"Người có thu nhập tương đối cao cũng không mua được nhà, không dám kết hôn"

Chiều 25/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước.

"Chúng ta còn lãng phí lắm!"

Góp ý vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong cơ cấu quyền lực nhà nước, Đảng có Ủy ban Kiểm tra, Chính phủ có Thanh tra, và Quốc hội có Kiểm toán Nhà nước. Đây là một cơ quan hoạt động độc lập, có vai trò hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trong năm 2025. Về nhiệm vụ cho giai đoạn tới, ông nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu của giai đoạn trung hạn 2026-2028, gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiều luật mới.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Kiểm toán tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, cần tăng cường giám sát, phòng chống lãng phí. Ông nêu ví dụ các doanh nghiệp ở nước ngoài tính toán rất khoa học trong việc tiếp khách, không để lãng phí từ những thứ nhỏ như đồ ăn.

"Tôi thấy chúng ta còn lãng phí lắm. Lãng phí không phải ở cái ăn, mà là ở việc chuẩn bị mà không ăn. Ví dụ, tổ chức 20 bàn tiệc nhưng khách không đến đủ thì rất lãng phí, việc này tôi cũng nhắc nhở hoài", ông Mẫn nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta đang lãng phí rất lớn từ chuyện ăn uống đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, lãng phí lớn nhất hiện nay, theo Chủ tịch Quốc hội, là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai. Ông yêu cầu phải tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý tài chính công, đặc biệt chú ý phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong xử lý tài sản công trong năm 2026.



"Ngay tại cơ quan Quốc hội, tôi cũng đề nghị Văn phòng và các đơn vị phải chấp hành nghiêm quy định thu chi. Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần góp ý, thậm chí mời kiểm toán vào xem để góp ý chi tiêu sao cho trúng, cho đúng, không sai phạm. Chúng ta phải làm tốt ngay từ chính cơ quan mình. Chứ mà mình cùi mà đi bán thuốc phong thì không ai mua.

Nói thật với các đồng chí là phải làm một cách nghiêm túc như thế. Chính các cơ quan nhà nước phải là nơi thực hiện nghiêm nhất chế độ kiểm toán và các chính sách", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Người trẻ không thể "an cư" để "lạc nghiệp"

Tham gia thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải chia sẻ qua tiếp xúc cử tri, bà nhận thấy người dân đang rất băn khoăn về thị trường bất động sản hiện nay có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.

“Đây là một vấn đề đang rất nóng và cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan như kiểm toán, thanh tra, để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ, "bắt đúng bệnh" và có "phương thuốc" điều trị phù hợp”, bà Hải nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Thực tế cho thấy nhu cầu của người mua rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số.

Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.

Vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của giới trẻ, bởi họ không thể "an cư" để "lạc nghiệp" khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao.

Vì vậy, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu đề nghị Kiểm toán nhà nước quan tâm và nêu một cách rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.