Bắt 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản ở Hải Phòng
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện hành vi cướp tài sản.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Tôi nghĩ rằng trong yêu cầu gặp mặt trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin có một yếu tố hù dọa mạnh. Tôi thấy dường như ông Zelensky muốn dựng lên một màn kịch, cho thấy rằng người Nga coi trọng ông. Vì vậy, về cơ bản đây là một màn kịch, tuy nhiên, cũng phục vụ mục đích né tránh các cuộc đàm phán về thực chất", chuyên gia nhận xét.
Theo quan điểm của ông Mercouris, ông Zelensky tính đến chuyện sử dụng các chiêu trò sân khấu để miêu tả Tổng thống Putin như là người đang cản trở tiến trình đàm phán.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đứng đầu chính quyền Kiev, với điều kiện cuộc gặp phải bao gồm chương trình nghị sự của Tổng thống, mà việc gặp ông Zelensky theo cách đó đơn giản là không phù hợp.
Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.