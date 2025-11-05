Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Hội và Cuộc sống
Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:28 GMT+7

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, làm việc tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai

+ aA -
Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:28 GMT+7
Sáng ngày 5/11, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương Hội đã thăm và làm việc tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xã Trấn Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cổ Phúc và 05 xã: Tân Đồng, Báo Đáp, Thành Thịnh, Hoà Cuông, Minh Quán của tỉnh Yên Bái cũ, trở thành đơn vị hành chính mới có quy mô lớn với 61 thôn; 29.250 khẩu; diện tích đất tự nhiên 110,72km2. Hội Nông dân xã Trấn Yên được thành lập từ ngày 01/7/2025, có 58 chi hội, với 3.629 hội viên; Ban chấp hành gồm 31 đồng chí; Ban thường vụ 9 đồng chí.

Năm 2025 do ảnh hưởng của thiên tại, đặc biệt là cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp của hội viên và Nhân dân. Tổng số hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 3.548 hộ; diện tích cây trồng 517ha; thiệt hại về chăn nuôi 23.276 con gia súc, gia cầm; cây lâm nghiêp 1,6ha; thiệt hại về thủy sản 54ha. Ảnh hưởng của thiên tai đã tác động lớn đến thu nhập, đời sống của nhân dân và phong trào Hội Nông dân xã.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (thứ 2 bên phải) thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hiện, xã Trấn Yên có trên 712 ha dâu tằm, sản lượng kén tằm 1.188 tấn, có nhà máy ươm tơ tự động của Công ty Cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái công suất 150 tấn tơ/năm, liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trồng dâu nuôi tằm, tiêu thụ toàn bộ sản phẩm kén tằm trên địa bàn xã. Vùng quế trên 6.048 ha, với hơn 3.250 ha quế hữu cơ đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Vùng cây ăn quả 251,6 ha, vùng chè 45,7 ha; vùng cây dược liệu 55,8 ha.

Hội viên hội nông dân luôn tích cực tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã, cơ cấu lại nông nghiệp; toàn xã có 48 hợp tác xã, 16 sản phẩm OCOP, 71 tổ hợp tác; 35 dự án phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với lãnh đạo xã và Hội Nông dân Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Làm việc với lãnh đạo xã và Hội Nông dân Trấn Yên đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hoạt động Hội Nông dân xã Trấn Yên trong thời gian qua, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân xã đã triển khai rõ nét công tác Hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân; xây dựng tổ chức Hội và tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã Trấn Yên thành công.

Qua đây, đồng chí Nguyễn Xuân Định cũng mong muốn Hội Nông dân xã Trấn Yên quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, lấy ý kiến của hội viên vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận tổ quốc; quan tâm xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên.

Lãnh đạo xã Trấn Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam đề nghị xã Trấn Yên quan tâm công tác xây dựng, hình thành nhiều chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng các câu lạc bộ để gắn kết nâng cao trình độ cho hội viên; quan tâm đến các phong trào thi đua; phối hợp với ngân hàng ủy thác nguồn vốn vay cho hội viên; quan tâm hội viên đóng BHXH tự nguyện; quan tâm tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với Nhân dân để nắm tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc của người dân… mong muốn xã tiếp tục quan tâm đến Hội Nông dân.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội nông dân xã Trấn Yên đã cùng nhau thảo luận, nêu các khó khăn, kiến nghị và bàn các giải pháp nhằm giúp hoạt động của Hội nông dân xã đạt hiệu quả cao hơn, với mục tiêu nâng cao đời sống của người nông dân, giúp nông dân có thu nhập cao từ các lợi thế, thế mạnh về nông nghiệp của địa phương.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định kết luận buổi làm việc với xã Trấn Yên. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước đó, sáng 5/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đi thăm mô hình Hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê tại thôn Trúc Đình; vùng trồng dâu tập trung; thăm mô hình dệt lụa thủ công, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của xã Trấn Yên và Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam.

