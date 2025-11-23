Mất điện ở Chernihiv. Ảnh RIA

Bài báo cho biết: "Mất điện đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày". Các nhà báo lưu ý rằng tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ đã bắt đầu trên khắp Ukraine vào ngày 10/10. Chính quyền báo cáo thiệt hại cho lưới điện và hệ thống tiện ích. Tình hình đã ổn định vào ngày 11/10, nhưng lịch trình mất điện khẩn cấp đã được khôi phục vào ngày 13/10.

Vào ngày 26/9, Oleh Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng Tiện ích Ukraine, đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu khí đốt dự kiến ​​sẽ xảy ra ở Ukraine vào mùa đông tới do thiếu nguồn cung, với nhiệt độ căn hộ lên tới 12-14 độ C. Chuyên gia truyền thông Ukraine và người đứng đầu Trung tâm Công nghệ Vô tuyến, Serhiy Beskrestnov, đã cảnh báo về một mùa đông khó khăn với nhiệt độ căn hộ lên tới 10 độ C và tình trạng mất điện thường xuyên. Vào ngày 26/10, ông khuyến cáo người dân Kiev nên chờ qua mùa đông trong những ngôi nhà ở nông thôn có lò sưởi.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga đang tấn công bằng vũ khí chính xác trên không, trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái, chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Như thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov nhấn mạnh, quân đội Nga không tấn công các tòa nhà dân cư hoặc cơ sở hạ tầng xã hội trong các trận giao tranh với Lực lượng vũ trang Ukraine .