Phó Công an xã ở Quảng Ngãi chỉ huy lực lượng luồn rừng sâu tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

Sáng 18/10, Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Kon Braih cho biết, đã tìm được và đưa cụ Y Bẽ (95 tuổi), ở thôn Đăk Ơ Nglăng, về với gia đình.

Cụ Y Bẽ.Ảnh: CACC

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trước đó vào ngày 16/10, sau khi cụ Y Bẽ (sinh 1930) rời nhà để đi làm nương nhưng đến tối vẫn chưa về, nên người thân và bà con tổ chức tìm kiếm nhưng không được.

Đến trưa ngày 17/10 thì gia đình đã báo cho lực lượng công an xã và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó Trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm đi vào rừng để tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực vượt địa hình đồi dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm, lực lượng chức năng Kon Braih đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng ở thôn 11 và đưa cụ về nhà an toàn.Ảnh: CACC

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng cho biết, trong thời gian bị lạc 2 ngày trong rừng sâu, cụ Y Bẽ đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa nilon để giữ ấm.

Rất may lực lượng chức năng đã tìm được cụ kịp thời, nếu không với sức khoẻ và tuổi quá cao, cụ Y Bẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.