Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Tin tức
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 18:52 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 26/09/2025 18:52 GMT+7
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 26/9, tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, theo ông Huy, ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM.

Ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh đó, chất lượng môi trường một số đoạn sông, tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, còn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức.

Báo cáo giám sát nêu số liệu chỉ có khoảng 18% tổng lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý. Hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới 62%, nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không đạt yêu cầu về môi trường…

Từ thực tế đó, Đoàn giám sát của Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp cấp bách, trong đó nhấn mạnh cần thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM

Đoàn giám sát cũng đề xuất cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, Bắc Hưng Hải…

Cần có dự án "ra tấm ra món" cho sông Tô Lịch

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Media Quốc hội

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề cập đến việc xử lý nước thải đô thị. Dẫn số liệu báo cáo chỉ 18% nước thải đô thị được thu gom, xử lý, bà Thanh nhấn mạnh, còn tới hơn 80% nước thải đô thị vẫn xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm.

Dẫn chứng điển hình ở Hà Nội là sông Tô Lịch, “con sông lịch sử”, Phó Chủ tịch Quốc hội băn khoăn, “Hà Nội làm rất nhiều dự án hạ tầng chiến lược như Đường Vành đai 3, Vành đai 4, tại sao không có một dự án "ra tấm, ra món" cho sông Tô Lịch?”.

Bà Thanh cho rằng, việc đầu tư không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Sông Tô Lịch dài hơn 14km, chảy qua các phường nội thành như Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Hưng

Về việc xử lý rác thải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, hiện cả nước đã có 5 nhà máy đốt rác phát điện. Do đó, câu chuyện kinh tế tuần hoàn và rác thải trở thành tài nguyên đầu vào của ngành kinh tế khác không còn là phát hiện mới mà thành thực tế phổ biến ở các nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chọn một số thành phố lớn để đầu tư một số nhà máy rác không chỉ phát điện mà có thể tạo ra các sản phẩm khác để tạo bước đột phá xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị báo cáo giám sát cần có câu trả lời về thực trạng ô nhiễm đô thị, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP HCM.

“Chúng ta phải trả lời câu hỏi là nguồn phát thải ở các đô thị hiện nay là từ đâu và thực trạng ra sao: phát thải từ công nghiệp thế nào, phát thải từ bụi xây dựng thế nào, phát thải từ các loại khí thải phương tiện giao thông thế nào?", ông Vinh nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh, cần phải nhìn thực trạng rất rõ ràng thì mới có giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM như kiến nghị.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Tin tức
Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây "nhầm" nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Tin tức
Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây 'nhầm' nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Tin tức
Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Nứt núi sau mưa lớn, chính quyền xã vùng biên Đăk Plô tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Tin tức
Nứt núi sau mưa lớn, chính quyền xã vùng biên Đăk Plô tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Đọc thêm

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi
Gia đình

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức màn lịch sử rộng lớn mênh mông 5000 năm của Trung Hoa, vô số ngôi sao đã được tỏa sáng, nhiều loại Đế Vương cũng đã xuất hiện. Có những vị quân vương yêu thích nghệ thuật, có vị quân vương rèn luyện sức mạnh, cũng có nhiều có sở thích đa dạng. Dưới đây là 3 vị hoàng đế có võ công cao cường trong lịch sử Trung Quốc.

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Thạch Hổ sẵn sàng giết vợ để thỏa mãn thú tính, rồi đến anh em cũng sẵn sàng chém giết không ghê tay. Thạch Hổ bị đời sau gọi là “bạo chúa” Trung Hoa.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?
Thể thao

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao

Lý giải nguyên nhân SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Sau khi có 2 bàn thắng, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi có bàn thắng rồi thì hệ thống phòng ngự của chúng tôi bộc lộ yếu điểm và một vài sai lầm dẫn tới bàn thua”.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập 'hattrick Huy chương vàng' tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ
Ảnh

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập "hattrick Huy chương vàng" tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ

Ảnh

Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB.

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ
Gia đình

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường vững vàng trong những thời khắc khó khăn. Đó là lý do giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống
Nhà nông

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống tại các điểm xung yếu ở Đà Nẵng, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sát dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga
Thế giới

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga

Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào một cuộc xung đột với Nga dù điều này hoàn toàn không có lợi ích cho Ba Lan - tờ Steigan của Na Uy đưa tin.

