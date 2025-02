Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai: Người thu nhập thấp nên mua nhà cách trung tâm 15 - 20 km

Luật có hiệu lực nhưng 2 - 3 năm nữa hàng mới ra thị trường

Nhằm làm rõ những khó khăn cũng như cơ hội cho thị trường bất động sản trong năm 2025 sau khi 3 bộ luật gồm: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đi vào thực tiễn, báo Nông thôn Ngày Nay/Dân Việt đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Bất động sản năm 2025: Tìm kiếm cơ hội trong thách thức" vào ngày 11/2.

Tại tọa đàm, ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ: Bộ 3 luật mới đã đi vào thực tiễn trong 6 tháng qua nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng luật đang có tác động tốt hay không tới thị trường bất động sản bởi chính sách cần thời gian thẩm thấu vào cuộc sống.

Toàn cảnh tọa đàm "Bất động sản 2025 - Tìm cơ hội trong thách thức" do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức. Ảnh: Dân Việt

Theo ông Bình, thời gian qua, nguồn cung bất động sản đến từ những sản phẩm có cách đây 3 - 4 năm, thậm chí 10 năm trước. Do đó, 3 luật vừa áp dụng, nhanh cũng cần 2 - 3 năm nữa mới có nguồn cung mới ra thị trường

Tuy nhiên, ông cho rằng, không hẳn khi có sản phẩm mới đã đánh giá được ngay, bởi chính sách ra đời luôn có tác động tâm lý lớn đến thị trường.

Tuy nhiên, cũng không phải khi có sản phẩm mới đánh giá được, khi chính sách ra đời đã có những tác động tâm lý rất lớn tới thị trường, khách hàng, người dân... Thậm chí, khi chính sách ra đời đã có những có con số từ các Nhà báo, Chuyên gia dự báo cung năm nay tăng, giá bất động sản tăng. Hay thi thoảng có những thông tin đấu giá đất ở đây tăng cao, chỗ kia tăng cao, nó tác động rất nhiều tới tâm lý.

Đến thời điểm hiện tại, đà tăng giá bất động sản đang chững lại. Sắp tới các sản phẩm được tung ra thị trường tăng lên cùng với các chính sách được ban hành, thị trường sẽ dần ổn định. Người lao động có thể tiếp cận mua nhà. Phó vụ trưởng Vụ Đất đai, đánh giá.

Hiện nay, thị trường bất động sản đang dần đi vào ổn định, do nhiều nguyên nhân khác nhau, do điều phối, quản lý của Chính phủ, các chính sách mới. Dự báo 2025, nhìn lại cơn sốt bất động sản do thiếu nguồn cung, thị trường bất động sản thiếu nguồn cùng bắt đầu từ cuối 2022 - 2023 - 2024. Do dó, giá bất động sản vẫn lên. Do Covid-19 dự án bị đình trệ, sau Covid-19 người dân đi tìm mua nhà thì sản phẩm chưa hoàn thành.

Ở giai đoạn năm 2023 đến 2024, tình trạng thiếu nguồn cung là nguyên nhân khiến giá tăng đột biến, người lao động khó tiếp cận được nhà ở khi mức giá phổ biến 50 triệu đồng/m2, nhưng phải đi rất xa. Trong khi đa phần các quận nội thành có mức giá trên 70 triệu đồng/m2. Ngay cả nhà cũ, tập thể cũ cũng tăng gấp đôi so với trước.

Ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, giá nhà thời gian qua tăng "kinh khủng", "mất kiểm soát". Ảnh: Dân Việt

Người thu nhập trung bình, thấp nên mua nhà cách trung tâm 15 - 20 km sẽ "vừa túi tiền"

Cũng theo ông Bình, một số nguyên nhân nữa khiến giá nhà trong thời gian gần đây luôn trong tình trạng "trên trời" là quỹ đất trung tâm đang rất chật hẹp, không đa dạng sản phẩm và đặc biệt là chưa giải quyết được vấn đề giao thông.

“Không người dân nào muốn bỏ 2 - 3 tiếng/ngày để di chuyển từ ngoại thành đến nội thành để học tập và làm việc. Chúng ta phải nhanh chóng phát triển thêm quỹ đất nội đô hay quy hoạch lại giao thông để tránh ách tắc. Điều này sẽ trực tiếp kéo giá nhà giảm xuống”, ông Bình chia sẻ.

Đồng thời, cần phải phát triển thêm đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội để kéo giãn số lượng người dân từ trung tâm ra các khu vực ngoại thành khiến sản phẩm nhà ở tại trung tâm không còn khan hiếm.

Cũng tại tọa đàm, nhiều chuyên gia, đại diện các bộ ban ngành đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất nhằm làm rõ những khó khăn cũng như cơ hội cho thị trường bất động sản trong năm 2025. Ảnh: Dân Việt

Trước câu hỏi "bao giờ mua được nhà", ông Bình cho rằng cần đặt vào vai của ai. Nếu vào vai nhà đầu tư thì giá nhà cao sẽ mua (nhà đầu tư có tâm lý giá lên cao sẽ cao hơn nữa), trong khi nếu vào vai người mua nhà, sẽ chờ giá nhà "hạ nhiệt", vừa túi tiền sẽ chốt mua.

"Tôi đề xuất, những người thu nhập trung bình, thấp thì nên tranh thủ mua nhà xa trung tâm khoảng 15 - 20km ở thời điểm hiện tại sẽ là câu trả lời phù hợp nhất", ông Bình khẳng định.