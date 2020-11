Quán xôi gia truyền, đắt khách ở Hà Nội

Hà Nội cuối thu đầu đông là tiết trời lý tưởng cho những ai muốn du lịch thủ đô và tận hưởng cái se lạnh đầu mùa. Nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Yến Trang, Yến Nhi, H'Hen Niê, Adrian Anh Tuấn, Phương Nga... liên tục thực hiện food tour ngày giao mùa ở Hà Nội khiến các 'thánh ăn uống' đứng ngồi không yên. Trời mát mẻ là thời điểm thích hợp để ăn các món nóng hổi như chè, xôi, cháo...

Xôi bà Thu 57 Thợ Nhuộm được lòng nhiều sao Việt.

Quán xôi bà Thu trên phố Thợ Nhuộm được 3 tín đồ ẩm thực của showbiz là Tóc Tiên, Yến Trang, Yến Nhi "chọn mặt gửi vàng" cho bữa sáng chớm lạnh. Chỉ trong 2 ngày, ba nữ ca sĩ đồng thời check in ở cùng một địa chỉ, khiến nhiều người tò mò xem quán xôi này có gì đặc biệt mà lại có thể chinh phục được các nghệ sĩ sành ăn.

Điểm đặc biệt của quán xôi 57 là chỉ bán buổi sáng. Thực khách phải thức dậy từ khá sớm vì 6h bà chủ đã bắt đầu mở hàng và thường tới 9-10h là hết hàng, chỉ thích hợp cho bữa sáng. Đây là quán xôi gia truyền trứ danh ở phố cổ Hà Nội, lúc nào đi qua cũng thấy tấp nập người ra vào, ngồi ăn tại chỗ hoặc mua mang về cho kịp giờ đi học, đi làm. Ngày cuối tuần, khách đến ăn đông hơn và dĩ nhiên là hàng sẽ hết sớm hơn.

Tóc Tiên (ảnh trái), Yến Nhi (phải) là một trong những khách ruột rất thích quán xôi gia truyền ở Hà Nội.

Nàng dâu Hà Nội Tóc Tiên từ lâu đã là khách quen của quán xôi 57. Lần nào tới đây, cô nàng cũng gọi một bát full topping với đầy đủ thịt, pate, chả, giò, trứng, lạp xưởng, thịt kho... Bát xôi có kích thước "khổng lồ", phải người ăn khỏe mới có thể ăn hết. Phần lớn các nguyên liệu được kho trong một chiếc nồi lớn, mùi thơm ngào ngạt. Khách gọi tới đâu, chủ quán sẽ lấy phần xôi, sau đó thêm các nguyên liệu và cuối cùng là rưới một chút nước kho thịt, thấm đẫm vào từng hạt xôi dẻo ngọt. Nhiều người nghiện nước thịt tới mức còn xin thêm ăn kèm.

Các nguyên liệu đều thuộc loại tương đối "big size" từ miếng thịt kho cắt to hay miếng chả rim, cắn đã miệng. Trứng ốp la đun trong nước kho thịt nên đậm đà. Bên ngoài hơi xem xém, bên trong vẫn còn lòng đào dẻo dẻo. Nguyên liệu nhiều nhưng hòa quyện, đưa miệng. Nếu hơi ngấy, bạn có thể ăn kèm dưa góp muối chua (dưa chuột, đu đủ, cà rốt, củ cải...).

Nếu không vội mua về, khách ăn sẽ ngồi ngay trên vỉa hè phố Thợ Nhuộm, con phố trung tâm nhưng không quá xô bồ, sáng sớm tương đối vắng vẻ, thích hợp để vừa ăn, vừa ngắm phố xá chuyển mùa, nhâm nhi thêm ly trà nóng cho ấm bụng.

Giá cả của quán thuộc hàng "chát" so với các hàng xôi bình dân, phần vì vị trí đắc địa trong khu trung tâm, phần vì nguyên liệu đầy đặn, ăn no tới trưa. Do đó, theo nhiều người, mức giá này là "đắt xắt ra miếng", rất đáng tiền. Trung bình bữa sáng tại đây khoảng từ 40.000 đồng trở lên.