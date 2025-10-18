Chủ đề nóng

Tin tức
Phó Chủ tịch nước: "Ngọn lửa” thi đua ái quốc sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn TP Hải Phòng

Vũ Thị Hải Thứ bảy, ngày 18/10/2025 15:14 GMT+7
Sáng nay, 18/10/2025, TP Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội.
Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu.

Các đại biểu đều là những gương mặt tiêu biểu của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025; điển hình tiên tiến do các sở, ban, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu; các tập thể, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố phát động…

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu khẳng định, trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm cao và khát vọng lớn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I. Ảnh: BTC

Từ ngày 1/7/2025, sau khi hai địa phương hợp nhất, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng và nguồn lực được tăng cường mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa sâu rộng cho các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo nên những bước đột phá quan trọng; thành phố Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hơn 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29, ngày 17/11/2022 của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và Logistics hàng đầu khu vực phía Bắc; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - Cát Bà được UNESCO vinh danh Di sản thế giới, nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế; quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đối ngoại được mở rộng.

Với những nỗ lực không ngừng, toàn thành phố có 1.172 tập thể, cá nhân được Trung ương tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; cùng 21.761 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen và Chiến sĩ thi đua. Đặc biệt, ngày 28/4/2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng” - phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, toàn diện và những đóng góp to lớn của thành phố trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật; các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã lan tỏa tinh thần thi đua đến từng khu dân cư, từng ngành, từng cấp, thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, với cách làm sáng tạo, lan tỏa tại địa phương, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nhiệt liệt chúc mừng hơn 250 điển hình tiên tiến về dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch nước hy vọng, TP Hải Phòng hôm nay được thành lập từ việc hợp nhất TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã trở thành một đô thị có quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200 km², đứng thứ tư cả nước về dân số và thứ ba về quy mô kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, hàng đầu cả nước, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ – một đô thị cảng biển hiện đại, văn minh, mang tầm quốc tế, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ TP Hải Phòng đã thành công tốt đẹp, xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

"Với tinh thần đó, tôi thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào giải quyết các điểm nghẽn, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung vào ba trụ cột phát triển: công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ", Phó Chủ tịch nước nói.

Vẫn theo Phó Chủ tịch nước, Hải Phòng cần đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người Hải Phòng văn minh, năng động, hiện đại.

Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện. Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp đi đôi với thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và bám sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng, sau Đại hội Thi đua yêu nước lần này, “ngọn lửa” thi đua ái quốc sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn thành phố. Phát huy truyền thống “đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến”, với bản lĩnh, khí phách và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng thành phố Hoa phượng đỏ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp trong kỷ nguyên mới...

