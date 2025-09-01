Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Tôi nghĩ rằng trong yêu cầu gặp mặt trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin có một yếu tố hù dọa mạnh. Tôi thấy dường như ông Zelensky muốn dựng lên một màn kịch, cho thấy rằng người Nga coi trọng ông. Vì vậy, về cơ bản đây là một màn kịch, tuy nhiên, cũng phục vụ mục đích né tránh các cuộc đàm phán về thực chất", chuyên gia nhận xét.

Theo quan điểm của ông Mercouris, ông Zelensky tính đến chuyện sử dụng các chiêu trò sân khấu để miêu tả Tổng thống Putin như là người đang cản trở tiến trình đàm phán.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đứng đầu chính quyền Kiev, với điều kiện cuộc gặp phải bao gồm chương trình nghị sự của Tổng thống, mà việc gặp ông Zelensky theo cách đó đơn giản là không phù hợp.