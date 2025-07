Pháp luật

Ngày 16/7, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt được can phạm Ung Ngọc Ấn (SN 1992, thường trú xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Can phạm này vừa trốn khỏi Trại tạm giam số 3 (Bình Thuận cũ) và đã bị bắt sau gần 5 giờ trốn khỏi trại giam.