Cục trưởng Cục CSGT: Xe khách chiếm hơn 2% tổng phương tiện nhưng chiếm hơn 40% vụ tai nạn chết người

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp vận tải và đại diện Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhằm bàn giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết dù chỉ chiếm 2,49% tổng lượng phương tiện, xe khách lại liên quan đến 37,1% số vụ tai nạn giao thông và hơn 40% số vụ tai nạn có người chết. Với xe tải, sơ mi rơ-moóc, cứ 1,61 vụ tai nạn thì có 1 người thiệt mạng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.T.

"Số lượng ít nhưng gây tai nạn nhiều là vấn đề đáng báo động", ông Bình nhận định.

Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cho biết 6 tháng qua, cả nước xảy ra 5 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe khách, khiến 26 người chết, 46 người bị thương; trong đó 4 vụ do xe giường nằm gây ra.

Riêng Công ty TNHH Tân Kim Chi có 2 xe khách gây tai nạn vào tháng 2 và 7, khiến 13 người chết, 22 người bị thương.

Doanh nghiệp đề xuất hạn chế xe giường nằm

Tại hội nghị, đại diện Công ty Hoàng Long, đơn vị đầu tiên đưa xe giường nằm vào khai thác, cho rằng bản chất xe giường nằm là cải tạo từ xe ghế ngồi 45 chỗ.

"Cần tính đến lộ trình hạn chế loại hình này", đại diện doanh nghiệp nói và đề xuất cấm chạy từ 2h30 đến 5h30 sáng để giảm rủi ro tai nạn, song cần có nghiên cứu cụ thể.

Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Vân đề xuất cần phân tích từng vụ tai nạn để xác định rõ nguyên nhân từ phương tiện hay con người. Doanh nghiệp này cho rằng "nếu có quy trình quản lý an toàn chặt chẽ, yếu tố gây tai nạn là do con người, không phải do loại phương tiện".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: A.T.

Đại diện công ty này cũng phản ánh tình trạng xe giường nằm có cabin đôi, đăng ký 22 buồng nhưng chở đến 44 người. "Mỗi giường đôi chỉ có một dây an toàn, nếu tai nạn xảy ra thì nguyên nhân tử vong chủ yếu do không thắt dây. Cần tăng cường xử phạt hành vi này", vị này đề nghị.

Cần siết chặt xe hoạt động tự phát

Đại diện Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng cần kiểm soát nghiêm xe mang biển số trắng lén lút chở khách, hàng hóa. Đây là nhóm phương tiện ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hợp pháp. "Không nên bỏ loại hình này nhưng phải có quy định rõ tuyến đường được phép hoạt động", đại diện Hiệp hội nêu.

Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Mai Linh Hà Nội, nhận xét nhiều vụ tai nạn xảy ra nhưng công tác quản lý vẫn chủ yếu "xử lý hậu quả, chưa kiểm soát từ gốc".

"Hiện cá nhân có 2-3 xe cũng được kinh doanh vận tải. Ai sẽ quản lý an toàn giao thông cho họ? Cần định danh điện tử phù hiệu xe, cấm lưu thông với xe không có hoặc đã hết hiệu lực phù hiệu", ông Hùng đề xuất.

Cùng quan điểm, đại diện hãng xe Hải Vân phản ánh thực trạng nhiều xe chạy tự phát, không có hợp đồng tuyến cố định vẫn đón khách. "Nghị định 168/2024 đã có chế tài, nhưng chưa đủ sức răn đe. Cần nâng mức phạt, thậm chí tạm giữ phương tiện để ngăn tái phạm", người này nói.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất số hóa việc quản lý phương tiện qua camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, cao tốc; cấp chứng chỉ riêng cho tài xế điều khiển xe giường nằm; quy định điều kiện vận hành tại khu vực đồi núi hay đường dài.