"PICKLEBALL CTT OPEN CUP 2025": Lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?
Tuyệt học Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do Dương Quá sáng tạo ra luôn là đề tài thu hút sự tò mò và bàn luận của đông đảo độc giả.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giải đấu đã diễn ra trong sáng ngày 24/8, tại sân Maxping - Hà Nội, quy tụ 16 cặp Vận động viên tham gia tranh tài ở 2 nội dung: Bảng A và Bảng B.
Nội dung thi đấu đôi hỗn hợp mở rộng với sự tham gia của nhiều vận động viên không chuyên, khách mời và đối tác, với mong muốn nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, tăng cường kết nối và lan tỏa giá trị chia sẻ.
Các cặp thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tranh tài vòng knock-out Bảng A, còn đội hạng 3 và 4 ở mỗi bảng tranh tài tại vòng knock-out của Bảng B. Mang đến cho khán giả những trận bóng đầy kịch tính, kỹ thuật và tinh thần thể thao cao đẹp.
Đặc biệt, giải được tổ chức theo Quyết định số 494/QĐ-TDTTVN ngày 26/05/2025 về việc áp dụng tạm thời Luật thi đấu Pickleball của Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ tại Việt Nam, bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và an toàn cho toàn bộ vận động viên.
Sau một ngày tranh tài đầy kịch tính và sôi nổi tại sân thi đấu Maxping Hà Nội, Giải đấu Pickleball CTT Open Cup 2025 lần thứ I đã kết thúc thành công tốt đẹp, các giải thưởng của 2 nội dung đã được xác định:
Bảng A:
+ Giải Nhất: Nguyễn Thanh Tùng – Bùi Giang
+ Giải Nhì: Cao Thanh Tâm – Đào Anh Đức
+ Giải Ba: Đức Anh – Duy Hùng.
Bảng B:
+ Giải Nhất: Lê Minh Quân – Viết Dinh
+ Giải Nhì: Lê Bình Minh – Lưu Quang Anh
Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc điều hành Luật sư Cao Thanh Tâm chia sẻ: “Giải đấu đã được tổ chức tương đối thành công và trọn vẹn. BTC chân thành cảm ơn các vận động viên đã giành thời gian tham dự giải.
Đối với chúng tôi, ngoài việc đồng hành cùng khách hàng trong các hoạt động pháp lý, Công ty luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và gắn kết cộng đồng.
Giải đấu Pickleball là cách để chúng tôi cùng các luật sư đồng nghiệp, các anh em đối tác cùng bạn bè thân thiết trải nghiệm tinh thần đoàn kết, niềm vui thể thao trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước”.
Giải đấu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự. Đây là sự kiện hứa hẹn và tiền đề để Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng những sân chơi gắn kết tương tự trong tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng năng động, khỏe mạnh và đoàn kết.
Một số hình ảnh giải đấu:
Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?; M.U sẵn sàng bán Bruno Fernandes với giá 100 triệu bảng; Fermin Lopez sẽ nhận lương cao nếu đến Chelsea; Everon và Fiorentina theo đuổi Victor Lindelof; Cristiano Ronaldo có giao kèo đặc biệt với “Boukie”.