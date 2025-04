Quảng Ninh: Phát động phong trào học tập tấm gương của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quang Sơn

Trong quá trình đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, khi bị truy bắt, các đối tượng đã manh động, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lại lực lượng Công an. Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trúng đạn và hy sinh sau đó. Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh là tổn thất, mất mát to lớn của gia đình, Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn lực lượng Công an nhân dân.

Phút mặc niệm Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Quang Sơn

Anh đã ngã xuống giữa thời bình – không phải vì chiến tranh, mà vì một cuộc chiến thầm lặng, khốc liệt không kém – cuộc chiến chống lại cái ác, chống lại hiểm họa ma túy đang từng ngày từng giờ gặm nhấm tương lai của biết bao thế hệ trẻ.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, bạn Nguyễn Duy An, chủ nhiệm CLB sinh viên 5 tốt, Trường đại học Hạ Long chia sẻ: “Trước sự hy sinh anh dũng ấy, chúng em – những đoàn viên, thanh niên – không chỉ cúi đầu tiễn biệt với lòng tiếc thương vô hạn, mà còn tự nhủ mình phải sống xứng đáng hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước, cho nhân dân. Tấm gương của anh là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: trách nhiệm học tập, rèn luyện đạo đức, dũng cảm nói không với cái xấu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, sẵn sàng góp sức mình để xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và nhân ái.”

Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải là tấm gương tiêu biểu của lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Anh đã sống và chiến đấu đúng với lời thề danh dự của người Công an nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.” Ảnh: Quang Sơn

Tại buổi lễ, đại diện Công An tỉnh Quảng Ninh, trường Đại học Hạ Long cùng các đơn vị trên địa bàn đã trao tặng những phần hỗ trợ để kịp thời động viên, chia sẻ đau thương mất mát với gia đình thân nhân gia đình liệt sĩ thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

“Chúng tôi xác định rằng sẽ tiếp tục tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tấm gương của liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần, hun đúc các truyền thống tốt đẹp để lại của các thế hệ đi trước của công an tỉnh Quảng Ninh. Công cuộc phòng chống tội phạm trong thời gian tới không chỉ của riêng ngành công an mà cần sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong công tác này. Trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng công an luôn là điểm tựa vững chắc vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.”, Đại tá Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.