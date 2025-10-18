Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 10:18 GMT+7

Phó Công an xã ở Quảng Ngãi chỉ huy lực lượng luồn rừng sâu tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

+ aA -
Văn Tùng - Công Xuân Thứ bảy, ngày 18/10/2025 10:18 GMT+7
Sau nhiều giờ tập trung lực lượng tìm kiếm, công an xã Kon Braih đã tìm được cụ Y Bẽ (95 tuổi), ở thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih đã đi lạc nhiều ngày trong rừng sâu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 18/10, Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Kon Braih cho biết, đã tìm được và đưa cụ Y Bẽ (95 tuổi), ở thôn Đăk Ơ Nglăng, về với gia đình.

Cụ Y Bẽ.Ảnh: CACC

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trước đó vào ngày 16/10, sau khi cụ Y Bẽ (sinh 1930) rời nhà để đi làm nương nhưng đến tối vẫn chưa về, nên người thân và bà con tổ chức tìm kiếm nhưng không được.

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày

Đến trưa ngày 17/10 thì gia đình đã báo cho lực lượng công an xã và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó Trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm đi vào rừng để tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực vượt địa hình đồi dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm, lực lượng chức năng Kon Braih đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng ở thôn 11 và đưa cụ về nhà an toàn.

Sau nhiều giờ nỗ lực vượt địa hình đồi dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm, lực lượng chức năng Kon Braih đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng ở thôn 11 và đưa cụ về nhà an toàn.Ảnh: CACC

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng cho biết, trong thời gian bị lạc 2 ngày trong rừng sâu, cụ Y Bẽ đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa nilon để giữ ấm.

Rất may lực lượng chức năng đã tìm được cụ kịp thời, nếu không với sức khoẻ và tuổi quá cao, cụ Y Bẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tham khảo thêm

6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ ứng cứu kịp thời

6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ ứng cứu kịp thời

Tuyên Quang: Ấm lòng hình ảnh Công an xã và người dân cưu mang bé gái 14 tuổi đi lạc

Tuyên Quang: Ấm lòng hình ảnh Công an xã và người dân cưu mang bé gái 14 tuổi đi lạc

Công an giúp đỡ 1 phụ nữ ở Tây Ninh có dấu hiệu bệnh tâm thần đi lạc tới Ninh Thuận

Công an giúp đỡ 1 phụ nữ ở Tây Ninh có dấu hiệu bệnh tâm thần đi lạc tới Ninh Thuận

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

Sáng 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã được đưa ra xem xét, cho ý kiến với nhiều điểm mới quan trọng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính thức vận hành "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Tin tức
Chính thức vận hành 'lá chắn số' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tin tức
Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong bị xuyên tạc lời nói, chỉ đạo

Tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong bị xuyên tạc lời nói, chỉ đạo

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
15

Tin tức
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Đọc thêm

Tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi nước Pháp khiến NATO hoảng hồn
Điểm nóng

Tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi nước Pháp khiến NATO hoảng hồn

Điểm nóng

Sự xuất hiện của tàu ngầm B-261 Novorossiysk của Nga, một tàu sân bay mang tên lửa Kalibr-PL, ngoài khơi bờ biển Pháp đã gây lo ngại trong Lực lượng Hải quân Liên hợp NATO.

Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế ở Đắk Lắk, tranh giành khách
Pháp luật

Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế ở Đắk Lắk, tranh giành khách

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng chặn xe hành xung một tài xe dịch vụ trên địa bàn xã Đắk Liêng nhằm tranh giành khách.

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?
Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao

Chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermark vừa cập nhật hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi Lenn-Minh Trần là cầu thủ song tịch, gồm Bỉ và Việt Nam. Trước đó, gia đình cầu thủ này đã nhờ tư vấn để nhập quốc tịch Việt Nam.

Phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn: Những số phận day dứt mang món nợ với rừng xanh(Video cuối)
Bạn đọc

Phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn: Những số phận day dứt mang món nợ với rừng xanh(Video cuối)

Bạn đọc

Sau nhiều tháng băng rừng, theo dấu những chuyến xe gỗ lậu và vạch trần đường dây phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn, nhóm phóng viên Báo Điện tử Dân Việt trở lại nơi khởi đầu của hành trình điều tra tại xã Hồng Phong. Ở đây, giữa những sườn núi trọc đang dần phủ xanh trở lại, vẫn còn đó những con người sống day dứt với món nợ rừng xanh.

