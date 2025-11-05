Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, làm việc tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai

Xã Trấn Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cổ Phúc và 05 xã: Tân Đồng, Báo Đáp, Thành Thịnh, Hoà Cuông, Minh Quán của tỉnh Yên Bái cũ, trở thành đơn vị hành chính mới có quy mô lớn với 61 thôn; 29.250 khẩu; diện tích đất tự nhiên 110,72km2. Hội Nông dân xã Trấn Yên được thành lập từ ngày 01/7/2025, có 58 chi hội, với 3.629 hội viên; Ban chấp hành gồm 31 đồng chí; Ban thường vụ 9 đồng chí.

Năm 2025 do ảnh hưởng của thiên tại, đặc biệt là cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp của hội viên và Nhân dân. Tổng số hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 3.548 hộ; diện tích cây trồng 517ha; thiệt hại về chăn nuôi 23.276 con gia súc, gia cầm; cây lâm nghiêp 1,6ha; thiệt hại về thủy sản 54ha. Ảnh hưởng của thiên tai đã tác động lớn đến thu nhập, đời sống của nhân dân và phong trào Hội Nông dân xã.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (thứ 2 bên phải) thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hiện, xã Trấn Yên có trên 712 ha dâu tằm, sản lượng kén tằm 1.188 tấn, có nhà máy ươm tơ tự động của Công ty Cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái công suất 150 tấn tơ/năm, liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trồng dâu nuôi tằm, tiêu thụ toàn bộ sản phẩm kén tằm trên địa bàn xã. Vùng quế trên 6.048 ha, với hơn 3.250 ha quế hữu cơ đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Vùng cây ăn quả 251,6 ha, vùng chè 45,7 ha; vùng cây dược liệu 55,8 ha.

Hội viên hội nông dân luôn tích cực tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã, cơ cấu lại nông nghiệp; toàn xã có 48 hợp tác xã, 16 sản phẩm OCOP, 71 tổ hợp tác; 35 dự án phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với lãnh đạo xã và Hội Nông dân Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Làm việc với lãnh đạo xã và Hội Nông dân Trấn Yên đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hoạt động Hội Nông dân xã Trấn Yên trong thời gian qua, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân xã đã triển khai rõ nét công tác Hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân; xây dựng tổ chức Hội và tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã Trấn Yên thành công.

Qua đây, đồng chí Nguyễn Xuân Định cũng mong muốn Hội Nông dân xã Trấn Yên quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, lấy ý kiến của hội viên vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận tổ quốc; quan tâm xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên.

Lãnh đạo xã Trấn Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam đề nghị xã Trấn Yên quan tâm công tác xây dựng, hình thành nhiều chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng các câu lạc bộ để gắn kết nâng cao trình độ cho hội viên; quan tâm đến các phong trào thi đua; phối hợp với ngân hàng ủy thác nguồn vốn vay cho hội viên; quan tâm hội viên đóng BHXH tự nguyện; quan tâm tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với Nhân dân để nắm tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc của người dân… mong muốn xã tiếp tục quan tâm đến Hội Nông dân.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội nông dân xã Trấn Yên đã cùng nhau thảo luận, nêu các khó khăn, kiến nghị và bàn các giải pháp nhằm giúp hoạt động của Hội nông dân xã đạt hiệu quả cao hơn, với mục tiêu nâng cao đời sống của người nông dân, giúp nông dân có thu nhập cao từ các lợi thế, thế mạnh về nông nghiệp của địa phương.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định kết luận buổi làm việc với xã Trấn Yên. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước đó, sáng 5/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đi thăm mô hình Hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê tại thôn Trúc Đình; vùng trồng dâu tập trung; thăm mô hình dệt lụa thủ công, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của xã Trấn Yên và Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam.

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về các thiệt hại của bà con cũng như các HTX trên địa bàn sau những cơn lũ vừa qua. Đồng chí lưu ý địa phương và các cấp Hội cần tiếp tục vận dụng các nguồn lực hỗ trợ bằng nhiều cách giúp người nông dân, các tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm gian trưng bày sản phẩm đặc trưng tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng mong muốn người nông dân và chính quyền địa phương xã Trấn Yên cần phát huy thế mạnh của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xây dựng các điểm trưng bày sản phẩm, các dịch vụ du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp để tạo thêm thu nhập cho bà con nông dân.