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về các thiệt hại của bà con cũng như các HTX trên địa bàn sau những cơn lũ vừa qua. Đồng chí lưu ý địa phương và các cấp Hội cần tiếp tục vận dụng các nguồn lực hỗ trợ bằng nhiều cách giúp người nông dân, các tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm gian trưng bày sản phẩm đặc trưng tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng mong muốn người nông dân và chính quyền địa phương xã Trấn Yên cần phát huy thế mạnh của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xây dựng các điểm trưng bày sản phẩm, các dịch vụ du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp để tạo thêm thu nhập cho bà con nông dân.

Tham khảo thêm

Tỷ phú cá tầm, cá hồi Lào Cai đề nghị xây dựng trung tâm sản xuất giống cá nước lạnh, Bộ NNMT nói có thể 'mua đứt'

Tỷ phú cá tầm, cá hồi Lào Cai đề nghị xây dựng trung tâm sản xuất giống cá nước lạnh, Bộ NNMT nói có thể "mua đứt"

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Thích ứng, đổi mới hoạt động Hội là yêu cầu cấp thiết sau sáp nhập

Sáng 10/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị giao ban, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 15 tỉnh, thành phố miền Bắc sau sáp nhập, hợp nhất gắn với tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nông dân hỏi – Hội Nông dân trả lời: Bán hàng online không khó

Hội và Cuộc sống
Nông dân hỏi – Hội Nông dân trả lời: Bán hàng online không khó

Dự kiến có 440 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
6

Hội và Cuộc sống
Dự kiến có 440 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Khẳng định vai trò tổ chức Hội khi tham gia thực hiện khâu khó, việc mới

Hội và Cuộc sống
Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Khẳng định vai trò tổ chức Hội khi tham gia thực hiện khâu khó, việc mới

Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi “nông dân khỏe” tại Ninh Bình
5

Hội và Cuộc sống
Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi “nông dân khỏe” tại Ninh Bình

Đọc thêm

Ông Lê Minh Trí được Quốc hội miễn nhiệm chức Chánh án TAND Tối cao để đảm nhiệm trọng trách mới
Tin tức

Ông Lê Minh Trí được Quốc hội miễn nhiệm chức Chánh án TAND Tối cao để đảm nhiệm trọng trách mới

Tin tức

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng đã được Quốc hội miễn nhiệm chức Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, để đảm nhiệm trọng trách mới.

Quang Hải lập siêu phẩm, CLB CAHN đại thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Quang Hải lập siêu phẩm, CLB CAHN đại thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại vòng 11 V.League 2025/2026, CLB CAHN dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0 nhờ các pha làm bàn của Minh Phúc, Rogerio Alves và Quang Hải.

Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'
Thế giới

Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'

Thế giới

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Valeriy Zaluzhny đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc ông Trump đã đẩy chính phủ Ukraine đến bờ vực đầu hàng.

Hà Nội chuyển sang chứng thực điện tử, tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân
Tin tức

Hà Nội chuyển sang chứng thực điện tử, tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân

Tin tức

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính chiếm hàng chục nghìn hồ sơ mỗi tháng ở Hà Nội, nay đang được “số hoá” bằng mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, việc này giúp tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân.

Tin tối (10/11): 7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?
Thể thao

Tin tối (10/11): 7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?; Sao nhập tịch dự SEA Games 33 cùng U22 Indonesia; Ronaldo đi vào lịch sử Al-Nassr; Gia đình cố HLV Eriksson bán biệt thự để trả nợ; Rashford dẫn đầu danh sách kiến tạo ở La Liga.

VTVcab và Tập đoàn CHAMVIT ký kết Hợp tác sản xuất và phát sóng các chương trình Thể thao tại Việt Nam
Thể thao

VTVcab và Tập đoàn CHAMVIT ký kết Hợp tác sản xuất và phát sóng các chương trình Thể thao tại Việt Nam

Thể thao

Ngày 10 tháng 11 năm 2025 – tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn CHAMVIT (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất – truyền dẫn – phát sóng các chương trình thể thao, giải trí, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện trong việc quảng bá hình ảnh thể thao và du lịch Việt Nam trên các nền tảng truyền hình và số.

