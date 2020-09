Phụ gia có nguồn gốc tự nhiên: Xu hướng mới cho ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thuốc kháng sinh: Nguyên nhân của vô vàn tác hại khó lường

Sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn của vật nuôi ở mức hợp lý sẽ giúp tăng năng suất, giảm tiêu hao thức ăn, vật nuôi có vẻ ngoài bắt mắt, khỏe mạnh, từ đó góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Vì chính những lợi ích như thế, lâu nay, nhiều người vẫn thường lạm dụng kháng sinh, xem đây là "liều thuốc tiên" mà không lường trước được những hậu quả nghiêm trọng từ chúng.

Thuốc kháng sinh được trộn với thức ăn chăn nuôi có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Cụ thể, nếu dùng quá liều, kháng sinh sẽ có thể tạo ra những dòng vi khuẩn kháng thuốc; khi bị nhiễm bệnh, sức khỏe vật nuôi sẽ càng thêm trầm trọng. Kinh doanh của hộ chăn nuôi vì thế mà bị giảm sút. Về phía người tiêu dùng, lượng tồn dư kháng sinh có trong thực phẩm cũng sẽ tạo ra các vi khuẩn kháng thuốc tương ứng, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở người, gây khó khăn cho công tác điều trị, thậm chí có thể gây ung thư.



Bộ Giải pháp Phụ gia toàn diện Nâng cao năng suất vật nuôi

Thuốc kháng sinh như "một con dao hai lưỡi", trong khi đó, xu hướng tiêu dùng hiện nay lại ưu tiên các sản phẩm không biến đổi gen (non GMOs), hữu cơ, vì vậy người chăn nuôi và các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi buộc phải tìm kiếm các nguyên liệu, thành phần và phụ gia phù hợp, chất lượng, an toàn và bền vững hơn. Đặc biệt, ưu tiên trên hết những giải pháp được đầu tư nghiên cứu và phát triển bài bản, đến từ các công ty, thương hiệu uy tín, được chứng nhận quốc tế.

Bộ Giải pháp Phụ gia Toàn diện vừa được Wisum - thương hiệu quốc tế về Premix, phụ gia và dịch vụ liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi của tập đoàn ADM (Mã giao dịch Sàn chứng khoán New York: ADM), nhóm ngành Dinh dưỡng vật nuôi với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi giới thiệu tại Việt Nam là một trong những cải tiến nổi bật, nắm bắt xu hướng này của thị trường. Các sản phẩm của Wisium được nghiên cứu và phát triển tại hệ thống 11 trung tâm R&D trên toàn cầu; trải qua hàng loạt thử nghiệm thực tế tại các trung tâm R&D, trại chăn nuôi lớn trên khắp thế giới và được sản xuất tại 33 nhà máy với công nghệ sản xuất hiện đại, đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO, GMP, GMP+ (Good Manufacturing Practices).

Bộ giải pháp toàn diện không chỉ bao gồm sản phẩm mà còn kết hợp cả những dịch vụ kỹ thuật nhằm xử lý những thách thức trong chăn nuôi như: nhiễm độc tố nấm mốc, ,điều tiết hệ vi sinh và sức khỏe đường ruột, viêm ruột và tính toàn vẹn đường ruột, năng suất khai thác trứng vào cuối giai đoạn đẻ trên gia cầm, năng suất trên con non, phúc lợi vật nuôi…

Sáu sản phẩm chủ chốt trong bộ giải pháp mới vừa được Wisium công bố.

ACIDULIK®: Bộ sản phẩm ACIDULIK của Wisium gồm hỗn hợp nhiều loại axit hữu cơ khác nhau nhằm tối ưu hóa lợi ích và hiệu quả các tiềm năng của axit hữu cơ. Bao gồm 3 giải pháp tùy biến, theo đó mỗi giải pháp đáp ứng một mục tiêu cụ thể: Bảo vệ sức khỏe đường ruột của vật nuôi (Sản phẩm: FITACTIF, KILL PROTECT, FITALO) ; Kéo dài thời hạn sử dụng của nguyên liệu, thức ăn (Sản phẩm: MYCOSUR); Quản lý vệ sinh thức ăn (Sản phẩm: KILL PROTECT, KILL FORCE)

PERFEGG®: sản phẩm chiết xuất từ thực vật, thành quả của hơn 8 năm nghiên cứu & phát triển, giúp cải thiện năng suất gia cầm giống và gia cầm đẻ đặc biệt vào 20 tuần cuối giai đoạn khai thác trứng khi việc sản xuất trứng của vật nuôi bị suy giảm trong giai đoạn này. PERFEGG giúp gia tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian khai thác, cải thiện khả năng sinh sản của gia cầm giống, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) và giảm chi phí thức ăn nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư cho người chăn nuôi. Tổng hợp 5 thử nghiệm được thực hiện trong thời gian bình quân 20 tuần vào cuối giai đoạn khai thác trứng cho thấy nhóm sử dụng PERFEGG tăng thêm 4,6 trứng/con, tiêu thụ thức ăn giảm 2,3 g/con/ngày và FCR giảm 0,12 điểm so với nhóm đối chứng.

