"PICKLEBALL CTT OPEN CUP 2025": Lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Giải đấu đã diễn ra trong sáng ngày 24/8, tại sân Maxping - Hà Nội, quy tụ 16 cặp Vận động viên tham gia tranh tài ở 2 nội dung: Bảng A và Bảng B.

Nội dung thi đấu đôi hỗn hợp mở rộng với sự tham gia của nhiều vận động viên không chuyên, khách mời và đối tác, với mong muốn nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, tăng cường kết nối và lan tỏa giá trị chia sẻ.

Các cặp thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tranh tài vòng knock-out Bảng A, còn đội hạng 3 và 4 ở mỗi bảng tranh tài tại vòng knock-out của Bảng B. Mang đến cho khán giả những trận bóng đầy kịch tính, kỹ thuật và tinh thần thể thao cao đẹp.



Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức (BTC) giải đấu "PICKLEBALL CTT OPEN CUP 2025". Ảnh: BTC

Đặc biệt, giải được tổ chức theo Quyết định số 494/QĐ-TDTTVN ngày 26/05/2025 về việc áp dụng tạm thời Luật thi đấu Pickleball của Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ tại Việt Nam, bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và an toàn cho toàn bộ vận động viên.

Sau một ngày tranh tài đầy kịch tính và sôi nổi tại sân thi đấu Maxping Hà Nội, Giải đấu Pickleball CTT Open Cup 2025 lần thứ I đã kết thúc thành công tốt đẹp, các giải thưởng của 2 nội dung đã được xác định:

Bảng A:

+ Giải Nhất: Nguyễn Thanh Tùng – Bùi Giang

+ Giải Nhì: Cao Thanh Tâm – Đào Anh Đức

+ Giải Ba: Đức Anh – Duy Hùng.

Bảng B:

+ Giải Nhất: Lê Minh Quân – Viết Dinh

+ Giải Nhì: Lê Bình Minh – Lưu Quang Anh

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc điều hành Luật sư Cao Thanh Tâm chia sẻ: “Giải đấu đã được tổ chức tương đối thành công và trọn vẹn. BTC chân thành cảm ơn các vận động viên đã giành thời gian tham dự giải.

Đối với chúng tôi, ngoài việc đồng hành cùng khách hàng trong các hoạt động pháp lý, Công ty luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và gắn kết cộng đồng.

Giải đấu Pickleball là cách để chúng tôi cùng các luật sư đồng nghiệp, các anh em đối tác cùng bạn bè thân thiết trải nghiệm tinh thần đoàn kết, niềm vui thể thao trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước”.

Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam - Luật sư Cao Thanh Tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải đấu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự. Đây là sự kiện hứa hẹn và tiền đề để Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng những sân chơi gắn kết tương tự trong tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng năng động, khỏe mạnh và đoàn kết.

Một số hình ảnh giải đấu:

Cặp đôi Nguyễn Thanh Tùng – Bùi Giang và cặp đôi Cao Thanh Tâm – Đào Anh Đức tại trận chung kết giải "PICKLEBALL CTT OPEN CUP 2025": Ảnh: BTC

Hệ thống mặt sân, ánh sáng và diện tích đạt chuẩn đã tạo điều kiện để các vận động viên dễ dàng thực hiện những động tác kỹ thuật khó. Ảnh: BTC

Bộ môn Pickleball đang ngày càng thu hút đông đảo người chơi, trong đó phái nữ cũng dễ dàng hòa nhập và tham gia sôi nổi. Ảnh: BTC

Các vận động viên chụp hình kỷ niệm. Ảnh: BTC

Dù chỉ là một giải đấu phong trào, nhưng các vận động viên đã thi đấu với tinh thần nghiêm túc và phong cách chuyên nghiệp. Ảnh: BTC

Những trận đấu diễn ra gay cấn và có trình độ chuyên môn khá cao. Ảnh: BTC