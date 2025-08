Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển, chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tối ưu hóa thủ tục hành chính. Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đang triển khai chương trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ nhu cầu của người dân.

CSGT TP.HCM tập huấn Ứng dụng AI vào công tác. Ảnh: K.M

Ngày 4/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số mặt công tác của lực lượng CSGT. Buổi tập huấn có sự tham gia của 120 đại diện Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ của các đơn vị trực thuộc Phòng, đánh dấu một bước tiến trong việc ứng dụng AI vào công tác của lực lượng CSGT.

Nội dung tập huấn bao gồm giới thiệu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI; việc ứng dụng AI để soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, làm video truyền thông, tạo bài thuyết trình PowerPoint, vẽ sơ đồ tổ chức và xây dựng kế hoạch bằng sơ đồ tư duy, tạo chatbot hỏi – đáp nội bộ, phiên dịch ngôn ngữ, dịch nhanh hướng dẫn xử phạt, hỗ trợ CSGT trao đổi với người nước ngoài.

Buổi tập huấn trang bị cho lực lượng CSGT các kỹ năng để làm chủ công nghệ AI, cung cấp kiến thức. Từ đó, từng cán bộ chiến sĩ sẽ vận dụng trong thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng Phòng CSGT đã nhấn mạnh: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng Chính phủ số và công dân số. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT nói riêng cần đi đầu trong tiến trình chuyển đổi Công an số.

Chuyển đổi số trong Phòng CSGT là một động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, tự động hóa quy trình xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính; cải tiến chất lượng dịch vụ công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tăng tính tiện lợi, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.