POWERJET – Giải pháp năng lượng hiệu quả chiết xuất thực vật với đặc tính chống viêm để hỗ trợ sức khỏe đường ruột .Kết quả của thử nghiệm in vitro được thực hiện trên tế bào ruột cho phép đánh giá đặc tính chống viêm của POWERJET® sản phẩm phụ gia được cấp bằng sáng chế và được phát triển chuyên biệt để chống lại các bệnh viêm ruột.bằng cách bảo vệ ruột không bị hư hại, Vì vậy, giúp vật nuôi hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong các giai đoạn căng thẳng khi vật nuôi phải đối mặt với viêm nhiễm như đẻ, cho con non bú, cai sữa ... giúp tăng năng suất và lợi nhuận .Với POWERJET bổ sung thêm năng lượng để sản xuất thay vì tập trung chữa trị những tổn thương gây ra bởi viêm nhiễm và hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức.

T5X®: giải pháp tối ưu phòng chống độc tố nấm mốc. Là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu & phát triển, T5X® không đơn thuần là chất hấp phụ độc tố nấm mốc, các thành phần trong T5X hoạt động đồng hiệp với nhau dựa trên ba cơ chế tác động là Hấp phụ độc tố; Kích thích quá trình giải độc tự nhiên và chống oxy hóa; Tăng cường miễn dịch. Gói dịch vụ toàn diện bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về phân tích nhanh, kiểm soát độc tố nấm mốc và ứng dụng Mycowatch – một công cụ đánh giá tình trạng nhiễm độc của nguyên liệu/sản phẩm TACN giúp điều biến chính xác liều dùng sản phẩm T5X cho từng đối tượng vật nuôi, giai đoạn nuôi nhằm tối ưu hóa chi phí xử lý độc tố nấm mốc và bảo hiểm tối đa các rủi ro về độc tố nấm mốc

B-SAFE®: Giải pháp hiệu quả giúp an toàn quá trình tiêu hóa, cân bằng vi sinh đường ruột, tối đa hóa việc hấp thụ chất dinh dưỡng và cải thiện hiệu suất chăn nuôi. Một giải pháp thay thế kháng sinh kích thích tăng trọng (AGP) bền vững và đáng tin cậy đã được kiểm chứng. B-SAFE®, một sản phẩm độc đáo, là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu và phát triển, và được bảo hộ sáng chế dựa trên công nghệ trao đổi ion kim loại giữa Khoáng sét và Đồng. B-SAFE® là sự kết hợp của một thụ thể khoáng sét zeolite tổng hợp và các ion Đồng với hàm lượng Đồng rất thấp mang các đặc tính kháng khuẩn của Đồng để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trong khi hầu như không gây tác động đến các lợi khuẩn. (Hàm lượng Đồng trong B-SAFE® thấp hơn 1,000 lần hàm lượng đồng cho phép trong thức ăn cho heo con tại Châu Âu). Các thử nghiệm in vitro và in vivo đã chứng minh B-SAFE® có tác động ức chế đối với cả vi khuẩn gây bệnh Gram âm và Gram dương. B-SAFE® được xem như một giải pháp hiệu quả làm giảm quần thể các vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột, cải thiện hiệu suất vật nuôi đặc biệt là ADG, FCR và tỉ lệ chết trên heo, gia cầm và thủy sản.

PURLITE®: Sản phẩm có thành phần gồm hỗn hợp chiết xuất thực vật và nguyên liệu khoáng với đặc tính làm khô và hút mùi mạnh mẽ. Là giải pháp sử dụng cho trại nuôi giúp cải thiện vệ sinh môi trường chuồng nuôi, ngăn ngừa các tổn thương và nhiễm trùng, cải thiện chất lượng đệm lót, gia tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi. Sản phẩm không gây kích ứng cho vật nuôi và người dùng.



Những sản phẩm phụ gia này được sử dụng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi hoặc trong môi trường trại nuôi (sản phẩm Purlite) nhằm cải thiện năng suất, sức khỏe đường ruột vật nuôi và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường nuôi.

Với cách tiếp cận toàn diện, danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi thách thức trong chăn nuôi, mang tính ứng dụng cao và tận dụng được bí quyết về dinh dưỡng vật nuôi tích lũy của hơn 60 năm kinh nghiệm, Bộ Giải pháp Phụ gia toàn diện của Wisium được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng thức ăn, năng suất vật nuôi và mang lại sự thịnh vượng cho người chăn nuôi cũng như các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bạn đọc có thể truy cập vào website https://www.vn.wisium.com/ để biết tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.