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ
Tin tức

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ

Tin tức

Tối 17/10, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), tử vong khi đi xe máy về nhà và vướng vào dây cáp vắt ngang đường sau bão số 10.

'Ổn định' có phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công để giữ người giỏi?
Xã hội

"Ổn định" có phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công để giữ người giỏi?

Xã hội

Một số chuyên gia cho rằng sự ổn định nghề nghiệp là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công, giúp thu hút và giữ chân nhân lực có chuyên môn, chứ không phải nguyên nhân gây trì trệ.

Tuyên Quang: Lô Lô Chải được vinh danh 'Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Lô Lô Chải được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng ngày 17/10/2025, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" sau khi vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam
Nhà đất

Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam

Nhà đất

Tập đoàn đa ngành SK (Hàn Quốc) vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đề xuất đầu tư cụm năng lượng - logistics quy mô lớn, định hướng trở thành mô hình tăng trưởng xanh tại khu vực Nam Trung Bộ.

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả tại Lâm Đồng, nâng cao chất lượng đời sống người dân
Nhà nông

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả tại Lâm Đồng, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Nhà nông

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều hộ dân tại Lâm Đồng vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

3 con giáp thông minh sáng suốt, làm ăn thu lời to, mùa đông 2025 rộn rã tiếng cười
Gia đình

3 con giáp thông minh sáng suốt, làm ăn thu lời to, mùa đông 2025 rộn rã tiếng cười

Gia đình

3 con giáp thông minh, sáng suốt. Công việc làm ăn của họ trở nên thuận lợi, cơ hội thu lời lớn liên tiếp xuất trong mùa đông 2025 này.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHENG 20/10 vào biển Đông, thành cơn bão số 12, cùng lúc không khí lạnh tràn về khắp miền Bắc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHENG 20/10 vào biển Đông, thành cơn bão số 12, cùng lúc không khí lạnh tràn về khắp miền Bắc

Nhà nông

Tin bão mới nhất, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là FENGSHEN. Dự báo 20/10, cơn bão này sẽ vào biển Đông, thành cơn bão số 12. Cùng lúc này, không khí lạnh đã tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng khắp miền Bắc.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bên trong các đơn vị của hệ thống chính trị
Tin tức

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bên trong các đơn vị của hệ thống chính trị

Tin tức

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cảnh báo hiện tượng SIM 'chính chủ ảo': Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Công an xử lý
Kinh tế

Cảnh báo hiện tượng SIM "chính chủ ảo": Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Công an xử lý

Kinh tế

Bộ KH&CN đã cảnh báo một hiện tượng mới đáng lo ngại: SIM “chính chủ ảo” – tức là SIM có thông tin đăng ký nhưng không đúng người sử dụng thực tế. Hiện bộ đang phối hợp với Bộ Công an yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai biện pháp xác thực ảnh chân dung trên giấy tờ tùy thân với Cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời xác thực danh tính trực tuyến khi người dùng đổi thiết bị đầu cuối.

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải
Video

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Video

Những ngày này, việc chuẩn bị cho đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đang diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Tỷ giá USD/VND hôm nay (18/10): Thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (18/10): Thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (18/10) neo mức thấp, ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong 3 tháng qua. Chuyên gia cho rằng, rất khó để tìm thấy kịch bản tích cực cho đồng USD. Tuy nhiên, thị trường tự do hôm nay có diễn biến bất ngờ tăng mạnh lên 26.764 đồng/USD.

Vàng – bức tường phòng thủ của người dân
Kính đa tròng

Vàng – bức tường phòng thủ của người dân

Kính đa tròng

Những biến động chưa từng thấy của vàng mấy ngày qua không chỉ vì khan hiếm, mà vì niềm tin đang thiếu hụt ở góc độ toàn cầu. Khi ngay cả IMF phải dùng cụm từ “bình yên tạm thời”, điều đó cho thấy niềm tin vào các đồng tiền chủ chốt của thế giới cũng đang bị bào mòn.

