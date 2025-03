Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 5: Mất trí nhớ, Park Hyung Sik gặp nguy hiểm khiến Hong Hwa Yeon đau lòng?

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4, Seo Dong Joo tỉnh lại trên một bãi biển xa lạ. Tập phim này cũng lý giải việc Dong Joo thoát chết dù bị Heo Il Do (Lee Hae Young) - con rể của Chủ tịch Tập đoàn Daesan bắn trúng anh trên du thuyền. Theo đó, Dong Joo được nhân vật Jang cứu sống và giúp anh trốn thoát khỏi những kẻ thân cận của Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho) truy lùng.

Seo Dong Joo dù bị mất trí nhớ nhưng anh quyết tâm tìm ra kẻ đã hãm hại, truy sát mình. "Họ nghĩ tôi đã chết. Bây giờ, tôi trở lại hẳn họ kinh hãi lắm đây!", Dong Joo đưa ra dự đoán. Trong khi đó, Yeom Jang Seon không ngừng gia tăng áp lực lên Heo Il Do, buộc hắn ta phải tìm cách đối phó, có được số tiền đã bị mất trong tài khoản.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4: Seo Dong Joo tỉnh lại sau biến cố nhưng anh bị mất trí nhớ. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Daesan Group đối mặt với không ít khó khăn khi bên cạnh không có Dong Joo - người trước đó đảm nhận vai trò trưởng nhóm Quan hệ công chúng của Tập đoàn này. Thậm chí, ông quên tất cả mật mã nên càng khiến Il Do rơi vào bế tắc. Trước đó, Heo Il Do có âm mưu sử dụng tiền của bố vợ để đưa cho Yeom Jang Seon khi số tiền trong tài khoản của ông ta bất ngờ bị "bốc hơi" bởi Dong Joo.

Vốn là người luôn ganh tỵ với Dong Joo nên Il Do càng thêm hận thù với anh. Tuy nhiên, trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4, khi Heo Il Do suýt chết vì bị rơi xuống biển thì được Dong Joo không ngần ngại cứu nguy. Thời điểm này, Dong Joo đã bị mất trí nhớ sau khi anh bị Il Do dùng súng của Yeom Jang Seon bắn trúng.

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 4, Dong Joo muốn lấy lại những ký ức đã mất nên anh đã tìm manh mối từ bộ vest cuối cùng mình mặc khi bị bắn rơi xuống biển. Trùng hợp là khi đến của hàng này đến cửa hàng thời trang, Dong Joo gặp vợ chồng Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng). Lúc này, Yeo Eun Nam không khỏi ngỡ ngàng khi Dong Joo không còn nhận ra cô nữa dù trước đó cả hai có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 5: Mất trí nhớ, Park Hyung Sik tiếp tục bị kẻ xấu tra tấn

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 5 lên sóng vào tối 7/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ một số phân cảnh Dong Joo bị tra tấn dù anh mất trí nhớ. Theo đó, Yeom Jang Seon quyết tâm lại số tiền đã mất nên ông ta dùng mọi thủ đoạn để Dong Joo nhớ lại mật khẩu của số tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Khi biết Dong Joo không thể nhớ ra bất cứ điều gì, Yeom Jang Seon hạ lệnh muốn trừ khử anh.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 5: Park Hyung Sik khiến Hong Hwa Yeon lo lắng. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Yeom Jang Seon quyết tâm lại số tiền đã mất nên ông ta dùng mọi thủ đoạn để Dong Joo nhớ lại mật khẩu của số tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, nhân vật do Hong Hwa Yeon đóng không khỏi lo lắng cho Dong Joo. Cô đưa cho Dong Joo một chiếc điện thoại để cả hai có thể liên lạc. Tuy nhiên, Dong Joo vì không nhớ ra bạn gái nên anh cho rằng, Yeo Eun Nam muốn ngoại tình với mình khi đã lấy chồng. Thực chất, Eun Nam lấy cháu trai của Yeom Jang Seon chỉ vì nghe theo lời của ông nội cô.

Liệu tình yêu của Eun Nam có thể giúp Dong Joo nhớ lại quá khứ? Huh Il Do chọn cách đối xử như thế nào với Dong Joo - ân nhân đã cứu sống ông ta trong lúc nguy hiểm?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 5 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối nay (7/3).