Phạm Xuân Mạnh lập siêu phẩm, Hà Nội FC cầm hoà Thép xanh Nam Định
Thể thao

Phạm Xuân Mạnh lập siêu phẩm, Hà Nội FC cầm hoà Thép xanh Nam Định
6

Thể thao

Chiều 10/11, trên SVĐ Thiên Trường, trận đấu tâm điểm vòng 11 LPBank V.League 2025/26 giữa chủ nhà Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC đã diễn ra đầy kịch tính, kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Nông dân Đặng Văn Ấm thoát cận nghèo từ rừng
Xã hội

Nông dân Đặng Văn Ấm thoát cận nghèo từ rừng

Xã hội

Từng là một trong những hộ cận nghèo của thôn Tân Minh, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng bằng ý chí sắt đá và quyết tâm "bám rừng", anh Đặng Văn Ấm (sinh năm 1979) đã biến những quả đồi trọc thành “cơ đồ” xanh mướt và thoát cận nghèo năm 2022

Chốt tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026, mức tăng cao nhất là bao nhiêu?
Xã hội

Chốt tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026, mức tăng cao nhất là bao nhiêu?

Xã hội

Về việc tăng lương theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10/11, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, tùy theo các vùng cụ thể.

Ninh Bình: Chú rể nghi nhảy cầu, mất tích ngay trong ngày cưới
Tin tức

Ninh Bình: Chú rể nghi nhảy cầu, mất tích ngay trong ngày cưới

Tin tức

Một chú rể tại tỉnh Ninh Bình được cho là đã bỏ lại xe máy trên cầu Đò Quan (phường Nam Định), người dân nghi anh đã nhảy xuống sông tự tử ngay trong ngày diễn ra lễ đón dâu.

Khẳng định thương hiệu trà Việt Nam qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025
Nhà nông

Khẳng định thương hiệu trà Việt Nam qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025

Nhà nông

Thông qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025, tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức mong muốn khẳng định thương hiệu trà Việt Nam, vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc hiện thực hóa thành trung tâm văn hóa trà Châu Á.

'Bình dân học vụ số' - Kỳ 2: “Giảng viên” Gen Z và những lớp học có 1 không 2
Về làng

"Bình dân học vụ số" - Kỳ 2: “Giảng viên” Gen Z và những lớp học có 1 không 2

Về làng

Nếu ông Sình Dỉ Gai là người mở đường cho du lịch Lô Lô Chải, thì chính thế hệ trẻ, những người như em Vàng Thị Dương, là những "giảng viên" đắc lực của phong trào "Bình dân học vụ số", đưa cả bản làng cùng "lên mạng" làm kinh tế.

Bóng đen bao trùm Kherson - Thành phố cảng Ukraine run rẩy sợ chiến sự bùng nổ
Thế giới

Bóng đen bao trùm Kherson - Thành phố cảng Ukraine run rẩy sợ chiến sự bùng nổ

Thế giới

Các con phố ở Kherson hiện gần như trống rỗng. Ba năm sau khi được giải phóng, thành phố cảng miền nam Ukraine giờ đây chìm vào sự tĩnh lặng đầy căng thẳng khi nhiều người lo sợ một cuộc bao vây mới sắp diễn ra, theo ABC News.

Đà Nẵng: Trụ điện bất ngờ phát nổ, khu dân cư mất điện, một số công ty phải tạm ngừng sản xuất
Tin tức

Đà Nẵng: Trụ điện bất ngờ phát nổ, khu dân cư mất điện, một số công ty phải tạm ngừng sản xuất

Tin tức

Trụ điện tại khu vực khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát nổ, gây mất điện trên diện rộng, khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, còn người dân gặp khó khăn trong giờ cao điểm.

