trước đến nay của Chelsea trước gã khổng lồ xứ Catalan tại đấu trường Champions League.

Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%
Nhà đất

Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%

Nhà đất

Hà Nội ghi nhận nguồn thu ngân sách bứt phá khi tiền sử dụng đất tăng tới 167% sau 10 tháng, phản ánh sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản và đóng góp lớn từ loạt dự án quy mô.

Bắc Ninh mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu đồng/m2

Nhà đất

Bắc Ninh công bố mở bán hơn 3.400 căn nhà ở xã hội tại phường Nếnh, giá từ 13 triệu đồng/m2. Nguồn cung lớn nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, đồng thời tỉnh siết chặt quản lý hồ sơ tránh môi giới “chợ đen”.

Man City thua sốc Leverkusen, HLV Guardiola thừa nhận sự thật cay đắng
Thể thao

Man City thua sốc Leverkusen, HLV Guardiola thừa nhận sự thật cay đắng

Thể thao

Man City thất bại 0-2 trước Leverkusen ngay trên sân nhà Etihad ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League và HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm của mình.

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”
Pháp luật

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Pháp luật

Người đàn ông bị cáo buộc trộm lại chiếc ô tô đã gán nợ nhưng qua 2 phiên tòa đều không nhận tội và đến nay, tòa án quyết định không cho luật sư gặp bị cáo trong thời gian tạm giam với lý do tránh oan, sai cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Giá xăng dầu hôm nay 26/11: “Bốc hơi” gần 1 USD, trong nước sẽ giảm mạnh?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/11: “Bốc hơi” gần 1 USD, trong nước sẽ giảm mạnh?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên bật tăng gần 1 USD, bất ngờ lao dốc, dữ liệu cho thấy thị trường dầu thô diễn biến khó lường.

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine
Thế giới

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine

Thế giới

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, tài sản quý giá nhất của NATO, đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Nga, nhà phân tích địa chính trị và quân sự độc lập Drago Bosnic viết trong một bài báo cho InfoBRICS.

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô
Nhà nông

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Nhà nông

Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu quán triệt Quy định mới về công tác cán bộ tới từng cấp ủy, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh phân cấp gắn với kiểm soát chặt quyền lực và thực hiện nghiêm cơ chế “có lên, có xuống”, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, mất uy tín.

Cà Mau: Làm rõ trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch UBND xã liên quan đến vụ đường 'thắt nút cổ chai'
Bạn đọc

Cà Mau: Làm rõ trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch UBND xã liên quan đến vụ đường "thắt nút cổ chai"

Bạn đọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chỉ đạo chính quyền xã Trần Văn Thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của hai cựu Chủ tịch UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (cũ) liên quan việc để hai cán bộ, đảng viên bao chiếm đất công do Nhà nước quản lý, mà Dân Việt phản ánh.

Khảo sát lương 2026: “Cơn khát” nhân lực AI đặt giáo dục vào cuộc đua mới
Xã hội

Khảo sát lương 2026: “Cơn khát” nhân lực AI đặt giáo dục vào cuộc đua mới

Xã hội

Khảo sát Lương 2026 dự báo mức lương sẽ tiếp tục tăng, nhu cầu nhân lực AI bùng nổ trên nhiều ngành. Trước diễn biến này, giáo dục cần đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo để bắt kịp tốc độ phát triển.

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026
Tin tức

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026

Tin tức

Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp cuối năm 2025) của HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 75 nội dung, trong đó có 22 báo cáo và 53 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó quyết định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp
Nhà nông

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

Nhà nông

Xin giới thiệu món ăn bài thuốc độc đáo từ con cá diếc-loài cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, bơi cả bầy ngoài ruộng, bài thuốc từ canh cá diếc nấu lá dâu tằm của cố lương y Nguyễn Văn Yến để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

5

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình