Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường theo mô hình mới

Sáng ngày 28/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Lâm Viên – Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội được kết nối với 123 điểm cầu là 123 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự đại hội có bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Triều – Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và 188 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân phường Lâm Viên – Đà Lạt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham dự đại hội.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính (phường 8, phường 9 và phường 12, thành phố Đà Lạt trước đây). Sau sáp nhập, phường Lâm Viên – Đà Lạt có diện tích tự nhiên hơn 35 km2, dân số hơn 71.000 người, gồm 49 tổ dân phố.

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, nông nghiệp công nghệ cao là một thế mạnh nổi bật, với các làng hoa truyền thống như Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên và vùng chuyên canh rau, hoa, atiso. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, trách nhiệm công dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Từ đó, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, đất nước phát triển toàn diện, bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Đến cuối năm 2024 toàn phường Lâm Viên – Đà Lạt có 45 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư tiêu biểu, đạt tỷ lệ 91,8% và 32 khu dân cư đạt Khu dân cư kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 65,3%. Hằng năm, MTTQ phường đã tổ chức Hội thi “Xanh - Sạch - Đẹp” tại các tổ dân phố, phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, khuyến khích cơ quan, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trồng hoa, cây xanh, cây cảnh, xây dựng tường hoa, hàng rào hoa, đường hoa, tranh bích họa… qua đó hình thành nhiều công trình xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Bà Phạm Thị Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng biểu dương những kết quả công tác Mặt trận và thành tích mà cán bộ và Nhân dân phường Lâm Viên đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự chuẩn bị chu đáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên – Đà Lạt chủ động xây dựng tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và cơ quan MTTQ Việt Nam phường theo mô hình mới. Trên cơ sở thế mạnh, đặc thù và điều kiện kinh tế - xã hội, cơ cấu dân cư, văn hóa, giáo dục của địa phương, MTTQ phường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt phải chủ động tham gia có chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Ông Đặng Quang Tú - Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt phát biểu tại đại hội.

Trong khi đó, ông Đặng Quang Tú – Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên – Đà Lạt cho rằng: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, vì vậy tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước, với phường Lâm Viên - Đà Lạt. Bên cạnh đó, có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo,... để Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt thật sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân”.