Nông dân miền Tây có thu nhập đều đặn, nông thôn đẹp lên nhờ những chiêu kiếm tiền trong mùa lũ độc đáo
Nhà nông

Nông dân miền Tây có thu nhập đều đặn, nông thôn đẹp lên nhờ những chiêu kiếm tiền trong mùa lũ độc đáo

Nhà nông

Tại ĐBSCL, lũ lụt thường xuyên là một thách thức lớn. Tuy nhiên, nông nghiệp dựa vào lũ lại là một hướng đi chiến lược đầy tiềm năng, biến thách thức thành cơ hội. Thay vì né tránh hay chống chọi với lũ, người dân đã chủ động tận dụng nguồn nước, phù sa từ lũ để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững…

Việt Nam - Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng
Tin tức

Việt Nam - Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng

Tin tức

Việt Nam và Ấn Độ thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo, công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng, nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn được điều động làm Phó Chánh Thanh tra Công an Hà Nội
Tin tức

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn được điều động làm Phó Chánh Thanh tra Công an Hà Nội

Tin tức

Công an TP Hà Nội đã công bố quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an thành phố.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có thu hoạch kép trong tháng 11, tiền dễ kiếm, sự nghiệp suôn sẻ
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có thu hoạch kép trong tháng 11, tiền dễ kiếm, sự nghiệp suôn sẻ

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tài lộc sẽ liên tục đổ về với 3 con giáp này trong tháng 11, tiền tiết kiệm sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.

Chủ tịch Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91
Kinh tế

Chủ tịch Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, dự án nâng cấp Quốc lộ 91 nói trên đã được khởi công nhưng bị vướng mặt bằng thi công ở một số nơi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13
Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13. Khoản hỗ trợ thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của ngành điện, chung tay cùng địa phương sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau bão.

Chuyện lạ, một người Quảng Bình nuôi gà rừng để thả vô rừng vì thấy gà hoang dã bị săn nhiều quá
Nhà nông

Chuyện lạ, một người Quảng Bình nuôi gà rừng để thả vô rừng vì thấy gà hoang dã bị săn nhiều quá

Nhà nông

Một buổi sáng ngủ lại nhà người quen ở xã Quảng Kim (Quảng Trạch, Quảng Bình), bỗng nghe tiếng gà rừng gáy vang khắp xóm làng. Hỏi ra mới biết, đó là tiếng gáy của đàn gà rừng thuần hóa của cụ Phạm Văn Trực (73 tuổi, thôn Hợp Phú).

Ukraine dùng trực thăng Mỹ Black Hawk đột kích táo bạo, mở 'hành lang máu' cứu nguy Pokrovsk
Thế giới

Ukraine dùng trực thăng Mỹ Black Hawk đột kích táo bạo, mở "hành lang máu" cứu nguy Pokrovsk

Thế giới

Khi quân Nga giành được quyền kiểm soát phía nam Pokrovsk, Ukraine nhanh chóng chuyển hướng chiến lược phòng thủ sang bảo vệ hành lang phía bắc và ngăn chặn Myrnohrad bị bao vây. Một cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện đã giúp giành lại một số điểm trọng yếu, tiếp thêm động lực cho tuyến phòng thủ mới nhiều lớp quanh tuyến hậu cần huyết mạch sống còn này.

Ninh Bình FC bất bại 35 trận liên tiếp: Hoàng Đức và đồng đội sẵn sàng chạm tay vào ngôi vương?
Thể thao

Ninh Bình FC bất bại 35 trận liên tiếp: Hoàng Đức và đồng đội sẵn sàng chạm tay vào ngôi vương?

Thể thao

Ninh Bình FC đánh bại Công an TP.HCM 4-3 trong trận cầu rượt đuổi nghẹt thở trên sân Thống Nhất, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và khẳng định vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026.