Tin sáng (18/10): ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?
Thể thao

Tin sáng (18/10): ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?

Thể thao

ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?; Nhiều đội bóng lớn quan tâm đến Marc Guehi; Inter Milan không muốn chiêu mộ Neymar; M.U gặp khó với thương vụ Federico Dimarco; Kylian Mbappe hẹn hò với bạn gái cũ của đồng đội.

'Thực tế còn đáng sợ hơn', ông Zelensky phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn
Điểm nóng

"Thực tế còn đáng sợ hơn", ông Zelensky phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn

Điểm nóng

Chính quyền Kiev đã không giải quyết được vấn nạn đào ngũ trong Quân đội Ukraine. Tình trạng đào ngũ khỏi các đơn vị quân đội đang gia tăng.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống sẵn sàng trước thiên tai, thời tiết cực đoan
Nhà nông

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống sẵn sàng trước thiên tai, thời tiết cực đoan

Nhà nông

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với mưa lớn, bão, lũ, sạt lở đất và các hình thái thời tiết cực đoan có thể xảy ra từ nay đến hết năm 2025.

Một xã ở Đà Nẵng thiếu biên chế nhưng vẫn giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,35%
Tin tức

Một xã ở Đà Nẵng thiếu biên chế nhưng vẫn giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,35%
6

Tin tức

Một xã ở Đà Nẵng thiếu biên chế nhưng vẫn giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,35%.

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm vì sạt lở trong khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn
Media

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm vì sạt lở trong khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn

Media

Gần 10 hộ dân trong Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn ở thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) đang phải sống thấp thỏm bởi tình trạng sạt lở trước và sau những dãy nhà.

Công viên Cầu Giấy 'lột xác' ngoạn mục, tái sinh 'lá phổi xanh' giữa lòng Hà Nội
Ảnh

Công viên Cầu Giấy "lột xác" ngoạn mục, tái sinh "lá phổi xanh" giữa lòng Hà Nội

Ảnh

Sau 8 tháng thi công thần tốc, Công viên Cầu Giấy đã chính thức khoác lên mình một diện mạo khang trang, hiện đại và đầy sức sống, thu hút đông đảo người dân tới vui chơi, tập thể dục.

Loại thực phẩm thanh đạm, bổ dưỡng hơn thịt, giàu vitamin, chế biến theo cách này đơn giản siêu ngon
Gia đình

Loại thực phẩm thanh đạm, bổ dưỡng hơn thịt, giàu vitamin, chế biến theo cách này đơn giản siêu ngon

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

LĐBĐ Nhật Bản rời AFC?
Thể thao

LĐBĐ Nhật Bản rời AFC?

Thể thao

Kênh truyền thông UTV (Iraq) đưa tin Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang xem xét khả năng rút khỏi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) do bất mãn với các chính sách và quyết định gần đây của tổ chức này.

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng này là ai khi luôn thể hiện nỗ lực chống lại Lưu Bị và cuối cùng phải chịu kết cục như thế nào?

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp mang quà hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp mang quà hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp đến vùng lũ, trao quà, động viên bà con vượt qua khó khăn, coi đó là nét riêng trong các hoạt động thiện nguyện của mình.

Một mùa giải khép lại, Phân Bón Cà Mau để lại dấu ấn bền bỉ đồng hành cùng thể thao Việt
Thể thao

Một mùa giải khép lại, Phân Bón Cà Mau để lại dấu ấn bền bỉ đồng hành cùng thể thao Việt

Thể thao

Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia (VĐQG) 2025 – Cúp Phân Bón Cà Mau khép lại hành trình thi đấu sôi nổi, ghi dấu tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về hơn 176 tỷ đồng
Kinh tế

VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về hơn 176 tỷ đồng

Kinh tế

Ngày 17/10, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá 1.492 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất và/hoặc phân phối. Kết quả, VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về gần 176,7 tỷ đồng

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: Tham vọng của VPBank trong thị trường hàng trăm tỷ USD
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: Tham vọng của VPBank trong thị trường hàng trăm tỷ USD

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: CEO của VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, trong vòng 2 đến 3 tháng tới sẽ hoàn thiện nền tảng công nghệ, ngay khi nhà nước cấp phép và có cơ chế thí điểm.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

4

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân

5

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba