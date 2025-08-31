Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:30 GMT+7

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:30 GMT+7
Người phát ngôn quân đội Ukraine Viktor Tregubov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các đơn vị Nga gần Dobropillia ở tỉnh Donetsk đã bị cô lập và đang bị bao vây.
Chiến sự gần Dobropillia. Ảnh Reuters

“Ít nhất là hiện tại, các đơn vị Nga tiến thẳng về Dobropillia - những 'móng vuốt cua' - đã bị cắt đứt và bao vây. Chúng sẽ không trụ được lâu ở đó”, ông Tregubov nói.

Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) lưu ý rằng Nga có thể đã từ bỏ các nỗ lực khai thác những thành quả trước đó gần Dobropillia sau khi không củng cố được vị trí hoặc sử dụng chiến thuật xâm nhập nhóm nhỏ để thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Vào tháng 7 và tháng 8, quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công mới vào Pokrovsk, Myrnohrad và Dobropillia. Họ đã phá vỡ được một phần hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến về phía trước gần Dobropillia, phía bắc Pokrovsk, bằng cách triển khai các nhóm tấn công nhỏ.

Vào ngày 14/8, Bộ chỉ huy Lực lượng liên hợp Ukraine Dnipro đã báo cáo về những cải thiện ở khu vực Pokrovsk, nơi lực lượng phòng thủ đã ngăn chặn được những bước tiến tiếp theo của Nga.

Một ngày sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi những nỗ lực của Lữ đoàn tấn công đường không số 79 và 82 gần Dobropillia, nói rằng họ "rất hiệu quả". Ông công bố kế hoạch tăng cường các vị trí của Ukraine trên khắp tỉnh Donetsk.

Vào ngày 20/8, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết Ukraine đang áp dụng các biện pháp mới để tăng cường phòng thủ tại Donetsk, xác định Pokrovsk, Dobropillia và Novopavlivka là những khu vực nóng nhất. Ông cũng lưu ý áp lực ngày càng tăng của Nga gần Lyman.

Cùng ngày hôm đó, BBC đưa tin quân đội Ukraine đã xâm nhập vào căn cứ của Nga gần Dobropillia, tạo ra mối đe dọa bao vây chống lại toàn bộ nhóm quân Nga.

Một ngày sau, Tướng Syrskyi đến thăm các đơn vị tiền tuyến trong khu vực, thông báo rằng lực lượng Ukraine đã giải phóng sáu khu định cư trên trục Dobropillia.