Nghệ An: Xã nghèo tổ chức phiên chợ quê, món nào cũng giá 2.000 đồng, khách đến nườm nượp kín cả đường làng
Media

Nghệ An: Xã nghèo tổ chức phiên chợ quê, món nào cũng giá 2.000 đồng, khách đến nườm nượp kín cả đường làng

Media

Xã Thần Lĩnh (Nghệ An) tổ chức phiên chợ quê với giá chỉ 2.000 đồng/món. Khách trong và ngoài xã kéo đến nườm nượp kín cả đường làng, ngõ xóm.

Mẹ ruột Hoài Linh gặp chuyện “dở khóc, dở cười”…
Văn hóa - Giải trí

Mẹ ruột Hoài Linh gặp chuyện “dở khóc, dở cười”…

Văn hóa - Giải trí

Mẹ ruột Hoài Linh gặp phải chuyện "dở khóc, dở cười" khiến ca sĩ Dương Triệu Vũ tá hỏa, phải mở máy điện thoại ra kiểm tra.

Đồng Nai chi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Tin tức

Đồng Nai chi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế tại các Hội nghỉ việc khi triển khai chính quyền 2 cấp, với mức trợ cấp một lần tối đa 24 tháng lương, tổng kinh phí dự kiến hơn 63,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy lập kỷ lục: 7 ca ghép tạng trong 3 ngày, lần đầu ghép phổi thành công ở phía Nam
Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Chợ Rẫy lập kỷ lục: 7 ca ghép tạng trong 3 ngày, lần đầu ghép phổi thành công ở phía Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong vòng 3 ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 7 ca ghép tạng từ hai người hiến, đánh dấu cột mốc lịch sử với ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi khu vực sạt lở, ổn định đời sống sau thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi khu vực sạt lở, ổn định đời sống sau thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 10/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến xã Nam Trà My kiểm tra tình hình sạt lở, chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Hai loại rau dại ví như 'rau trường thọ', thêm quả 'trên trời rơi xuống' này làm nên bữa cơm quê hơn cả sơn hào hải vị
Nhà nông

Hai loại rau dại ví như "rau trường thọ", thêm quả "trên trời rơi xuống" này làm nên bữa cơm quê hơn cả sơn hào hải vị

Nhà nông

Sáng lên vườn, Cafe to go, hái rau dền cơm, rau sam, thứ rau dại mọc lẫn trong luống cải, hứa hẹn món rau dền, rau sam mọc sót luộc chấm mắm trưa nay. Rau dền cứt gà (rau dền cơm) và ớt chim ỉa là hai loại luôn có sẵn trên vườn. Ớt chim ỉa cũng vậy, không trồng nhưng cứ đua nhau mọc miết, góc nào cũng có, quanh vườn, nhiều đến nỗi không buồn hái...

GS Nguyễn Thiện Nhân: Nuôi 1 trẻ trưởng thành cần 900 triệu đồng nhưng lương tối thiểu bình quân cả nước có 4 triệu đồng
Tin tức

GS Nguyễn Thiện Nhân: Nuôi 1 trẻ trưởng thành cần 900 triệu đồng nhưng lương tối thiểu bình quân cả nước có 4 triệu đồng

Tin tức

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, mức lương tối thiểu bình quân cả nước hiện nay khoảng hơn 4 triệu đồng, chỉ đủ duy trì cuộc sống của một người lao động, còn để nuôi một người con từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành 18 tuổi, cần ít nhất 900 triệu đồng. Vì vậy, mức hỗ trợ tối đa cho phụ nữ sinh con mà dự thảo nêu ra chỉ bằng 1-1,5% chi phí nuôi một trẻ.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

3

Tin sốc: Ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin còn sống và đã trốn sang Venezuela?

Tin sốc: Ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin còn sống và đã trốn sang Venezuela?

4

Lái xe taxi ở đặc khu Phú Quốc tử vong trong tư thế treo cổ

Lái xe taxi ở đặc khu Phú Quốc tử vong trong tư thế treo cổ

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (9/11) đi ngang: Người mua đội mưa xếp hàng do lo ngại giá sắp tăng trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (9/11) đi ngang: Người mua đội mưa xếp hàng do lo ngại giá sắp tăng trở lại