Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo không để người dân đói, khát và kêu cứu trên nóc nhà

Tối 20/11, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khẩn về công tác ứng phó mưa lũ nghiêm trọng, kết nối trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: C.T

Báo cáo với đoàn, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa đã trải qua trận lũ lịch sử lớn nhất trong 36 năm qua. Địa phương đã chịu thiệt hại rất lớn trong đợt mưa lũ vừa qua. Tính đến 15 giờ 30 chiều 20/11, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Khánh Hòa là 760 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đến thời điểm hiện tại theo tính toán sơ bộ lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích. Trong đó, có 40 người chết và 10 người mất tích.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì làm việc và chỉ đạo các địa phương khắc phục tình hình mưa lũ. Ảnh: C.T

Theo báo cáo, đợt mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều địa phương ngập sâu trên diện rộng, gây chia cắt hơn 100 xã, phường; hơn 52.000 nhà bị ngập, 146 nhà hư hỏng; gần 13.000ha lúa, hoa màu thiệt hại; hơn 30.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi; hơn 553.000 khách hàng còn mất điện. Giao thông nhiều nơi tê liệt, 30 điểm quốc lộ bị sạt lở, chia cắt. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại và triển khai công tác khắc phục, cứu trợ người dân vùng lũ.

Nhiều phương tiện bị ngập do mưa lũ tại Khánh Hòa. Ảnh: Đ.L

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát mà người dân đang gánh chịu do mưa lũ. Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh, kịp thời hỗ trợ lương thực, nước sạch cho người dân vùng ngập sâu, chia cắt. Phải bằng mọi giá phải tiếp cận được người dân ngay trong đêm nay, không để người dân đói, người dân khát và kêu cứu cả đêm trên mái nhà.