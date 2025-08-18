Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đến dự lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và cùng tham gia các nghi thức quan trọng.

Lãnh đạo Chính phủ, Petrovietnam, PV Drilling thực hiện nghi thức đặt tên chính thức giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII. Ảnh: Phú Mỹ

Giàn khoan PV DRILLING VIII được đóng mới vào năm 2007 theo thiết kế KFELS Class B Mode V tại Singapore; được nâng cấp tương đương với thế hệ các giàn tự nâng được đóng mới từ 2016; trang bị các công nghệ tiên tiến hàng đầu; hoạt động được ở độ sâu nước tối đa 400 feet và chiều sâu khoan tối đa đạt 30.000 feet (tương đương chiều cao của ngọn núi Everest, hơn 8.500m).

Giàn PV DRILLING VIII được thiết kế theo chuẩn KFELS MOD V B Class, tương đồng với các giàn tự nâng hiện có của PV Drilling. Đây là loại giàn hiện đại, phù hợp với điều kiện khoan khai thác ngoài khơi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên một dự án tái khởi động và nâng cấp giàn khoan tự nâng được thực hiện hoàn toàn trong nước, do chính đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đảm trách. Thành công này không chỉ tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian so với thuê nhà thầu nước ngoài, mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tạo tiền đề cho những dự án tương tự trong tương lai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 trên giàn khoan PV DRILLING VIII. Ảnh: Phú Mỹ

Đến thời điểm hiện tại, giàn hoàn tất 99% khối lượng công việc tái khởi động và nâng cấp - sẵn sàng huy động cho chương trình khoan đã ký kết với khách hàng, dự kiến khởi động vào đầu tháng 9/2025.

Khi PV DRILLING VIII chính thức đi vào hoạt động, PV Drilling sẽ sở hữu 6 giàn khoan biển, gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm. Toàn bộ đều mang phân cấp Đăng kiểm Việt Nam (VR) và Đăng kiểm ABS (Mỹ). Đáng chú ý, hiện 100% các giàn khoan của PV Drilling đều đã có hợp đồng, đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei, với hiệu suất cao và tuyệt đối an toàn.

Phát biểu tại Lễ đặt tên giàn khoan, Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường cho biết, quyết định đầu tư giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII đã đánh dấu một bước đi táo bạo trong chiến lược kinh doanh của Tổng công ty. Đây là giàn khoan được đầu tư sau 10 năm kể từ năm 2015, đưa tổng số giàn khoan biển PV Drilling sở hữu lên 6 giàn (gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm).

Sự kiện đặt tên giàn là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 24 năm phát triển, cho thấy PV Drilling không chỉ gia tăng quy mô hoạt động mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật và khả năng cạnh tranh, góp phần củng cố vị thế của nhà thầu khoan Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Việc đưa giàn PV DRILLING VIII vào hoạt động không chỉ là thành công của PV Drilling mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí quốc gia.