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ
Pháp luật

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ

Pháp luật

Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, giải cứu một nữ sinh bị lừa theo kịch bản “bắt cóc online” và ép ở trong nhà nghỉ để uy hiếp tinh thần, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở
Media

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Media

Ảnh hưởng bão số 10 khiến Đà Nẵng mưa lớn, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ, còn miền núi khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát
Thể thao

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức tiếc nuối buông những lời buồn bã khi Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng
Thể thao

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng

Thể thao

Trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League 2025/26 khiến M.U nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp trên sân khách tại đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù lên con số 8.

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga
Thế giới

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga

Thế giới

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow sẽ khiến kinh tế Hungary “quỵ gối”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định.

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu
Xã hội

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu

Xã hội

TS. Nguyễn Phi Hùng, giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng chính thức góp mặt trong danh sách Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, do Đại học Stanford và Nhà xuất bản Elsevier (Mỹ) công bố.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đã trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Dự báo từ tối nay đến mai, bão số 10 (bão BUALOI) có khả năng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc
Xã hội

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Xã hội

Chiều nay (27/9), Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Quán Thánh, Hà Nội).

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng
Thể thao

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

Thể thao

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ SLNA đã chơi đã thi đấu đầy quyết tâm, đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng có được 2 bàn thắng từ sớm. Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh của CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã được thể hiện. Đội khách ghi liên tiếp 3 bàn thắng để đảo ngược thế trận và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện
Doanh nghiệp

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Doanh nghiệp

Sáng 24/9, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông – đơn vị đại diện chính thức của Học viện Ảnh nhiệt IRT (Canada) tại Việt Nam – đã tổ chức lễ khai giảng Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện của ngành điện Việt Nam.

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn
Thế giới

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn

Thế giới

Đường chiến tuyến tại Ukraine đã mở rộng ra gần 1.250 km, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ của Kiev, trong khi phía Nga thay đổi chiến thuật, triển khai các nhóm xung kích nhỏ nhằm thâm nhập và quấy phá hậu phương, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 26/9.

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng khi thua 1-2 ở phút bù giờ trong trận đấu bị xé nát bởi các pha tham khảo VAR của tổ trọng tài.

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10
Kinh tế

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không chủ động ứng phó với cơn bão số 10 (cơn bão Buloi) và quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế

Trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay đối với nhiều chuyến bay trong ngày 28/9, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Thể thao

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao

ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?; Thép xanh Nam Định hưởng lợi nhờ án phạt của LĐBĐ Malaysia; Messi nhắn tin chúc mừng Dembele; HLV Potter bị West Ham sa thải; Liverpool trả 14,5 triệu bảng cho gia đình Jota.

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng
Thể thao

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng 5 V.League 2025/26, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhoà và bị tân binh PVF-CAND “cưa điểm” không bàn thắng.

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
Tin tức

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Tin tức

Công an đặc khu Phú Quốc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán bar trên địa bàn, phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng
Kinh tế

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trong đầu tháng 10 sẽ có thêm doanh nghiệp khai thác 2 triệu m3 cát biển tại vùng biển của địa phương. Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng mong muốn có 20 triệu m3 cát biển để làm đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng Hòn Khoai.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp gặp được quý nhân, không chỉ vận rủi được xua tan mà tài lộc và vận may cũng tăng vọt, mang đến niềm vui về sau.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình 'Đại hội số'
Tin tức

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình "Đại hội số"

Tin tức

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội lần này là tổ chức theo mô hình "Đại hội số", ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu tổ chức.

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng
Thế giới

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng

Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 đã gia hạn lệnh cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đóng băng gần 5 tỷ USD viện trợ nước ngoài, mang lại cho ông thêm một thắng lợi trong cuộc tranh chấp về thẩm quyền tổng thống.

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu
Tin tức

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu

Tin tức

Dây điện được cột nối vào thanh sắt giữa cầu nhưng bị hỏng lớp cách điện, đúng lúc bé gái 10 tuổi ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau đi ngang qua, chạm tay vào thanh sắt, bị điện giật tử vong.

Tin đọc nhiều

1

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

2

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

3

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao