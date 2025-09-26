Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Chiều 26/9, tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, theo ông Huy, ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM.

Ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh đó, chất lượng môi trường một số đoạn sông, tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, còn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức.

Báo cáo giám sát nêu số liệu chỉ có khoảng 18% tổng lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý. Hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới 62%, nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không đạt yêu cầu về môi trường…

Từ thực tế đó, Đoàn giám sát của Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp cấp bách, trong đó nhấn mạnh cần thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM

Đoàn giám sát cũng đề xuất cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, Bắc Hưng Hải…

Cần có dự án "ra tấm ra món" cho sông Tô Lịch

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Media Quốc hội

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề cập đến việc xử lý nước thải đô thị. Dẫn số liệu báo cáo chỉ 18% nước thải đô thị được thu gom, xử lý, bà Thanh nhấn mạnh, còn tới hơn 80% nước thải đô thị vẫn xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm.

Dẫn chứng điển hình ở Hà Nội là sông Tô Lịch, “con sông lịch sử”, Phó Chủ tịch Quốc hội băn khoăn, “Hà Nội làm rất nhiều dự án hạ tầng chiến lược như Đường Vành đai 3, Vành đai 4, tại sao không có một dự án "ra tấm, ra món" cho sông Tô Lịch?”.

Bà Thanh cho rằng, việc đầu tư không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Sông Tô Lịch dài hơn 14km, chảy qua các phường nội thành như Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Hưng

Về việc xử lý rác thải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, hiện cả nước đã có 5 nhà máy đốt rác phát điện. Do đó, câu chuyện kinh tế tuần hoàn và rác thải trở thành tài nguyên đầu vào của ngành kinh tế khác không còn là phát hiện mới mà thành thực tế phổ biến ở các nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chọn một số thành phố lớn để đầu tư một số nhà máy rác không chỉ phát điện mà có thể tạo ra các sản phẩm khác để tạo bước đột phá xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị báo cáo giám sát cần có câu trả lời về thực trạng ô nhiễm đô thị, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP HCM.

“Chúng ta phải trả lời câu hỏi là nguồn phát thải ở các đô thị hiện nay là từ đâu và thực trạng ra sao: phát thải từ công nghiệp thế nào, phát thải từ bụi xây dựng thế nào, phát thải từ các loại khí thải phương tiện giao thông thế nào?", ông Vinh nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh, cần phải nhìn thực trạng rất rõ ràng thì mới có giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM như kiến nghị.