Phú Thọ giữ vững ổn định từ cơ sở suốt quá trình chuyển đổi, sáp nhập

“Cánh tay nối dài” của lực lượng công an

Trong bối cảnh toàn tỉnh Phú Thọ đang triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, một trong những thách thức đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuyển đổi, sáp nhập.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, giải thích rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Phú Tho

Để đảm bảo ANTT trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, ngay từ đầu năm 2025, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT cho quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nổi bật là việc phát huy hiệu quả hoạt động của hơn 2.000 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây được ví như những cánh tay nối dài, đắc lực của lực lượng công an trong việc giữ vững ổn định từ gốc, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng hay các vấn đề phức tạp về ANTT.

Hoạt động của các Tổ bảo vệ ANTT đã góp phần làm sâu sắc thêm mô hình “thế trận an ninh nhân dân”, khẳng định hiệu quả thực tiễn trong công tác giữ gìn ANTT ngay tại địa bàn dân cư.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các Tổ bảo vệ ANTT không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.

Chỉ trong thời gian ngắn, các tổ này đã hỗ trợ lực lượng công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc từ mâu thuẫn cá nhân, tranh chấp đất đai, vi phạm hành chính đến những biểu hiện phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nhờ thông tin kịp thời, lực lượng công an cơ sở đã có thể xử lý nhanh gọn ngay từ ban đầu, không để bùng phát thành điểm nóng.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ví như "cánh tay nối dài", đắc lực hỗ trợ công an, các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ bảo đảm an ninh trật tự từ thôn xóm, bản làng, tổ dân phố... Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ



Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, công tác nắm bắt tình hình được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các Tổ bảo vệ ANTT với lợi thế “gần dân, sát dân” đã trở thành nguồn thông tin đầu vào quan trọng, giúp lực lượng công an đánh giá chính xác và toàn diện về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn mình quản lý.

Góp phần vào thành công quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Cùng với đó, trong giai đoạn tỉnh Phú Thọ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tinh gọn bộ máy, lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng phối hợp chặt chẽ với các tổ này để kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng thời điểm quá độ để kích động, gây rối, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nhờ sự phối hợp này, không có vụ việc nghiêm trọng hay điểm nóng nào xảy ra, đảm bảo tiến trình cải cách hành chính diễn ra an toàn, đúng kế hoạch tại Phú Thọ.



Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ giữ gìn trật tự, các Tổ bảo vệ ANTT còn tham gia tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm như tội phạm ma túy, trộm cắp, buôn bán hàng cấm... Từ những nguồn tin do các tổ này cung cấp, lực lượng công an đã tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, làm trong sạch địa bàn, tạo sự yên tâm cho nhân dân.

Ngày 29/4 vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Khê kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người dân giữ lại số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đặc biệt, với các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hoặc các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, sự cảnh giác của quần chúng nhân dân thông qua các Tổ bảo vệ ANTT đã trở thành công cụ hữu hiệu giúp phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm.

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá, hoạt động mô hình các Tổ bảo vệ ANTT phát huy hiệu quả mạnh mẽ là nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, sâu rộng. Qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, hội nghị nhân dân hay các hoạt động văn hóa, thể thao, các tổ này đã phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương.

Sự tham gia tích cực của người dân trong việc giữ gìn ANTT là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác vận động quần chúng và xây dựng niềm tin vững chắc giữa nhân dân với chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an.

Không chỉ đóng vai trò trong việc giữ vững ANTT, các Tổ bảo vệ ANTT còn trực tiếp góp phần vào thành công chung của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Phú Thọ. Sự ổn định từ cơ sở là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo đảm sự vận hành thông suốt, an toàn của bộ máy chính quyền mới sau sắp xếp.

Việc phát huy vai trò của các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Phú Thọ thời gian qua là hướng đi đúng, bền vững và hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn chuyển tiếp bộ máy chính quyền.

Đây là một trong những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho từng thôn xóm, từng mái nhà.