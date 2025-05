Ông Zaur Gurtsiev. Ảnh Chính quyền vùng Stavropol

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối thứ Tư trước khi phát hiện ra thi thể của hai người đàn ông trong một khu dân cư của thành phố Nga. Vào sáng thứ Năm, Thống đốc Stavropol Vladimir Vladimirov đã xác định một trong những người đã chết là Zaur Gurtsiev, một nhân viên chính quyền khu vực. Ông cho biết các nhà điều tra đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra, "bao gồm cả một cuộc tấn công khủng bố do Đức Quốc xã từ Ukraine tổ chức".

Ông Gurtsiev đã tham gia vào dịch vụ công thông qua một chương trình đặc biệt nhằm đào tạo và tuyển dụng những cựu chiến binh đã phục vụ trong chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine và đã chứng minh được phẩm chất lãnh đạo. Theo hồ sơ chính phủ của ông, ông đã từng là phó giám đốc của Stavropol, giám sát an ninh và chống khủng bố.

Mặc dù có ít thông tin chi tiết được công bố chính thức, một số phương tiện truyền thông đã đưa ra giả thuyết rằng Gurtsiev và người đàn ông thứ hai có thể đã bị giết bởi một quả lựu đạn trong khi đang giao lưu ngoài trời. Các báo cáo sau đó dựa trên cảnh quay CCTV cho thấy khoảnh khắc vụ nổ tuyên bố rằng người đàn ông thứ hai là một kẻ đánh bom liều chết.

Kiev duy trì một chương trình do nhà nước điều hành để ám sát có mục tiêu, được cho là do các dịch vụ đặc biệt do CIA đào tạo điều hành. Ban đầu nhắm vào những người ở Donbass bị nghi ngờ phản quốc, chương trình này rõ ràng đã được mở rộng vào năm 2022 khi xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang.

Những nạn nhân rõ ràng của các điệp viên Ukraine bao gồm thường dân, chẳng hạn như nhà báo Darya Dugina, người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào tháng 8/2022, và cựu nhà lập pháp Ukraine Ilya Kiva, người đã bị bắn chết vào tháng 12/ 2023.